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Numerology: किन 3 मूलांक के प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं भगवान? जानिए क्यों होते हैं ये ईश्वर के दिल के करीब

Which mulank is closest to God: क्या सचमुच कुछ मूलांक वालों की प्रार्थना जल्दी सुन ली जाती है? अंक ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि भगवान कुछ मूलांक के दिल की बात जल्दी सुनते हैं. तो चलिए जानें कौन से हैं वो लकी मूलांक. कहा जाता है ये भगवान के करीबी होते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 31, 2026, 11:00 AM IST

Numerology: किन 3 मूलांक के प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं भगवान? जानिए क्यों होते हैं ये ईश्वर के दिल के करीब

God listens to the desires of those born on these dates first. (Photo AI)

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क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी ईश्वर की विशेष कृपा पाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? उनकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती नजर आती हैं, जबकि कई लोग लंबे समय तक इंतजार करते रहते हैं. अंक ज्योतिष में इसका संबंध कुछ विशेष मूलांकों की आध्यात्मिक ऊर्जा से जोड़ा जाता है.

हालांकि भगवान के लिए सभी भक्त समान माने जाते हैं, लेकिन अंक ज्योतिष का मानना है कि कुछ मूलांक ऐसे होते हैं जिनमें जन्मजात आध्यात्मिक झुकाव, सकारात्मक सोच और गहरी आस्था होती है. यही गुण उन्हें ईश्वर से भावनात्मक रूप से अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं.

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मूलांक 7 को क्यों माना जाता है सबसे आध्यात्मिक?

अंक ज्योतिष में मूलांक 7 का संबंध रहस्य, अध्यात्म और आत्मचिंतन से माना जाता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 बनता है.

कहा जाता है कि ये लोग बाहरी दिखावे से अधिक आंतरिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव को महत्व देते हैं. उनकी प्रार्थना में अक्सर स्वार्थ कम और भावनात्मक गहराई अधिक होती है. यही कारण है कि कई ज्योतिषी मूलांक 7 को आध्यात्मिक रूप से सबसे मजबूत मूलांकों में गिनते हैं.

मूलांक 2 वालों की भावनाएं बनती हैं उनकी ताकत

मूलांक 2 का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. ऐसे लोग संवेदनशील, दयालु और भावुक स्वभाव के होते हैं. वे जब प्रार्थना करते हैं तो उसमें भावनाओं की सच्चाई झलकती है.

अंक ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि ईश्वर से जुड़ने में केवल मंत्र या पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि मन की सच्चाई भी महत्वपूर्ण होती है. इसी वजह से मूलांक 2 वाले लोगों को भी आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली माना जाता है.

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मूलांक 9 वाले क्यों कहलाते हैं ईश्वर के कर्मयोगी?

मूलांक 9 का संबंध सेवा, त्याग और मानवता से जोड़ा जाता है. ऐसे लोग दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं.

एक दिलचस्प बात यह है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में सेवा को ही सबसे बड़ी पूजा माना गया है. इसलिए मूलांक 9 वालों के अच्छे कर्म उनकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने वाले माने जाते हैं.

क्या केवल मूलांक ही तय करता है भाग्य?

यही वह छिपा हुआ पहलू है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अंक ज्योतिष में मूलांक महत्वपूर्ण जरूर माना जाता है, लेकिन किसी व्यक्ति की प्रार्थना, सफलता या ईश्वर की कृपा केवल एक अंक पर निर्भर नहीं होती.

व्यक्ति के कर्म, विचार, व्यवहार और नीयत भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कई बार सकारात्मक सोच, नियमित प्रयास और दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार किसी भी ज्योतिषीय योग से अधिक प्रभावशाली साबित होता है.

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आस्था का असली अर्थ क्या है?

विशेषज्ञों का मानना है कि भगवान के लिए कोई बड़ा या छोटा मूलांक नहीं होता. सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और सकारात्मक जीवनशैली ही व्यक्ति को मानसिक शांति और सफलता की ओर ले जाती है. अंक ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शन का माध्यम हो सकता है, लेकिन जीवन में बदलाव लाने की सबसे बड़ी शक्ति व्यक्ति के अपने कर्मों और विश्वास में ही छिपी होती है.

यदि अंक ज्योतिष की मान्यताओं को देखें तो मूलांक 7, 2 और 9 को आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष माना जाता है. लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि भगवान केवल इन्हीं मूलांकों की प्रार्थना पहले सुनते हैं. आस्था का संबंध जन्मतिथि से कम और मन की सच्चाई से अधिक होता है. आखिरकार ईश्वर के दरबार में सबसे ज्यादा महत्व भाव, विश्वास और कर्म का ही माना जाता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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