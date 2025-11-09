FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

तेजस्वी यादव ने NDA पर कसा तंज कहा- हार के खौफ से गृह मंत्री धमकी दे रहे | तेजस्वी यादव ने कहा - गृह मंत्री फोन पर अधिकारियों को धमका रहे | बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का NDA पर निशाना कहा- पहले चरण के बाद NDA में गमगीन माहौल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

बिहार में दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार, 11 नवंबर को EVM में सिमटेगा 1302 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य

बिहार में दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार, 11 नवंबर को EVM में सिमटेगा 1302 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य

1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 

1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या नहीं? जानें घर बैठे चेक करने का आसान तरीका

प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या नहीं? जानें घर बैठे चेक करने का आसान तरीका

India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Wheat, Jowar Or Millet Which is More Beneficial: गेहूं, ज्वार या बाजरा किस अनाज की रोटी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है? आइए जानते हैं क्या है इसका जवाब...  

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 09, 2025, 10:30 PM IST

Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Wheat, Jowar Or Millet Which is More Beneficial

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Wheat, Jowar Or Millet Which is More Beneficial: रोटी के बिना भारतीय घरों में खाना अधूरा माना जाता है, कई लोग खाने में सिर्फ रोटी ही पसंद करते हैं. रोटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा गेहूं का इस्तेमाल होता है. वहीं  ज्वार या बाजरा की रोटी भी कई लोग खाना पसंद करते हैं. स्वाद से भरपूर ये रोटियां सेहत को अलग-अलग फायदा पहुंचाती हैं.

हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि गेहूं, ज्वार या बाजरा किस अनाज की रोटी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है. तो आइए जानते हैं क्या है इसका जवाब, किस आटे की रोटी ज्यादा फायदेमंद होती है. 

गेहूं की रोटी के फायदे

गेहूं की रोटी लोग ज्यादा खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन B जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं. गेहूं से बनी रोटी शरीर को एनर्जी देते हैं. हालांकि, ग्लूटेन इनटॉलरेंस, गैस या पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को गेहूं की रोटी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि ये गैस, कब्ज की समस्या पैदा कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: Gut Health: डॉक्टर ने बताया महिलाओं की गट हेल्थ के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट, यहां देखें लिस्ट

ज्वार की रोटी के फायदे

इसके अलावा ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. ज्वार की रोटी का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा ये फाइबर का बेहतरीन सोर्स है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है. 

बाजरे की रोटी

बात करें बाजरे की तो यह सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा बाजरा हार्ट और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है और स्ट्रोक का जोखिम कम होता है. 

किस आटे की रोटी ज्यादा फायदेमंद होती है? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गेहूं, ज्वार या बाजरा में से कौन से आटे की रोटी ज्यादा फायदेमंद होती है? यह पूरी तरह से उम्र, एक्टिविटी लेवल और ज़रूरतों पर निर्भर करता है. पोषण के लिहाज़ से देखें तो तीनों के अपने-अपने फायदे हैं. आप हफ्ते भर अलग-अलग रोटी का सेवन कर सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद
Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद
बिहार में दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार, 11 नवंबर को EVM में सिमटेगा 1302 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य
बिहार में दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार, 11 नवंबर को EVM में सिमटेगा 1302 उम्मीदवारों का सियासी भविष्य
1 Year Baby Nutrition: 1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए 
1 साल से कम उम्र के बच्चों को गाय का दूध पिलाएं या नहीं? डॉक्टर से जानिए
Rashifal 10 November 2025: मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और तुला वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
न लौटानी है राशि, न ही लगेगा कोई सूद..., दूसरे चरण से पहले नीतीश कुमार का करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या नहीं? जानें घर बैठे चेक करने का आसान तरीका
प्रॉपर्टी के पेपर सही हैं या नहीं? जानें घर बैठे चेक करने का आसान तरीका
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
India vs South Africa Test में सबसे ज्याद रन बनाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
20+ Good Night Shayari: गर्लफ्रेंड या बीवी को इस रोमांटिक अंदाज में कहें गुड नाइट! भेजें ये शुभ रात्रि शायरी, मैसेज व कोट्स
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे 
Horseshoe Ring: घर में कहां और कैसे लगाएं काले घोड़े की नाल? जानिए इसका छल्ला पहनने से क्या होंगे फायदे
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
नौकरी का पीछा छोड़ शुरू किया बिजनेस, बना डाली 3 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE