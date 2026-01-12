Mauni Amavasya: जनवरी में मौनी अमावस्या का स्नान किस दिन होगा? जान लें माघी अमावस्या के स्नान-दान की शुभ तिथि और समय  

मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में बहुत पुण्यकारी मानी गई है. इस दिन स्नान-दान के साथ पितरों का तर्पण भी किया जाता है. किसी को अगर पितृ दोष हो तो इस दिन मुक्ति के लिए विशेष पूजा भी की जाती है.

जनवरी माह में जो अमावस्या होती है उसे मौनी और माघी दोनों ही नाम से जाना जाता है. हिंदू धर्म में इसे अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है इसीलिए इसका नाम मौनी अमावस्या है. मान्याता कि जो भी इस दिन मौन रहकर गंगा में स्नान जरूर करना चाहिए इससे सारे अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, प्रथम मनुष्य, ऋषि मनु का जन्म इसी अमावस्या तिथि को हुआ था.



जनवरी 2026 में मौनी अमावस्या कब है?

2026 में मौनी अमावस्या रविवार, 18 जनवरी को मनाई जाएगी. अमावस्या तिथि 18 जनवरी, 2026 को रात 12:03 बजे शुरू होगी और 19 जनवरी, 2026 को रात 1:21 बजे समाप्त होगी.

मौनी अमावस्या 2026 के लिए शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त (सुबह 5:27 से 6:21 बजे तक) है. सुबह 5:54 से शाम 7:15 बजे तक. अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से 12:53 बजे तक है. सर्वार्थ सिद्धि योग अगले दिन, 19 जनवरी को सुबह 10:14 से शाम 7:14 बजे तक है. गोधूलि मुहूर्त शाम 5:46 से 6:13 बजे तक है. शाम 5:49 से 7:09 बजे तक है.



मौनी अमावस्या की पूजा विधि:

इस शुभ दिन ब्रह्म मुहर्रम के दौरान उठकर गंगा नदी में स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है. यदि किसी कारणवश नदी में स्नान करना संभव न हो, तो घर पर स्नान करते समय उसमें थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें. स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत रखें. इसके बाद विधिपूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करें और तुलसी वृक्ष की 108 परिक्रमा करें. पूजा पूर्ण होने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करें. इस दिन यथासंभव मौन रहें, आत्मचिंतन करें और ध्यान करें.

