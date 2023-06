World Blood Donor Day 2023 : ब्लड डोनेट करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान, वरना चली जाएगी जान

Blood Donation

डीएनए हिंदीः रक्तदान करने के कुछ नियम होते हैं और उस क्रायटेरिया में अगर आप नहीं आते तो आपके लिए रक्तदान करना सही नहीं होगा. कई बार रक्तदान आप करने के लिए फिट होते हैं लेकिन आपके रक्त में कुछ ऐसी चीजें समाहित होती है जिससे रोगी की जान को खतरा हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप रक्तदान करने से पहले यह जान लें कि आप ब्लड डोनेट कर भी सकते हैं या नहीं.

रक्तदान से पहले इन 7 बातों का रखें खास ख्याल -

रक्तदान से करीब तीन दिन पहले से ही आपको शराब-बीड़ी या सिगरेट या तंबाकू या नशीली चीजें लेना बंद करना होगा . वरना नशे का एक अंश भी किसी मरीज की जान ले सकता है. रक्तदान से पहले जंक फूड खाने से बचना होगा. बहुत ऑयली- मिर्च मसाला करीब 24 घंटे पहले ही छोड़ दें. रक्तदान उन लोगों को नहीं करना चाहिए जो किसी संक्रमण से ग्रस्त हों या एंटीबॉयोटिक्स लेते हों टैटू और काम छिवाएं हों तो करीब 6 महीने तक रक्तदान न करें. अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई बीमारी हो तो रक्तदान न करें. अगर आपका ब्लड प्रेशर 180/100 से अधिक है, तो आप रक्तदान के लिए पात्र नहीं होंगे.

रक्तदान के लिए जरूरी बातें

डोनर की उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए.

डोनर का वजन 45 किलो से अधिक होना चाहिए.

हर बार ब्लड डोनेट करने के बीच कम से कम 3 महीने का गैप होना चाहिए.

रक्तदान से पहले क्या करें

1. आयरन से भरपूर भोजन करें. हाइड्रेटेड रहें और रक्तदान से पहले और बाद में कम से कम 500 मिलीलीटर अतिरिक्त पानी पीएं. पर्याप्त आराम करें. ढीले कपड़े पहनें

रक्तदान के बाद क्या करना चाहिए What To Do After Donating Blood

रक्तदान के बाद ब्रेकफास्ट का आनंद लें. ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लें. 24 घंटे शराब पीने से बचें और हार्ड वर्कआउट न करें

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

