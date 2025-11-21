FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

द.अफ्रीका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी ने दिल्ली ब्लास्ट में जताया दुख | RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर में कहा- हिंदू नहीं तो दुनिया नहीं

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे

किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे

Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 

Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ

New Labour Codes: सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला

भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला

8th Pay Commission: DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे

Which Fruit Has The Most Vitamins: आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस फल में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है... जानिए विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C से भरपूर फलों के बारे में... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 21, 2025, 11:14 PM IST

किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे

Healthy Fruits For Winter

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Which Fruit Has The Most Vitamins: सारे फल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अलग-अलग फल सेहत पर अलग-अलग पॉजिटिव असर डालते हैं. सही मात्रा में, सही तरीके से इन फलों का सेवन करने से ओवरऑल हेल्थ में सुधार होता है. अलग-अलग फलों में अलग-अलग विटामिन मौजूद होते हैं.

आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस फल में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है... जानिए विटामिन A, विटामिन B और विटामिन C से भरपूर फलों के बारे में... 

विटामिन A से भरपूर फल

पपीता और आम में विटामिन A की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, विटामिन A से भरपूर फलों का सेवन करने से आंखों की सेहत को काफी हद तक सुधर जाती है. यह स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है. हालांकि सही मात्रा में और सही तरीके से विटामिन A से भरपूर फल का सेवन करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

विटामिन B से भरपूर फल 

केले में विटामिन B के अलावा अन्य कई विटामिन मिलते हैं. यह एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, इसके सेवन से थकान और कमजोरी की समस्या से छुटकारा मिलता है. केले के अलावा अंगूर में भी विटामिन B समूह के विभिन्न विटामिन पाए जाते हैं. 

विटामिन C से भरपूर फल

विटामिन C संतरे में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको संतरे का सेवन जरूर करना चाहिए. हालांकि सर्दी, खांसी या फिर जुकाम की समस्या है तो इस फल को खाने से परहेज करना चाहिए. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे
किस फल में कौन-सा Vitamin मिलता है सबसे ज्यादा? जानिए क्या हैं इसके फायदे
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
New Labour Codes: सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव
सरकार ने देशभर में चारों लेबर कोड किए लागू, करोड़ों श्रमिकों को मिलेगा बड़ा फायदा, जानें क्या हैं मुख्य बदलाव
Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद 
Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद
दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...
दिल्ली में प्रदूषण का बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पर पड़ा सीधा असर, सरकार ने लिया है ये फैसला...
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला
भारत का वह खूंखार डाकू, जो दूसरों की उंगलियां काटकर पहनता था माला
8th Pay Commission: DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
DA-HRA समेत Travel Allowance बंद हो जाएंगे? करोड़ों कर्मचारियों की बढ़ी चिंता
राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
राम मंदिर की सुरक्षा किस एजेंसी के जिम्मे है? जानें सिक्योरिटी में कितने जवान रहते हैं तैनात
Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत
Healthy Eating Habits: क्या है खाना खाने का 15-15-15 रूल? अपना लेंगे तो कभी नहीं होगी अपच की दिक्कत
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE