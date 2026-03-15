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Happy Hormone: कौन-से फूड्स ब्रेन में 'हैप्पीनेस हॉर्मोन' को बढ़ाते हैं? मूड बूस्टर का ये क्विक फ़ॉर्मूला जान लें

क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खाद्य पदार्थ खाने के बाद मूड अचानक बेहतर क्यों महसूस होता है? विशेषज्ञ बताते हैं कि इसका संबंध शरीर में बनने वाले “हैप्पी हार्मोन” से है. सही आहार डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन के स्तर को बढ़ाकर मानसिक संतुलन और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद कर सकता है.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Mar 15, 2026, 12:34 PM IST

Happy Hormone: कौन-से फूड्स ब्रेन में 'हैप्पीनेस हॉर्मोन' को बढ़ाते हैं? मूड बूस्टर का ये क्विक फ़ॉर्मूला जान लें

Which foods boost 'happiness hormones'?. Photo Credit: AI
 

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खुशी का एहसास सिर्फ मन की बात नहीं, शरीर की केमिस्ट्री भी है. कई बार लोग सोचते हैं कि खुशी केवल परिस्थितियों या भावनाओं पर निर्भर करती है. लेकिन वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारे शरीर में कुछ विशेष हार्मोन जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन हार्मोन मूड और मानसिक संतुलन को नियंत्रित करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, सही आहार इन “हैप्पी हार्मोन” के स्तर को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद कर सकता है.

यही वजह है कि पोषण विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य और आहार के बीच गहरे संबंध की बात करते हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि रोजमर्रा के भोजन में कुछ खास पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल किए जाएं, तो तनाव कम करने, ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

Happy Hormones क्या हैं और क्यों महत्वपूर्ण हैं

मानव शरीर में खुशी और संतोष का एहसास चार प्रमुख हार्मोन से जुड़ा होता है—डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन. पोषण विशेषज्ञों के मुताबिक, ये हार्मोन मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम करते हैं और मूड, नींद, प्रेरणा, सामाजिक जुड़ाव और दर्द सहने की क्षमता को प्रभावित करते हैं. जब इनका संतुलन ठीक रहता है, तो व्यक्ति अधिक ऊर्जावान, सकारात्मक और मानसिक रूप से स्थिर महसूस करता है.

ओमेगा-3 से भरपूर भोजन और सेरोटोनिन का संबंध

चिया सीड्स, अखरोट, अलसी के बीज और वसायुक्त मछली जैसे सैल्मन में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है. पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि ओमेगा-3 मस्तिष्क की कोशिकाओं के कार्य को बेहतर बनाता है और सेरोटोनिन के उत्पादन को समर्थन देता है. यह हार्मोन मूड को संतुलित रखने और चिंता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

डार्क चॉकलेट: मूड बूस्टर फूड

डार्क चॉकलेट लंबे समय से “मूड-लिफ्टर” फूड के रूप में जानी जाती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें मौजूद कोको तत्व मस्तिष्क में एंडोर्फिन के स्राव को बढ़ावा दे सकते हैं. यही कारण है कि सीमित मात्रा में डार्क चॉकलेट खाने से तनाव कम महसूस हो सकता है और मन हल्का हो सकता है.

गट हेल्थ और मूड का कनेक्शन

दही, किमची और अन्य प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ केवल पाचन तंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि स्वस्थ आंत माइक्रोबायोम मस्तिष्क के साथ “गट-ब्रेन एक्सिस” के जरिए संवाद करता है. इस वजह से प्रोबायोटिक भोजन मूड को स्थिर रखने में मदद कर सकता है.

फल और प्रोटीन: दिमाग के लिए जरूरी पोषण

केला, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और सेब जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट और ट्रिप्टोफैन जैसे तत्वों से भरपूर होते हैं, जो सेरोटोनिन उत्पादन में सहायक हो सकते हैं. वहीं अंडे, दालें, पनीर और सोया उत्पाद जैसे प्रोटीन स्रोत डोपामाइन के निर्माण में मदद करते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, संतुलित प्रोटीन सेवन मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

मेवे, बीज और जटिल कार्बोहाइड्रेट का योगदान

बादाम, कद्दू के बीज और अन्य मेवों में मैग्नीशियम और स्वस्थ वसा पाए जाते हैं, जो तंत्रिका तंत्र को स्थिर रखने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ओट्स, ब्राउन राइस और शकरकंद जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट शरीर को ट्रिप्टोफैन के बेहतर अवशोषण में मदद करते हैं, जिससे सेरोटोनिन का स्तर संतुलित रह सकता है.

केवल भोजन ही नहीं, जीवनशैली भी जरूरी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, केवल आहार ही नहीं बल्कि जीवनशैली भी खुश रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. रोजाना 15–20 मिनट धूप में समय बिताना, नियमित व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना शरीर में हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है.

विशेषज्ञ की सलाह

पोषण विशेषज्ञों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त आराम को एक साथ अपनाना जरूरी है. हालांकि किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी या लंबे समय तक तनाव महसूस होने पर डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प माना जाता है.

डिसक्लेमर-यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण संबंधी सुझावों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है. किसी भी खाद्य पदार्थ को उपचार के रूप में अपनाने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना आवश्यक है, विशेषकर यदि आपको कोई बीमारी या एलर्जी है.

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