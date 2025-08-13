क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें
Weekend Marriage: शादी के रिश्ते को निभाना और संभाल कर रखना लोगों के लिए मुश्किल भरा बन गया है. ऐसे में लोग इसके लिए नए-नए ट्रेंड अपना रहे हैं. अब शादी का नया कॉन्सेप्ट वीकेंड मैरिज चर्चा में आ गया है.
What Is Weekend Marriage: आजकल अधिकांश घरों में पति-पत्नी दोनों ही वर्किंग पर्सन होते हैं. ऐसे में कामकाज की भागदौड़ में रोमांस, प्यार और नजदीकियां कम हो जाती है. घर के काम और जिम्मेदारियों के कारण पति-पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं. ऐसे में प्यार को बरकरार रखने के लिए कपल्स वीकेंड मैरिज के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं. यह रिश्ते को मजबूत बनाता है और प्यार और विश्वास को बनाए रखता है.
शादीशुदा कपल्स वीकेंड मैरिज प्लान को फॉलो कर रहे हैं. इसके तहत कपल्स हफ्ते में दो दिन सभी काम को छोड़कर ऑफिस, मोबाइल और रोजमर्रा की टेंशन को दूर करके एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं. इससे रिश्ता मजबूत होता है. आपको बताते हैं कि, वीकेंड मैरिज प्लान को कैसे अपना सकते हैं.
वीकेंड पर पूरी तरह से अपना समय पार्टनर के साथ ही बिताएं. शुक्रवार की शाम को प्लानिंग कर लें कि, अगले दो दिन आपको क्या करना है. आप मूवी डेट, ट्रिप और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. आपको फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए.
रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप शादी की तस्वीरें देखें, पुराने मैसेज देखें और पुराने किस्सों को याद करें. आप साथ में कुकिंग या कोई काम कर सकते हैं. इन छोटे-छोटे प्रयासों से रिश्ते बेहतर होंगे.
