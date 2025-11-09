Wheat, Jowar vs Millet: गेहूं, ज्वार या बाजरा? जानिए कौन सा अनाज है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Wheat, Jowar Or Millet Which is More Beneficial: गेहूं, ज्वार या बाजरा किस अनाज की रोटी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है? आइए जानते हैं क्या है इसका जवाब...

Wheat, Jowar Or Millet Which is More Beneficial: रोटी के बिना भारतीय घरों में खाना अधूरा माना जाता है, कई लोग खाने में सिर्फ रोटी ही पसंद करते हैं. रोटी बनाने के लिए सबसे ज्यादा गेहूं का इस्तेमाल होता है. वहीं ज्वार या बाजरा की रोटी भी कई लोग खाना पसंद करते हैं. स्वाद से भरपूर ये रोटियां सेहत को अलग-अलग फायदा पहुंचाती हैं.

हालांकि, कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि गेहूं, ज्वार या बाजरा किस अनाज की रोटी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होती है. तो आइए जानते हैं क्या है इसका जवाब, किस आटे की रोटी ज्यादा फायदेमंद होती है.

गेहूं की रोटी के फायदे

गेहूं की रोटी लोग ज्यादा खाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन B जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो सेहत को कई तरह के फायदे पहुंचाते हैं. गेहूं से बनी रोटी शरीर को एनर्जी देते हैं. हालांकि, ग्लूटेन इनटॉलरेंस, गैस या पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को गेहूं की रोटी खाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. क्योंकि ये गैस, कब्ज की समस्या पैदा कर सकता है.

ज्वार की रोटी के फायदे

इसके अलावा ज्वार ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. ज्वार की रोटी का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके अलावा ये फाइबर का बेहतरीन सोर्स है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

बाजरे की रोटी

बात करें बाजरे की तो यह सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा बाजरा हार्ट और हड्डियों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती है और स्ट्रोक का जोखिम कम होता है.

किस आटे की रोटी ज्यादा फायदेमंद होती है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गेहूं, ज्वार या बाजरा में से कौन से आटे की रोटी ज्यादा फायदेमंद होती है? यह पूरी तरह से उम्र, एक्टिविटी लेवल और ज़रूरतों पर निर्भर करता है. पोषण के लिहाज़ से देखें तो तीनों के अपने-अपने फायदे हैं. आप हफ्ते भर अलग-अलग रोटी का सेवन कर सकते हैं.

