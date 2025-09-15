जयमती कहां गई? सड़क पर चलते-चलते अचानक गायब हो गई महावत संग 1 करोड़ रुपये कीमत वाली हाथी

महावत संग एक हाथी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है. इसकी कीमत 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.

झारखंड के पलामू जिले से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ से एक हथिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस हथिनी का नाम जयमती बताया जा रहा है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. हथिनी पर एक ट्रैकिंग चिप भी लगाई गई है. इसी चिप के आधार पर पुलिस और वन विभाग की टीम अब उसकी तलाश कर रही है.

मामला मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के जोरकट इलाके का है. हाथी के मालिक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के विंध्याचल निवासी नरेंद्र कुमार शुक्ला ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है. नरेंद्र शुक्ला ने पुलिस को बताया कि उन्हें संगम लाल नाम के एक व्यक्ति से जयमती हाथी की सुपुर्दगी मिली थी. लेकिन गाँव में ठीक से खाना-पानी न मिलने के कारण, वे इस हाथी को लेकर झारखंड आ गए थे.



उन्होंने ने हाथी की देखभाल की ज़िम्मेदारी मिर्ज़ापुर निवासी मुन्ना पांडे और चुनार निवासी मन्ना पाठक को सौंपी थी. दोनों ने पलामू निवासी एक अन्य हाथी मालिक ताड़केश्वर नाथ से मुलाकात की. इसके बाद दोनों महावत हाथी को लेकर जोरकट इलाके में पहुँंच गए.



नरेंद्र शुक्ला के अनुसार, वे पहली बार 11 अगस्त को जोरकट आए थे, जहां उन्होंने हाथी और उसके दो महावतों को देखा था. लेकिन जब वे 13 अगस्त को उसी जगह वापस आए, तो हाथी या उसका महावत वहां नहीं था. इसके बाद उन्होंने कई इलाकों में तलाश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. न तो हाथी मिला और न ही दोनों महावतों का कोई सुराग मिला.



आखिरकार 12 सितंबर को उन्होंने मेदिनीनगर सदर थाने में पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि हाथी में चिप लगने की जानकारी वन विभाग को भेज दी गई है. इसके आधार पर हाथी की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.