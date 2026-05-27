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गर्मी में कौन से कपड़े शरीर को बना रहे हैं ‘हीटर’? डॉक्टरों ने बताया कौन सा फैब्रिक बढ़ा सकता है हीट स्ट्रोक का खतरा

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गर्मी में कौन से कपड़े शरीर को बना रहे हैं ‘हीटर’? डॉक्टरों ने बताया कौन सा फैब्रिक बढ़ा सकता है हीट स्ट्रोक का खतरा

गर्मी में लोग अक्सर धूप, तापमान और AC की बात करते हैं, लेकिन एक बड़ी गलती रोज पहनने वाले कपड़ों में छिपी होती है. कई लोग फैशन या सस्ते दाम देखकर ऐसे कपड़े पहन लेते हैं जो शरीर को ठंडा रखने के बजाय अंदर ही अंदर ‘हीटर’ की तरह गर्म करने लगते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 27, 2026, 01:30 PM IST

गर्मी में कौन से कपड़े शरीर को बना रहे हैं ‘हीटर’? डॉक्टरों ने बताया कौन सा फैब्रिक बढ़ा सकता है हीट स्ट्रोक का खतरा

Which clothes make you feel the hottest. (Photo AI)

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गलत फैब्रिक सिर्फ पसीना ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शरीर का तापमान इतना बढ़ा सकता है कि हीट एग्ज़ॉशन और हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाए. खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय तक बाहर रहते हैं, ट्रैवल करते हैं या उमस वाली जगहों पर काम करते हैं.

क्यों कुछ कपड़े शरीर में गर्मी फंसा देते हैं?

बहुत से लोग मानते हैं कि सिर्फ मोटे कपड़े गर्मी बढ़ाते हैं, लेकिन असली खेल फैब्रिक के “सांस लेने” की क्षमता का होता है. डॉक्टर बताते हैं कि कुछ सिंथेटिक कपड़े जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन और कुछ तरह के रेयॉन शरीर से निकलने वाली गर्मी और पसीने को बाहर नहीं निकलने देते. इससे शरीर का नेचुरल कूलिंग सिस्टम प्रभावित होने लगता है. जब पसीना ठीक से सूख नहीं पाता, तो शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता. यही वजह है कि कई बार बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है, चक्कर आते हैं, बेचैनी बढ़ती है और सिर भारी रहने लगता है.आजकल बाजार में बिकने वाले कई “स्टाइलिश समर आउटफिट” असल में गर्मी के लिए सबसे खराब साबित हो सकते हैं.

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डॉक्टर किस फैब्रिक को सबसे ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं?

विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी पॉलिएस्टर जैसे फैब्रिक से हो सकती है. यह कपड़ा हल्का जरूर लगता है, लेकिन हवा पास होने नहीं देता.अगर कोई व्यक्ति तेज धूप में लंबे समय तक पॉलिएस्टर या टाइट सिंथेटिक कपड़े पहनता है, तो शरीर में हीट तेजी से जमा होने लगती है. उमस वाले मौसम में यह दिक्कत और बढ़ जाती है. यही कारण है कि कई डॉक्टर गर्मियों में पूरी तरह सिंथेटिक कपड़ों से बचने की सलाह देते हैं, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और BP या डायबिटीज के मरीजों को. क्योंकि इन लोगों का शरीर तापमान को जल्दी बैलेंस नहीं कर पाता.

सिर्फ फैब्रिक नहीं, कपड़ों का रंग भी बना सकता है परेशानी

गर्मी में काले, गहरे नीले या बहुत डार्क रंग के कपड़े ज्यादा धूप सोखते हैं. इससे शरीर जल्दी गर्म होने लगता है. इसके उलट हल्के रंग जैसे सफेद, हल्का नीला, क्रीम या पेस्टल शेड्स सूरज की किरणों को काफी हद तक रिफ्लेक्ट कर देते हैं. यही वजह है कि पुराने समय में भी गर्म इलाकों में लोग हल्के रंगों के ढीले कपड़े ज्यादा पहनते थे. आजकल फैशन के चक्कर में कई लोग गर्मियों में भी स्किनी फिट और मोटे फैब्रिक वाले आउटफिट पहन रहे हैं. डॉक्टर मानते हैं कि यह आदत शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती है.

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कॉटन को अब भी क्यों माना जाता है सबसे सुरक्षित?

डॉक्टरों के अनुसार गर्मियों में कॉटन सबसे भरोसेमंद फैब्रिक माना जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यह हवा को अंदर-बाहर होने देता है और पसीना जल्दी सोख लेता है. लिनेन फैब्रिक भी काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि यह हल्का होता है और त्वचा को सांस लेने देता है. हालांकि बहुत सस्ता या मिलावटी कॉटन उतना असरदार नहीं होता. अहम पहलू यह भी है कि आजकल कई कंपनियां “कॉटन ब्लेंड” के नाम पर सिंथेटिक मिक्स कपड़े बेच रही हैं. ऐसे में सिर्फ टैग देखकर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता.

गलत कपड़े कैसे बढ़ा सकते हैं हीट स्ट्रोक का खतरा?

हीट स्ट्रोक सिर्फ धूप में घूमने से नहीं होता. कई बार शरीर के अंदर फंसी गर्मी भी इसे ट्रिगर कर सकती है. अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक गर्म माहौल में सिंथेटिक और टाइट कपड़े पहनता है, पानी कम पीता है और शरीर लगातार पसीना छोड़ता रहता है, तो शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.

इसके शुरुआती संकेतों में ज्यादा थकान, चक्कर, तेज सिरदर्द, त्वचा का लाल होना, घबराहट और बहुत ज्यादा पसीना शामिल हो सकते हैं. कई लोग इसे सामान्य गर्मी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

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गर्मियों में कपड़े चुनते समय किन बातों का ध्यान रखें?

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्मियों में ढीले, हल्के रंग और breathable फैब्रिक वाले कपड़े पहनने चाहिए. बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह बंद करने वाले मोटे फैब्रिक से बचना बेहतर माना जाता है.

साथ ही सिर्फ फैशन नहीं, मौसम को ध्यान में रखकर कपड़े चुनना जरूरी है. क्योंकि कई बार एक गलत फैब्रिक पूरे दिन की थकान, चिड़चिड़ापन और शरीर की परेशानी की वजह बन सकता है. बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी के बीच अब कपड़े सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि हेल्थ से जुड़ा फैसला भी बनते जा रहे हैं.

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