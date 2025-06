अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होना लोगों के दिल-दिमाग से निकल नहीं पा रहा है. ये विमान हादसा इतना भयानक था कि लोग विमान में बैठने से खौफ खाने लगे हैं लेकिन क्या आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश में प्लेन क्रैश हुए हैं अब तक और भारत कहां स्टैंड करता है.

Countries with most plane crashes in world: गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है. इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई. हादसे के तुरंत बाद जो वीडियो सामने आए वो दिल दहलाने वाले थे. वहीं केदारनाथ में हेलिकॉप्टर क्रैश के मामले भी कम नहीं हैं. आखिरी हादसे में 7 लोगों जिंदा जलके मर गए थे. आपको लग सकता है कि विमान हादसों की लिस्ट में भारत सबसे ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है. दुनिया में एक ऐसा देश है जहां विमान हादसों की संख्या जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

2020 में हुआ था सबसे बड़ा हादसा

2020 में सबसे बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे से करीब 10 साल पहले हुआ था. इस दौरान फ्लाइट दुबई से लौट रही थी और केरल में बारिश के कारण रनवे से फिसलकर दो टुकड़ों में टूट गई थी. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई थी. इस विमान में 190 लोग बैठे थे.





अगर सबसे ज्यादा विमान हादसों की बात करें तो अमेरिका इस लिस्ट में सबसे ऊपर है. यहां सबसे ज्यादा विमान हादसे होते हैं. पिछले साल आई स्टेटिस्टा की एक रिपोर्ट की मानें तो इसमें 1945 से लेकर 2022 तक के विमान हादसों की जानकारी दी गई थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 77 सालों में अमेरिका में कुल 864 विमान हादसे हुए हैं. इसके मुताबिक अमेरिका में हर साल करीब 11-12 हादसे होते हैं. जबकि रूस इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. यहां कुल हादसों की संख्या 539 है. इसके बाद कनाडा में 191 और फिर ब्राजील में 190 हादसे हुए हैं. वहीं, लिस्ट में कोलंबिया पांचवें नंबर पर है. यहां हादसों की संख्या 184 है.

एशियाई देशों में इंडिया है दसवें पायदान पर



सबसे ज्यादा विमान हादसे वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में भारत दसवें नंबर पर है. पिछले 77 सालों में यहां 95 विमान हादसे हुए हैं. भारत के बाद चीन आता है. चीन में 76 विमान हादसे हुए हैं. अगर एशिया में विमान हादसों में होने वाली मौतों की बात करें तो इस लिस्ट में इंडोनेशिया सबसे ऊपर है.

ASN की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 25 सालों में इंडोनेशिया में 20 से ज्यादा बड़े विमान हादसे हुए हैं, जिनमें 2000 लोगों की मौत हुई है. 25 सालों में भारत में 15 से ज्यादा हादसे हुए हैं.

