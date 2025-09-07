Lunar Eclipse Time In India: आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्रग्रहण और कब होगा खत्म? यहां देखें सही समय

Lunar eclipse timing in India: चंद्र ग्रहण भारत के हर कोने से दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो रहा है. चलिए जानें आपके शहर में ग्रहण कब दिखेगा और कब खत्म होगा.

आज भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा और आज से पितृ पक्ष भी शुरू हो रहा है. यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है. चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो रहा है.

ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का विशेष महत्व है. ग्रहण की दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिससे चंद्रमा लाल या नारंगी रंग का दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण को 'ब्लड मून' भी कहा जाता है. आइए जानते हैं आपके शहर में कब दिखाई देगा साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण.

आपके शहर में चंद्रग्रहण कब दिखाई देगा?

मुंबई -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

आगरा -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

अजमेर -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

दिल्ली -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

जयपुर -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

लखनऊ -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:27 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

चंडीगढ़ -

चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

पुणे -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:28 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

अहमदाबाद -

चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

चेन्नई -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

हैदराबाद -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:56 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:24 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

कोच्चि -

चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:57 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:25 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

कोलकाता -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

भुवनेश्वर -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

गुवाहाटी -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:27 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

भोपाल -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

नागपुर -

चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

रायपुर -

चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:58 PM

चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

