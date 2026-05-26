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गर्मी में कौन सी रंग की कार सबसे ज्यादा तपती है? 45°C बाहर होने पर अंदर 70°C तक पहुंच सकता है तापमान

गर्मी में कौन सी रंग की कार सबसे ज्यादा तपती है? 45°C बाहर होने पर अंदर 70°C तक पहुंच सकता है तापमान

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गर्मी में कौन सी रंग की कार सबसे ज्यादा तपती है? 45°C बाहर होने पर अंदर 70°C तक पहुंच सकता है तापमान

Which color car gets the hottest? गर्मी में कुछ मिनट धूप में खड़ी कार में बैठना किसी ओवन में बैठने जैसा क्यों लगता है? कई लोग एसी ऑन करते ही यही सोचते हैं कि आखिर कार इतनी जल्दी गर्म कैसे हो गई. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि आपकी कार का रंग भी बड़ी वजह हो सकता है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 26, 2026, 09:25 AM IST

गर्मी में कौन सी रंग की कार सबसे ज्यादा तपती है? 45°C बाहर होने पर अंदर 70°C तक पहुंच सकता है तापमान

Which color car gets the hottest? (Photo AI)

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Does the color of a car also increase heat? रिसर्च और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के मुताबिक कार का एक्सटीरियर कलर सूरज की हीट एब्जॉर्ब करने में अहम भूमिका निभाता है. यही कारण है कि कुछ कारें धूप में ज्यादा गर्म महसूस होती हैं, जबकि कुछ कंपैरिटिवली कम हीट पकड़ती हैं.

काले रंग की कार सबसे ज्यादा हीट क्यों खींचती है

फिजिक्स के अनुसार ब्लैक कलर सनलाइट और हीट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. यही वजह है कि ब्लैक, डार्क ब्लू और डार्क ग्रे रंग की कारें धूप में जल्दी गर्म हो जाती हैं.अमेरिका की Berkeley Lab और कई ऑटोमोटिव हीट स्टडीज में यह सामने आया कि डार्क कलर्ड सरफेसेज ज्यादा सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करती हैं. इससे कार रूफ और बॉडी पैनल का तापमान तेजी से बढ़ता है.

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर बाहर तापमान 45°C हो, तो धूप में खड़ी ब्लैक कार का केबिन टेम्परेचर 65°C से 75°C तक पहुंच सकता है. स्टीयरिंग व्हील, सीट बेल्ट बकल और डैशबोर्ड इससे भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं. यही कारण है कि गर्मियों में ब्लैक कार्स में बैठते ही सफोकेशन और एक्सट्रीम हीट ज्यादा महसूस होती है.

सफेद और हल्के रंग की कारें क्यों रहती हैं कंपैरिटिवली कूल

व्हाइट, सिल्वर, लाइट ग्रे और बेज जैसी लाइट कलर्स सनलाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं. इसलिए इनमें हीट एब्जॉर्प्शन कंपैरिटिवली कम होता है. कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय (University of California) से जुड़ी हीट रिफ्लेक्शन स्टडीज में भी बताया गया कि लाइट कलर्ड व्हीकल्स का सरफेस टेम्परेचर डार्क कार्स की तुलना में नोटिसेबली कम हो सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर बाहर तापमान 45°C हो, तो व्हाइट कार के अंदर का तापमान लगभग 55°C से 65°C के बीच रह सकता है. यानी डार्क कार्स की तुलना में अंदर 8 से 12 डिग्री तक कम हीट महसूस हो सकती है. हालांकि यह अंतर पार्किंग लोकेशन, ग्लास क्वालिटी और वेंटिलेशन पर भी निर्भर करता है.

सिर्फ रंग नहीं, कार का इंटीरियर भी बढ़ाता है गर्मी

एक हिडन एंगल यह भी है कि कई बार लोग सिर्फ कार कलर को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि असली हीट ट्रैपिंग इंटीरियर मटेरियल्स भी करते हैं. ब्लैक लेदर सीट्स, डार्क डैशबोर्ड और क्लोज्ड विंडोज कार के अंदर ग्रीनहाउस इफेक्ट पैदा करते हैं. सूरज की रोशनी ग्लास से अंदर जाती है, लेकिन हीट बाहर आसानी से नहीं निकल पाती. यही वजह है कि पार्क्ड कार का केबिन डेंजरसली हॉट हो सकता है. ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पार्क्ड व्हीकल के अंदर तापमान बाहर के मुकाबले 20-30°C तक ज्यादा पहुंच सकता है, खासकर जब कार लंबे समय तक डायरेक्ट सनलाइट में खड़ी हो.

कौन सा रंग सबसे प्रैक्टिकल माना जाता है?

कार एक्सपर्ट्स के अनुसार भारत जैसे गर्म देशों में व्हाइट, सिल्वर और लाइट ग्रे कलर्स ज्यादा प्रैक्टिकल माने जाते हैं. ये कंपैरिटिवली कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और डस्ट भी मॉडरेट लेवल तक कम दिखाते हैं.

हालांकि डार्क कार्स प्रीमियम लुक और शाइन की वजह से लोगों को ज्यादा पसंद आती हैं. यही कारण है कि कई लोग कंफर्ट से ज्यादा स्टाइल को प्राथमिकता देते हैं. दिलचस्प बात यह है कि अब कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स हीट-रिफ्लेक्टिव पेंट्स और यूवी प्रोटेक्टिव ग्लास टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं ताकि केबिन हीट कम की जा सके.

गर्मियों में कार को कम गर्म रखने के आसान तरीके

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कार को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना सबसे जरूरी है. शेड पार्किंग, विंडशील्ड सनशेड, स्लाइटली ओपन वेंटिलेशन और लाइट सीट कवर केबिन हीट कम करने में मदद कर सकते हैं. इसके अलावा कार में बैठते ही तुरंत एसी फुल ब्लास्ट पर चलाने की बजाय पहले विंडोज खोलकर ट्रैप्ड हॉट एयर बाहर निकालना ज्यादा असरदार माना जाता है.

असल में गर्मी के मौसम में कार कलर सिर्फ स्टाइल स्टेटमेंट नहीं रह जाता. यह सीधे कंफर्ट, फ्यूल एफिशिएंसी और कई बार हेल्थ सेफ्टी तक को प्रभावित कर सकता है.

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