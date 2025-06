लाइफस्टाइल

दुनिया का इकलौता देश जहां आज भी लोग 2017 में जी रहे, पूरे देश का कैलेंडर दुनिया से 8 साल पीछे चलता है

Which country goes 8 years behind? : साल 2025 शुरू हुए 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का एक देश ऐसा है जहां आज भी लोग 2017 में जी रहे हैं. वहां यही कलेंडर अभी चल रहा है.

इस देश में 2017 में जी रहे हैं आज भी लोग