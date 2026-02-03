FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Valentine's Day Week: लव वीक में किस दिन दें गुलाब और किस दिन चॉकलेट-टैडी, यहां पढ़ें 7 से 14 फरवरी तक का वेलेंटाइन डे प्लान

प्यार के सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं. 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक किस दिन क्या उपहार अपने लवर को दें अगर आप कंफ्यूज रहते हैं तो यहां आपको पूरा वेलेंटाइन डे प्लान दे रहे हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 03, 2026, 02:03 PM IST

Valentine's Day Plans

Valentine's Day Plans

फरवरी का दूसरा हफ्ता आते ही हवा में इज़हार-ए-मोहब्बत घुल जाता है, लेकिन वैलेंटाइन वीक अब सिर्फ़ गुलाब और चॉकलेट तक सीमित नहीं रहा. बदलते रिश्तों, डिजिटल दौर और भावनात्मक जरूरतों के बीच यह पूरा हफ्ता यह भी बताता है कि प्यार कैसे जताया जाए, कब जताया जाए और क्यों जताया जाए.

आज का वैलेंटाइन वीक दिखावे से आगे निकलकर कम्युनिकेशन, कमिटमेंट और केयर का प्रतीक बनता जा रहा है. आइए, इस हफ्ते को नए नजरिए से समझते हैं.

7 फरवरी ( रोज़ डे-पहला इशारा, पहली भाषा)

गुलाब देना अब सिर्फ़ रोमांटिक परंपरा नहीं, बल्कि भावनाओं की 'ओपनिंग लाइन' है. लेकिन हर रंग कुछ कहता है तो आपको ये समझना होगा कि किस रंग का गुलाब क्या संदेश सामने वाले को देगा. 

लाल गुलाब जहां जुनून और कमिटमेंट का इशारा है वहीं पीला गुलाब दोस्ती और नई शुरुआत का. जबकि पिंक गुलाब प्रशंसा और सम्मान का प्रतीक है और सफेद गुलाब शांति और भरोसे का आश्वासन देता है. हालांकि अब लोग 'सस्टेनेबल फ्लावर्स' और पौधे गिफ्ट कर रहे हैं जो रिश्ते की लंबी उम्र का संकेत देता है.

8 फरवरी (प्रपोज़ डे: सवाल नहीं, साफ़ इरादा)

आज का प्रपोज़ल सिर्फ़ घुटने पर बैठकर ये सवाल पूछना ही नहीं होता की 'यू आर बीइंग माय वैलेंटाइन' बल्कि यह बताना है कि आप रिश्ते से क्या चाहते हैं. रिसर्च बताती है कि साफ़ कम्युनिकेशन से रिश्ते ज़्यादा टिकाऊ होते हैं.

9 फरवरी (चॉकलेट डे: मीठा रिश्ता, मीठी केमिस्ट्री)

चॉकलेट सिर्फ़ स्वाद नहीं, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ाने वाला मूड-बूस्टर है. यही वजह है कि इसे 'इमोशनल कनेक्टर' भी कहा जाता है.

10 फरवरी (टेडी डे: इमोशनल सिक्योरिटी का प्रतीक)

टेडी आज “कम्फर्ट ऑब्जेक्ट” बन चुका है जो रिश्ते में सुरक्षा और अपनापन दर्शाता है, खासकर लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप में.

11 फरवरी ( प्रॉमिस डे: रिश्तों की असली रीढ़)

वादे अब बड़े-बड़े शब्द नहीं, बल्कि छोटे-छोटे व्यवहार हैं- जैसे समय देना, सुनना, साथ खड़ा रहना. यही दिन रिश्तों की सच्चाई को परखता है.

12 फरवरी ( हग डे: बिना शब्दों का इलाज)

वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 सेकंड का गले लगाना ऑक्सीटोसिन बढ़ाता है, जो तनाव कम करता है और भरोसा मजबूत करता है.

13 फरवरी (किस डे: भावनात्मक नज़दीकी का संकेत)

एक किस सिर्फ़ रोमांस नहीं, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा और स्वीकार्यता का प्रतीक है.

14 फरवरी (वैलेंटाइन डे: रिश्ता सेलिब्रेशन नहीं, कनेक्शन है)

अब वैलेंटाइन डे 'परफेक्ट डेट' से ज़्यादा क्वालिटी टाइम पर फोकस करता है. ये संदेश देता है कि फोन से दूर कर दिल के करीब आएं.

कैसे बदल रहा वेंलटाइन ट्रेंड

कपल्स अब केवल रोज-चॉकलेट या टैडी जैसे गिफ्ट तक सीमित नहीं बल्कि अब कपल एक्सपीरियंस गिफ्ट्स देते हैं. जैसे ट्रैवल, वर्कशॉप, थैरेपी या ब्यूटी सेशन गिफ्ट कर साथी को खास फीलिंग देते हैं, जो रिश्ते को गहराई देते हैं.

वैलेंटाइन वीक अब सिर्फ़ प्यार दिखाने का नहीं, बल्कि प्यार समझने का हफ्ता बन चुका है. जो रिश्ते इस हफ्ते में ईमानदारी, संवाद और सम्मान सीख लेते हैं और वही सालभर टिकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

