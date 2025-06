लाइफस्टाइल

Highest Birth Rate in India: भारत में सबसे अधिक बच्चे कहां जन्म लेते हैं? चाइल्ड बर्थ में ये शहर है नंबर 1 पर

Where are most children born in India?: भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन मेट्रो शहरों में प्रजनन दर घट रही है. एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई में सबसे अधिक बच्चे पैदा होते हैं, जबकि मुंबई और कोलकाता सबसे नीचे हैं.