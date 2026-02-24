FacebookTwitterYoutubeInstagram
जब जिंदगी टूटने लगे, डरिए मत! ये 5 शक्तिशाली मंत्र बदल देंगे आपकी किस्मत और मन को देंगे ताकत

कठिन समय में हर किसी को मानसिक शक्ति की जरूरत होती है लेकिन कई बार हम विपरीत स्थितियों में काफी डर और परेशान हो जाते हैं. ऐसे में कुछ वैदिक मंत्र साहस, शांति और तनाव से मुक्ति दिला सकते हैं.

Ritu Singh

Updated : Feb 24, 2026, 02:25 PM IST

जब जिंदगी टूटने लगे, डरिए मत! ये 5 शक्तिशाली मंत्र बदल देंगे आपकी किस्मत और मन को देंगे ताकत

5 powerful mantras can change your destiny

जब जीवन किसी कांटों भरे रास्ते पर चलने लगे और प्लानिंग फेल होने लगे और मन हारकर टूटने लगे तब किसी ऐसे सहारे की तलाश सभी को होती है जो दिल-दिमाग को तसल्ली दे सके और मन को अंदर से मजबूत बना सके. ऐसे समय में भारतीय परंपरा में मंत्रों को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और शांति का स्रोत माना गया है.

मंत्र केवल धार्मिक शब्द नहीं हैं, बल्कि वे ध्वनि कंपन (sound vibrations) हैं, जो मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालते हैं. आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि दोहराए जाने वाले सकारात्मक शब्द मन की सोच को बदल सकते हैं और तनाव को कम कर सकते हैं.

 मंत्र कैसे बनाते हैं मन को मजबूत?

कठिन समय में हमारा दिमाग डर, चिंता और नकारात्मक विचारों से भर जाता है. मंत्र जाप ध्यान जैसी अवस्था पैदा करता है, जिससे मस्तिष्क शांत होता है और व्यक्ति को अपने अंदर छिपी शक्ति का एहसास होता है.

विशेषज्ञों के अनुसार नियमित मंत्र जाप से तनाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) कम होता है, ध्यान और फोकस बढ़ता है और साथ ही सकारात्मक सोच विकसित होती है. इतना ही नहीं भावनात्मक संतुलन भी बेहतर होता है. 

कठिन समय में सहारा देने वाले 5 शक्तिशाली मंत्र

जब जीवन में आर्थिक तनाव, नौकरी की चिंता, रिश्तों में दूरी या मानसिक थकान हो, तब ये मंत्र भीतर से आपको मजबूत बना सकते हैं.

“यद् भावं तद् भवति”- यह मंत्र बताता है कि जैसा आप सोचते हैं, वैसा ही आपका जीवन बनता है. नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलने की शक्ति इस मंत्र में मानी जाती है.

“सर्वे भवन्तु सुखिनः…”-  यह सार्वभौमिक शांति मंत्र है, जो केवल आपके नहीं बल्कि पूरे संसार के कल्याण की कामना करता है. माना जाता है कि दूसरों के लिए शुभ कामना करने से आपके जीवन में भी शुभ ऊर्जा आती है.

"नहं देहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी" (शिवोहम मंत्र) -यह मंत्र आत्मबोध से जुड़ा है. नौकरी, समाज और मानसिक दबाव के बीच यह याद दिलाता है कि आप केवल शरीर या समस्या नहीं, बल्कि चेतना हैं.

“ त्वमेव माता च पिता त्वमेव,त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव,त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव…”- यह मंत्र अकेलेपन और अनिश्चितता में भगवान को अपना सहारा मानने की भावना देता है. माना जाता है कि यह मंत्र रिश्तों में मजबूती और भावनात्मक सुरक्षा देता है.

“तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सदगमय…”- यह मंत्र अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है. जीवन में दिशा खो चुके लोगों के लिए इसे मार्गदर्शक मंत्र कहा जाता है.

क्या मंत्र सच में काम करते हैं?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्रों में कोई जादुई शक्ति नहीं, लेकिन उनका प्रभाव मानसिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर सिद्ध माना जाता है. ध्यान और मंत्र जाप से मस्तिष्क में अल्फा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो शांति और सकारात्मकता से जुड़ी होती हैं. यानी मंत्र आपके भाग्य को सीधे नहीं, लेकिन आपकी सोच, ऊर्जा और निर्णयों को बदलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं.

कठिन समय जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे निकलने की शक्ति भी आपके भीतर ही है. मंत्र उस शक्ति को जागृत करने का एक साधन हैं. चाहे आप धार्मिक हों या नहीं, नियमित मंत्र जाप मन को स्थिर करता है और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है.

जब अगली बार जीवन भारी लगे, तो डरने के बजाय कोई मंत्र दोहराएं शायद वही आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए.

