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इन 7 खतरनाक बीमारियों की आज तक नहीं बनी वैक्सीन, आखिर किन वजहों से नहीं बन पा रहा इनका टीका 

क्या आपको लगता है कि हर बीमारी की कोई न कोई वैक्सीन जरूर होती है? अगर हां, तो यह खबर आपको चौंका सकती है. आज भी दुनिया में कई ऐसी गंभीर बीमारियां मौजूद हैं, जिनसे बचाव के लिए कोई पुख्ता वैक्सीन नहीं है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 11, 2026, 01:44 PM IST

इन 7 खतरनाक बीमारियों की आज तक नहीं बनी वैक्सीन, आखिर किन वजहों से नहीं बन पा रहा इनका टीका 

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स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि इन बीमारियों के सामने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभी भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, और यही कारण है कि आम लोगों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई ऐसी गंभीर जानलेवा बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचने के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है. 

क्यों नहीं बन पाती हर बीमारी की वैक्सीन?

हर वायरस या बीमारी एक जैसी नहीं होती. कुछ वायरस तेजी से अपना रूप बदलते हैं, जबकि कुछ शरीर में इस तरह छिप जाते हैं कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से वैज्ञानिकों के लिए उनकी स्थायी वैक्सीन बनाना चुनौती बन जाता है. इसका मतलब है कि आपको खुद की सुरक्षा आदतों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है.

ये 7 बीमारियां आज भी बनी चुनौती

दुनिया में कुछ बीमारियां ऐसी हैं, जिन पर सालों से रिसर्च चल रही है, लेकिन अब तक उनकी पूरी तरह प्रभावी वैक्सीन नहीं बन पाई है. इनमें प्रमुख हैं:

* HIV/AIDS
* हेपेटाइटिस C
* डेंगू
* मलेरिया
* तपेदिक
* सामान्य जुकाम
* चिकनगुनिया

इनमें से कुछ बीमारियों के लिए सीमित या आंशिक सुरक्षा देने वाले विकल्प जरूर मौजूद हैं, लेकिन पूरी तरह भरोसेमंद और सार्वभौमिक वैक्सीन अभी भी नहीं है. जब किसी बीमारी की वैक्सीन नहीं होती, तो उसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर पड़ता है. इलाज महंगा हो सकता है, काम से छुट्टी लेनी पड़ सकती है और कई बार लंबी रिकवरी भी करनी पड़ती है. उदाहरण के लिए डेंगू या मलेरिया होने पर कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ता है.

लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा “वैक्सीन” बन रहा है

एक दिलचस्प बात यह है कि जिन बीमारियों की वैक्सीन नहीं है, उनसे बचने में आपकी आदतें सबसे बड़ी भूमिका निभाती हैं. साफ-सफाई, इम्युनिटी मजबूत रखना, मच्छरों से बचाव और हेल्दी लाइफस्टाइल, ये सभी चीजें “अनऑफिशियल वैक्सीन” की तरह काम करती हैं. भविष्य में हेल्थ सिस्टम सिर्फ दवाओं पर नहीं, बल्कि “प्रिवेंशन बेस्ड लाइफस्टाइल” पर ज्यादा फोकस करेगा.

सावधानी ही असली सुरक्षा

हर बीमारी का इलाज या वैक्सीन होना जरूरी नहीं है. ऐसे में जागरूकता और बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है. अगर आप समय रहते सावधानी बरतते हैं, तो इन खतरनाक बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जानकारी पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

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