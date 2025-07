लाइफस्टाइल

Cancer risk: इस ब्लड ग्रुप वालों को होता है पेट के कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा, कहीं आप तो नहीं इसमें शामिल?

Which people are at higher risk of cancer?: बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन आपका ब्लड ग्रुप कैंसर के खतरे को बढ़ाता है. दुनिया भर में कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और यह अब पांचवीं सबसे आम बीमारी बन गई है. क्या आपका ब्लड ग्रुप इस सूची में नहीं है? समय रहते पता लगा लें.

इस ब्लड ग्रुप वालों को होता है ब्लड कैंसर का खतरा