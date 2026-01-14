Nipah-spreading foods: कौन से खाद्य पदार्थ निपाह वायरस फैला सकते हैं? जान लें इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं

निपाह वायरस मुख्यत: चमगादड़ों की वजह से फैलता है. ये वायरस तब इंसानों में आता है जब कोई चमगादड़ के खाए भोजन को छूता है या खाता है. इसके अलावा यह वायरस चमगादड़ों के संपर्क में आने से होता है. लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ भी निपाह वायरस फैलाते हैं.

बंगाल में इन दिनों निपाह वायरस फैला हुआ है.वहां की दो नर्सों में यह वायरस पाया गया है. दोनों को बारासात के एक निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है. इस खबर ने राज्य और केंद्र सरकार सभी अलर्ट मोड में आ गई हैं और स्वास्थ्य विभाग को युद्धस्तर पर इसे कंट्रोल करने में लगा दिया गया है. बेलेघाटा आईडी में एक आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है. आपातकालीन बिस्तर भी तैयार रखे गए हैं.

बहुत से लोग इस वायरस से अनजान हैं

समस्या यह है कि बहुत से लोगों को इस खतरनाक वायरस के बारे में बेसिक जानकारी तक नहीं है. उन्हें यह नहीं पता कि किन खाद्य पदार्थों से निपाह वायरस फैलने का खतरा है. ये सच है किनिपाह मुख्य रूप से चमगादड़ों से फैलता है लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानना जरूरी है जिनके जरिए आपके शरीर तक ये वायरस पहुंच सकता है



निपाह वायरस शुरुआती लक्षण (2–14 दिन में दिख सकते हैं):

तेज़ बुखार सिरदर्द बदन दर्द / मांसपेशियों में दर्द गले में खराश उल्टी या मिचली थकान और कमजोरी खांसी, सर्दी जैसे लक्षण

गंभीर लक्षण (संक्रमण बढ़ने पर):

चक्कर आना, भ्रम की स्थिति बोलने या चलने में परेशानी बेहोशी दौरे पड़ना सांस लेने में दिक्कत दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस) कोमा की स्थिति

निपाह वायरस तेजी से गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए बुखार के साथ तंत्रिका तंत्र से जुड़े लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बहुत जरूरी है.

किन खाद्य पदार्थों से निपाह वारयस का खतरा है?

खजूर का रस: इस समय खजूर के रस से यथासंभव दूरी बनाए रखें. इस रस में निपाह वायरस हो सकता है. इसलिए सावधान रहें.हालांकि, खजूर के रस की जगह गुड़ का सेवन करने से समस्या होने का खतरा कम होता है. इसका कारण यह है कि खजूर के रस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करके गुड़ बनाया जाता है. इस प्रक्रिया में वायरस नष्ट हो जाते हैं. इसलिए, इस पोषण विशेषज्ञ का कहना है कि खजूर के रस के बजाय गुड़ का सेवन करना सुरक्षित है.

कोई भी फल: यह ध्यान रखना जरूरी है कि चमगादड़ फलों को काटते हैं. इसी काटने से निपाह वायरस फल में प्रवेश कर जाता है. अब एक स्वस्थ व्यक्ति को भी वह फल खा ले तो उसमे ये वायरस पहुंच जाएगा परेशानी हो सकती है. इसीलिए आजकल फल खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. आपको ऐसे फल नहीं खाने चाहिए जिन पर काटने के निशान हों. साथ ही, अगर आप फल को काटें और अंदर कोई सड़ा हुआ हिस्सा देखें तो काट कर खाने की भूल न करें बल्कि उसे पूरा फेंक दें.

पोर्कः निपाह वायरस के प्रकोप के दौरान सूअर का मांस यानी पोर्क सावधानी से खाना चाहिए. अगर इसे ठीक से पकाया गया है तो इसे खाने की कोई बाध्यता नहीं है. हालांकि, अधपका मांस न खाएं. इससे खतरा बढ़ सकता है.

आप किन नियमों का पालन करेंगे?



1. यदि फल- सब्जियों पर किसी चिड़िया के काटे का निशान हों तो उन्हें न खाएं.

2. सब्जियों और फलों को खाने से पहले अच्छी तरह धो लें

3. सुनिश्चित करें कि मीट अच्छी तरह से पका हुआ हो.

4. खाने से पहले हाथ जरूर धोएं. बिलकुल कोरोना की तरह इसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करें.

इन कुछ नियमों का पालन करके आप इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य निपाह वायरस के फैलने को लेकर गूगल पर मौजूद तथ्यों के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

