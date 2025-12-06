19 मिनट का ये वायरल वीडियो अगर आपने शेयर किया तो जेल जाना तय है, पुलिस ने जारी कर दी है चेतावनी 

FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

हाल ही में इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहे '19 मिनट' वीडियो के पीछे की सच्चाई एक पुलिस अधिकारी ने उजागर की है. उन्होंने इसे शेयर करने वालों को चेतावनी भी दी है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 06, 2025, 07:12 AM IST

नवंबर 2025 के आखिरी हफ़्ते में 19 मिनट का एक वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन गया. लीक हुआ यह वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर सनसनी और चर्चा का विषय बन गया. इसे नैतिक रूप से अपमानजनक और असंवेदनशील माना गया. अब एक पुलिस अधिकारी ने हाल ही में इंटरनेट पर खूब चर्चा में रहे '19 मिनट के वीडियो' की सच्चाई उजागर की है. उन्होंने इसे शेयर करने वालों को चेतावनी भी दी है.

19 मिनट का यह वीडियो, जिसे इसे खोजने वाले व्यक्ति ने ही खूब शेयर किया है, खूब शेयर किया जा रहा है. कई लोग इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करने वाली और चेहरे की बनावट से मिलती-जुलती लड़कियों को निशाना बना रहे हैं और उनके अकाउंट पर भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं.
 
इस वीडियो में दिख रहे लोगों से मिलती-जुलती शक्ल होने के कारण रील बनाने वाली कई युवतियों को सोशल मीडिया पर बदनामी और अश्लील टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है. वीडियो के लिए खुलेआम 500 से लेकर 5000 रुपये तक की मांग की जा रही है, जो कानून का गंभीर उल्लंघन है.

पहला वीडियो लीक होने के बाद, कई लोग AI द्वारा बनाए गए पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो भी शेयर कर रहे थे. लेकिन अब एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि इसके क्या परिणाम होंगे. इंस्टाग्राम पर @vardiwala0007 हैंडल ने रील पोस्ट करते हुए लिखा, "भारतीय पुलिस की ओर से एक ज़रूरी संदेश."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पुलिस ने कहा, "जो 19 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है वह AI द्वारा जनरेटेड वीडियो है. अगर आप भी यह जांचना चाहते हैं कि वीडियो AI द्वारा जनरेटेड है या नहीं, तो siteengine.com एक साइट है, आप उस पर जाकर जांच कर सकते हैं."
 
पुलिस ने आगे कहा, "अगर आप ऐसे वीडियो किसी के साथ शेयर करते हैं तो आप पर आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए और 66 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है. इसमें जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है. क्योंकि किसी की निजता का उल्लंघन करना या ऐसे वीडियो शेयर करने पर आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है."

