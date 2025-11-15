Heart Attak Risk: हार्ट अटैक में सबसे पहले कहां दर्द उठता है, जानिए क्यों सीने के बजाए पेन इन अंग से क्यों होता है शुरू?

जब ज़्यादातर लोग दिल के दौरे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले सीने में दर्द का ख्याल आता है. लेकिन ज़्यादातर मामलों में, दर्द सबसे पहले बाएं कंधे में शुरू होता है. यह दर्द क्यों होता है? इसके पीछे क्या वजह है? आइए जानते हैं.

हृदय को ऑक्सीजन पहुँचाने वाली कोरोनरी धमनियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं. इससे हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. उस समय, हृदय मस्तिष्क को दर्द के संकेत भेजता है. हृदय और बाएँ हाथ की नसें एक ही रास्ते (T1-T4 स्पाइनल नर्व) से मस्तिष्क तक जाती हैं. इसीलिए मस्तिष्क यह पहचान नहीं पाता कि दर्द असल में कहाँ से आ रहा है. इसलिए हम सोचते हैं कि दर्द बाएँ हाथ से आ रहा है. इसे "रेफ़रर्ड पेन" कहते हैं.



दर्द बायीं ओर अधिक क्यों महसूस होता है?

हमारा हृदय शरीर के बाईं ओर थोड़ा झुका हुआ होता है. इसलिए अगर धमनियों में रुकावट हो, तो उसका असर बाईं ओर ज़्यादा दिखाई देता है. खासकर अगर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग (LAD) धमनी में रुकावट हो, तो दर्द सीधे बाएँ हाथ, कंधे और कभी-कभी जबड़े तक पहुँच जाता है. डॉक्टर इसे "विंडो मेकर आर्टरी" कहते हैं क्योंकि अगर यह धमनी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए, तो जानलेवा हो सकती है.



दर्द कैसा महसूस होता है?

दिल के दौरे के दौरान बाएँ हाथ में दर्द होना आम बात है. कभी-कभी यह भारी, भारी या जकड़ा हुआ महसूस होता है. यह दर्द कंधे से उंगलियों तक या जबड़े और गर्दन तक भी फैल सकता है. अगर यह कुछ मिनटों तक रहता है, तो ध्यान रखें कि यह सामान्य दर्द नहीं है.



क्या यह दिल का दौरा पड़ने का संकेत है?

हर बार जब आपके बाएँ हाथ में दर्द होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है. लेकिन अगर दर्द कुछ मिनटों से ज़्यादा रहता है, या सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न, पसीना आना, उल्टी या सिरदर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. कई लोगों को दिल के दौरे के दौरान सीने में दर्द के बिना बाएँ हाथ में दर्द होता है.



समय पर पता लगने से जान बचाई जा सकती है.

दिल के दौरे के लक्षणों को जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है. बाएँ हाथ में बार-बार दर्द, सुन्नपन और साँस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज़ न करें. समय पर जाँच और इलाज करवाने से जान बच सकती है.