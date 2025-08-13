क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें

Twitter
Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

Mobile Addiction: सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान

देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

हाथों में नजर आते हैं High Cholesterol के लक्षण, नजर आते ही हो जाइए सावधान!

Coolie Star Cast Fees: रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान और अजय देवगन ने लोकेश कनगराज से कितनी रकम वसूली?

स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले से बंद रहेंगे ये रास्ते, इन चीजों का समारोह पर ले जाने की है मनाही

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट

Weekend Marriage: शादी के रिश्ते को निभाना और संभाल कर रखना लोगों के लिए मुश्किल भरा बन गया है. ऐसे में लोग इसके लिए नए-नए ट्रेंड अपना रहे हैं. अब शादी का नया कॉन्सेप्ट वीकेंड मैरिज चर्चा में आ गया है.

Aman Maheshwari

Aug 13, 2025

What Is Weekend Marriage: आजकल अधिकांश घरों में पति-पत्नी दोनों ही वर्किंग पर्सन होते हैं. ऐसे में कामकाज की भागदौड़ में रोमांस, प्यार और नजदीकियां कम हो जाती है. घर के काम और जिम्मेदारियों के कारण पति-पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाते हैं. ऐसे में प्यार को बरकरार रखने के लिए कपल्स वीकेंड मैरिज के कॉन्सेप्ट को अपना रहे हैं. यह रिश्ते को मजबूत बनाता है और प्यार और विश्वास को बनाए रखता है.

क्या है वीकेंड मैरिज? (Weekend Marriage Plan)

शादीशुदा कपल्स वीकेंड मैरिज प्लान को फॉलो कर रहे हैं. इसके तहत कपल्स हफ्ते में दो दिन सभी काम को छोड़कर ऑफिस, मोबाइल और रोजमर्रा की टेंशन को दूर करके एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं. इससे रिश्ता मजबूत होता है. आपको बताते हैं कि, वीकेंड मैरिज प्लान को कैसे अपना सकते हैं.

कैसे शुरू करें वीकेंड मैरीज प्लान?

वीकेंड पर पूरी तरह से अपना समय पार्टनर के साथ ही बिताएं. शुक्रवार की शाम को प्लानिंग कर लें कि, अगले दो दिन आपको क्या करना है. आप मूवी डेट, ट्रिप और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं. आपको फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए.

रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप शादी की तस्वीरें देखें, पुराने मैसेज देखें और पुराने किस्सों को याद करें. आप साथ में कुकिंग या कोई काम कर सकते हैं. इन छोटे-छोटे प्रयासों से रिश्ते बेहतर होंगे.

