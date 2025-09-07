Lunar Eclipse Time In India: आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्रग्रहण और कब होगा खत्म? यहां देखें सही समय

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण

'वो शराब और सिगरेट पीती है...', शिल्पा शेट्टी के ससुर ने जब राज कुंद्रा से पूछा था? एक्ट्रेस के पति ने बताई वजह

Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

Chandra Grahan 2025: ग्रहण के समय खाने-पीने की चीजों में क्यों डाली जाती है तुलसी? जानें इसके पीछे की मान्‍यता

Bigg Boss 19: शो में रईसी दिखा रहीं तान्या मित्तल, ट्रोल्स से परेशान पेरेंट्स बोले– अब संभालना मुश्किल…

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण को लेकर क्या कहता है इस्लाम? मुस्लिम स्कॉलर से जानिए इसका महत्व

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Remedies For Split Ends: दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

दोमुंहे बालों की समस्या को दूर करेंगे ये 3 उपाय, हेल्दी और स्ट्रांग बनेंगे हेयर

September School Holidays 2025: सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

सितंबर में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण

विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को रखने के लिए तिहाड़ जेल तैयार, ब्रिटिश एजेंसी CPS ने किया जेल का निरीक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Lunar Eclipse Time In India: आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्रग्रहण और कब होगा खत्म? यहां देखें सही समय

Lunar eclipse timing in India: चंद्र ग्रहण भारत के हर कोने से दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो रहा है. चलिए जानें आपके शहर में ग्रहण कब दिखेगा और कब खत्म होगा.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 07, 2025, 11:02 AM IST

Lunar Eclipse Time In India: आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्रग्रहण और कब होगा खत्म? यहां देखें सही समय

आपके शहर में कितने बजे दिखेगा चंद्रग्रहण?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा और आज से पितृ पक्ष भी शुरू हो रहा है. यह ग्रहण शनि की राशि कुंभ और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है. चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले से शुरू हो रहा है.

ज्योतिष और वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का विशेष महत्व है. ग्रहण की दुर्लभ घटना के दौरान चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया से होकर गुजरेगा, जिससे चंद्रमा लाल या नारंगी रंग का दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण को 'ब्लड मून' भी कहा जाता है. आइए जानते हैं आपके शहर में कब दिखाई देगा साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण.

आपके शहर में चंद्रग्रहण कब दिखाई देगा?

मुंबई -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
आगरा -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
अजमेर -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
दिल्ली -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
जयपुर -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
लखनऊ -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:27 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
चंडीगढ़ -
चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
पुणे -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:28 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
अहमदाबाद -
चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
चेन्नई -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर 
हैदराबाद -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:56 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:24 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
कोच्चि -
चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:57 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:25 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
कोलकाता -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
भुवनेश्वर -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
 चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
गुवाहाटी -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:59 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:27 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
भोपाल -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
नागपुर -
चंद्र ग्रहण शुरू - 09:58 PM
चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर
 रायपुर -
चंद्र ग्रहण शुरू होगा - 09:58 PM
 चंद्र ग्रहण समाप्त - 01:26 पूर्वाह्न, 8 सितंबर

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
इन 3 तारीखों पर जन्मी लड़कियां पढ़ लेती हैं सामने वालों का दिमाग, इनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
न सत्ता से डर, न रेत माफिया से समझौता... जानें IPS अंजना कृष्णा की अदम्य साहस की कहानी
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
प्रकृति के धूर्त Planner होते हैं ये 5 पक्षी, दूसरों को बना देते हैं अपने बच्चों का 'बेबीसिटर'
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
OLA की 'बैकसीट ड्राइवर' हैं राजलक्ष्मी, जानें कैसे की पति भाविश अग्रवाल के स्टार्टअप में मदद और उन्हें बनाया बिजनेस आइकन
Chandra Grahan Aaj: आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
आज रात ये 9 लोग ना देखें चंद्र ग्रहण, मृत्यु पंचक में ग्रहण इन राशियों के जीवन में मचा देगा उथल-पथल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE