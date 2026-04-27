Heatstroke Remedy: लू लगते ही तुरंत क्या करें? ये 7 उपाय इमरजेंसी में हीट स्ट्रोक से बचाएंगे जान

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तेज धूप में अचानक चक्कर आना, सिर भारी होना और शरीर का जवाब देना,ये सिर्फ थकान नहीं है? गर्मी में इन संकेतों को नजरअंदाज कर देना सबसे बड़ी गलती बन जाती है. डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक ऐसी स्थिति है जिसमें समय पर सही कदम उठाना ही जिंदगी और मौत के बीच फर्क तय कर सकता है.
हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता. WHO के अनुसार, यह स्थिति मेडिकल इमरजेंसी मानी जाती है और इसमें तुरंत इलाज जरूरी होता है. इसका खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि कई बार इसके शुरुआती लक्षण सामान्य थकान जैसे लगते हैं, जिससे लोग समय पर पहचान नहीं कर पाते.
हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण होते हैं?
हीट स्ट्रोक आने से पहले शरीर कुछ संकेत देता है. जैसे तेज बुखार जैसा महसूस होना, पसीना बंद हो जाना, चक्कर आना, उलझन या बेहोशी. अगर कोई व्यक्ति धूप में अचानक असामान्य व्यवहार करने लगे या गिर जाए, तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है. यहीं पर आपकी जागरूकता किसी की जान बचा सकती है.
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डिहाइड्रेशन होने पर क्या महसूस होता है?
डिहाइड्रेशन के संकेतों में अत्यधिक प्यास, मुंह और होंठों का सूखना, गहरे रंग का कम पेशाब, चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द और थकान शामिल हैं. त्वचा सूखी लग सकती है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है. समय रहते पानी न पीने पर स्थिति गंभीर हो सकती है.
इमरजेंसी में तुरंत क्या करें
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क्यों आम लोग सबसे ज्यादा खतरे में हैं
इस खबर का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर है जो रोजाना धूप में काम करते हैं. डिलीवरी एजेंट, मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और स्ट्रीट वेंडर्स- ये लोग सबसे ज्यादा जोखिम में होते हैं. कई बार लोग काम के दबाव में शरीर के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे स्थिति अचानक बिगड़ जाती है.
केवल पानी पीने से नहीं चलेगा धूप और गर्मी में काम
सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता. शरीर में नमक और मिनरल्स की कमी भी हीट स्ट्रोक को बढ़ा सकती है. इसलिए छाछ, नींबू पानी या ORS जैसे पेय ज्यादा असरदार होते हैं. साथ ही, हल्के और ढीले कपड़े पहनना भी शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है.
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हीट स्ट्रोक कोई साधारण समस्या नहीं है, यह एक ऐसी इमरजेंसी है जिसमें हर मिनट की अहमियत होती है. अगर सही समय पर सही कदम उठाए जाएं, तो बड़ी से बड़ी स्थिति को संभाला जा सकता है. गर्मी के इस दौर में सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है.
(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)
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