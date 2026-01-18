FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

RJD राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 25 जनवरी को बैठक, लालू की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो सकती-सूत्र, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों से लालू अध्यक्ष पद छोड़ सकते-सूत्र

लाइफस्टाइल

Bad Breath: किन 4 विटामिनों की कमी से आती है मुंह से बदबू? ये घरेलू नुस्खे दुर्गंध से दिलाएंगे मुक्ति

आप रोज सुबह-शाम ब्रश करते हैं फिर भी क्या आपके मुंह से बदबू आती है? तो इसके पीछे कई वजहें हो सकती है. खासकर कुछ विटामिन की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 18, 2026, 12:22 PM IST

Bad Breath: किन 4 विटामिनों की कमी से आती है मुंह से बदबू? ये घरेलू नुस्खे दुर्गंध से दिलाएंगे मुक्ति

Which vitamin deficiency causes bad breath?

आप लाख सुंदर या स्मार्ट हों लेकिन अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो समझ लें आपकी पर्सनालिटी पूरी इससे डाउन हो सकती है. कई बार लोगों को ये शिकायत होती है कि सुबह शाम ब्रश करने के बाद भी  और दांतों का विशेष ख्याल रखने के बाद भी मुंह से बदबू आती रहती है. तो आपको ये समझना जरूरी है कि कई बार दांतों की बदबू गंदगी की वजह से नहीं बल्कि मसूड़ों की बीमारी या विटामिन की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार होती है. 

कई बार मुंह की दुर्गंध की वजह खाना खाने के बाद कुल्ला न करना, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं. लेकिन कभी-कभी विटामिन की कमी भी इसके पीछे वजह होती है. तो चलिए जानें कि किन विटामिनों की कमी से मुंह से बदबू आती है.

विटामिन सी की कमी - अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो दांत के साथ मसूड़ों में भी दिक्कत होना तय है. इसकी कमी से मसूड़ों में सूजन, खून आना और बैक्टीरिया युक्त प्लाक हो सकता है, जिससे सांसों में दुर्गंध आ सकती है. इसलिए, अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर फल जैसे आंवला, अमरूद, कीवी, संतरा, अनानास, स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च को शामिल करें.

विटामिन डी की कमी - विटामिन डी की कमी केवल हड्डियों को ही नहीं दांतों की कमजोरी, दांतों में सड़न और मसूड़ों में संक्रमण  होने के लिए भी जिम्मेदार होता है. इसकी कमी से भी मुंह से दुर्गंध आ सकती है. इसलिए  अपने आहार में विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें , जैसे कि मशरूम, अंडे की जर्दी, गाय का दूध, दही, सोया दूध और सोया उत्पाद.

विटामिन बी12 की कमी - विटामिन बी12 की कमी से मुंह में छाले होते हैं और ये सबसे बड़ी निशानी है कि आपका पाचन तंत्र सही नहीं है. जब पाचन खराब होता है तो मुंह से बदबू भी आती है. पाचन सही करने के लिए अपने आहार में सफेद या लाल मांस, मछली, अंडे, दूध और दही जैसे खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें.

विटामिन ए की कमी - विटामिन ए की कमी से मुंह और गले में नमी कम हो जाती है, जिससे सूखापन और सांसों की दुर्गंध बढ़ जाती है.

फोलिक एसिड (विटामिन बी9) की कमी - इसकी कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं और बार-बार संक्रमण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप सांसों में दुर्गंध आने लगती है.

मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए इन घरेलू उपायों को आजमाएं.

पानी खूब पीएं- मुंह को तरोताजा रखने के लिए दिन भर पानी या अन्य पेय पदार्थ पीते रहें. क्योंकि मुंह सूखने से सांसों की दुर्गंध बढ़ती है, इसलिए खूब पानी पिएं.

इलायची और दालचीनी का सेव करें: मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए इलायची और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा चबाएं. इससे मुंह में बनने वाली लार भोजन को आसानी से पचाने में मदद करती है और मुंह की दुर्गंध को दूर रखती है.

विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं - अपने आहार में नींबू, संतरा, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, टमाटर, अंडे, दूध और दालें जैसे विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें.

नियमित रूप से ब्रश और फ्लॉस करें - दिन में दो बार ब्रश करें और दांतों के बीच फंसे कणों को निकालने के लिए फ्लॉस करें.

ग्रीन टी या हर्बल टी पिएं - इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बैक्टीरिया को कम करके सांसों को ताजा रखते हैं.

धूम्रपान और शराब का सेवन न करें: धूम्रपान और शराब पीने से मुंह सूख जाता है और सांसों की दुर्गंध आती है.

नमक और गुनगुने पानी से गरारे करें - गुनगुने पानी में नमक मिलाकर गरारे करने से बैक्टीरिया कम होते हैं.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

