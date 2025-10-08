Add DNA as a Preferred Source
Gas-Acidity Control:सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए? अपच-गैस से लेकर वजन तक बढ़ना होगा बंद

अगर आप सुबह खाली पेट कुछ भी खाते हैं और इससे पेट में गैस से लेकर एसिडिटी तक कई समस्याएं होने लगती हैं तो इसके लिए आपको सुबह खाली पेट कुछ ऐसा खाना चाहिए जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे और साथ ही पेट की समस्या भी खत्म हो और वेट भी घटने लगे.

ऋतु सिंह

Updated : Oct 08, 2025, 12:46 PM IST

Morning Stomach Problems:  सुबह का समय हमारे शरीर के लिए सबसे खास होता है. अगर आप इस समय कम खाते हैं, तो यह आपकी सेहत को फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है. इसका असर आपके पाचन पर भी पड़ता है. खासकर खाली पेट पहला आहार (Best foods to prevent acidity and bloating in morning) पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और दिनभर एनर्जी अच्छी रखने में मदद करता है.

लेकिन कई लोग सुबह के समय गलत तरीके से खाना खाते हैं, जिसकी वजह से गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सुबह खाली पेट सबसे पहले क्या खाना चाहिए?

सुबह गैस बनने के कारण

  1. खाली पेट कॉफी, चाय और खट्टे फल खाने से यह समस्या हो सकती है.
  2. भारी, तैलीय और मसालेदार भोजन खाना.
  3. नींद के बाद पेट संवेदनशील रहता है, जिससे पाचन तंत्र धीमा हो जाता है.
  4. तनाव और नींद की समस्याओं के कारण गैस बढ़ सकती है.
  5. पानी की कमी के कारण गैस और सूजन बढ़ जाती है.

 
पेट में गैस बनने से रोकने के लिए सुबह क्या खाएं?

गर्म पानी और नींबू पानी पिएं- सुबह उठने के बाद एक गिलास गर्म पानी पिएं. ऐसा करने से पेट साफ़ होता है. अगर आप गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीते हैं, तो शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और मेटाबॉलिज़्म भी बूस्ट होता है. साथ ही, पाचन तंत्र बेहतर होता है और एक्टिव रहता है.
 
जई और दलिया- खाली पेट तैलीय भोजन खाने से बचें. अगर आप सुबह भारी और तैलीय भोजन खाते हैं, तो गैस की समस्या बढ़ सकती है. इसके लिए ओट्स और दलिया का सेवन करें. दलिया और ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं. ये धीरे-धीरे पचते हैं, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है. इससे एसिडिटी और पेट फूलने की समस्या नहीं होती.
 
फल- अगर आप कुछ हल्का और जल्दी खाना चाहते हैं, तो अपने आहार में फल शामिल करें. खाली पेट केला, सेब और पपीता खाएँ. ये फल पचाने में आसान होते हैं.
 
भीगे हुए सूखे मेवे- आप सुबह खाली पेट भीगे हुए सूखे मेवे भी खा सकते हैं. इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिलती है.
 
सुबह खाली पेट हल्का खाना खाएं. सुबह ओट्स, दलिया खाएं. इसके साथ ही भीगे हुए सूखे मेवे, प्रोटीन से भरपूर स्प्राउट्स भी खाएं. आप नाश्ते में अंडे भी शामिल कर सकते हैं. आप सेब और पपीता जैसे फल भी खा सकते हैं. इस प्रकार, अगर आप सुबह इन चीजों का सेवन करते हैं, तो आप बढ़ते वजन को नियंत्रित कर सकते हैं.

Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें. 

