किस कलर को 'जीवन का रंग' कहा जाता है? क्या आपको पता है इसके पीछे की वजह?

लोग हमेशा चाहते हैं उनके जीवन में रंग घुले रहें लेकिन क्या आपको पता है किस रंग को जीवन का रंग कहा गया है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है.

ऋतु सिंह

Updated : Jan 23, 2026, 04:55 PM IST

Which color is called the "color of life"?

हमारे जीवन में रंगों महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि जीवन रंगहीन हो तो लोग उदास और नीरस सा महसूस करते हैं. जीवन का रंगीन होना उत्साह और खुशी की निशानी है. कुछ रंग किसी को पसंद होते हैं तो कुछ रंग किसी को. हर रंग का अपना एक अर्थ होता है. लेकिन क्या आपको पता है एक रंग ऐसा है जिसे जीवन से जोड़कर देखा जाता है. यानी ये रंग जीवन में उत्साह और खुशियां भरने वाला होता है. शायद ही कोई हो जिसे ये रंग पसंद न हो क्योंकि ये रंग देखते ही दिल-दिमाग में एक नयापन सा छाने लगता है.  

कौन सा रंग है जीवन का रंग?

हरे रंग को जीवन का रंग कहा गया है. लेकिन हरे रंग में ऐसा क्या खास है कि वो रंग सबके लिए एक एनर्जी से भरा और खुशियां देने वाला होता है. हरा रंग सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह के अस्तित्व का आधार है. जब हरे-भरे वातावरण और पेड़ पौधों के बीच हम होते हैं तो मन खुशनुमा महसूस करता है. इससे मन और मस्तिष्क को शांति का अनुभव होता है. आज आइए जानते हैं कि हरा रंग इतना शक्तिशाली क्यों है और इसके पीछे क्या विज्ञान है.

हरे रंग की विशिष्टता और महत्व समझिए

पौधों का हरा रंग उनमें मौजूद 'क्लोरोफिल' नामक तत्व के कारण होता है. यह तत्व सूर्य की गर्मी का उपयोग करके पौधों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है. इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमें आवश्यक ऑक्सीजन और भोजन प्राप्त होता है. ये हरे पौधे पृथ्वी की खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी हैं. इसलिए वैज्ञानिक रूप से, हरे रंग का अर्थ है जीवन की सांस. हरे रंग के बिना पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व असंभव होगा.

आंखों और मन दोनों को देता है सुखद अनुभव 

हरा रंग मात्र एक रंग नहीं, बल्कि नई आशा का प्रतीक है. वसंत ऋतु के आगमन पर पौधों को अंकुरित होते देखना हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है. किसी भी संस्कृति में, हरा रंग स्वास्थ्य, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है. यह मानव जीवन की निरंतर वृद्धि को दर्शाता है. यह रंग हमेशा हमें याद दिलाता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है.

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव 
हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, पार्कों या जंगलों जैसे हरे-भरे स्थानों में समय बिताने से हमारा मानसिक तनाव काफी कम हो जाता है.

पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक 
आज विश्वभर में पर्यावरण जागरूकता अभियानों में हरा रंग प्रमुखता से अपनाया जा रहा है. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और हरियाली बढ़ाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है. हरे रंग को वैश्विक स्तर पर सुरक्षा और पुनर्स्थापन के प्रतीक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. वनों की रक्षा करना हमारे भविष्य की रक्षा करना है.

हरे रंग का अस्तित्व ही दुनिया का अस्तित्व है. जंगलों को उगाकर और हरियाली को संरक्षित करके ही हम आने वाली पीढ़ी को एक सुंदर और स्वस्थ जीवन दे सकते हैं. हरा रंग न केवल आंखों को भाता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी प्रदान करता है.

