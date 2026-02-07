FacebookTwitterYoutubeInstagram
बच्चे के गले में कुछ फंस जाए तो तुरंत क्या करें? यहां देखें ये लाइफ सेविंग वीडियो जो बचा सकता है जान 

अक्सर बच्चे खाते हुए या गलती से कुछ मुंह में डाल लेते हैं जो उनकी सांस की नली में चला जाता है. ऐसे में बच्चे को तुरंत आप घर में कैसे बचाएं ये जानना जरूरी है. कुछ सेकेंड्स में आप बच्चे के गले में फंसी चीज निकाल कर उसकी जान बचा सकते हैं. डॉक्टर का ये वीडियो देखें.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 07, 2026, 06:27 AM IST

बच्चे के गले में कुछ फंस जाए तो तुरंत क्या करें? यहां देखें ये लाइफ सेविंग वीडियो जो बचा सकता है जान 

कई बार घरों में बच्चे खेलते हुए रबर, सिक्के या कोई भी चीज मुंह में अचानक से डाल लेते हैं और उनकी जान पर बन आती है. यही नहीं कई भार कुछ खाने की चीजें भी खाते हुए अचानक से गले में फंस जाती हैं. ऐसे में बच्चे का सांस लेना दुश्वार हो जाता है. ऐसी स्थिति में अगर आप लाइव सेविंग एक ट्रिक्स समझ लें तो शायद कभी भी किसी बच्चे की जान बचा सकते हैं. ये लाइव सेविंग टिप्स हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए. 

कुछ दिन पहले छत्रपति संभाजीनगर में एक साल के बच्चे ने बादाम का टुकड़ा निगल लिया, जिससे उसकी जान को खतरा हो गया था और इमरेंसी में डॉक्टरों ने सर्जरी करके किसी तरह  बच्चे की जान बचाई. ऐसी स्थिति बच्चों की ही नहीं, कई बार बड़ों की भी हो जाती है. ऐसे में जरूरी ये है कि आपको कुछ लाइफ सेविंग टिप्स पता हो ताकि इमरजेंसी में आप किसी की भी जान बचा सके. 

कैसे जानें बच्चे के गले में कुछ अटका है?

अगर बच्चा चुपके से मुंह में कुछ डाल ले और उसके गले में अटक जाए कुछ तो आपको कैसे पता चल सकता है? यहां कुछ संकेत हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि गले में बच्चे के कुछ अटका हुआ है. सबसे पहले बच्चा अचानक से सांस न लेने से परेशान होगा और उसका शरीर नीला पड़ सकता है. उसके बहुत खांसी आ सकती है या सांस लेने के लिए वो संघर्ष करता नजर आ सकता है.  ये संकेत दिखते ही आप समझ जाएं गले में कुछ अटक गया है.    

अगर बच्चे के गले में कुछ फंस जाए तो माता-पिता को क्या करना चाहिए?

आपके बच्चे या किसी बड़े के साथ अगर ऐसा हो तो यहां डॉक्टर ने एक वीडियो में बताया है कि क्या करना है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें डॉक्टर ने करके दिखाया है.

डॉक्टर के निर्देशानुसार बच्चे की ठुड्डी को सहारा दें और उसकी पीठ पर हाथ से पांच बार थपथपाएँ. यदि इसके बाद बच्चा रोने लगे या उसके मुँह से कुछ बाहर आ जाए, तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है. हालाँकि, यदि बच्चा फिर भी निगली हुई चीज़ को बाहर नहीं निकालता है, तो आप इस विधि को तीन बार दोहरा सकते हैं. 

यदि इस विधि से गले में अटकी चीज बाहर नहीं आती तो उसकी पीठ को सहारा दें और छाती के मध्य भाग पर चार उंगलियों से तीन बार दबाएं. यदि इससे भी लाभ नहीं होता है, तो डॉक्टर से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है.

