दुनिया भर में कोरोना का खौफ अभी भी बना हुआ है और अब चीन में एक बार फिर से एक नई रहस्यमयी बीमारी ने जोर पकड़ लिया है. इससे चीन में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी दबाव में है. अस्पताल मरीजों से खचाखच भरने लगे हैं और कई जगहों पर हालात इस हद तक खराब हो गई है और मौत का सिलसिला रोके नहीं रुक रहा है.

यह स्थिति लोगों को कोरोना महामारी के शुरुआती दौर की याद दिला रही है. सवाल ये है कि ये बीमारी है क्या, कितनी खतरनाक है और क्या दुनिया को फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा? चीनी मीडिया और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार समस्या का केंद्र 'ह्यूमन मेटा-न्यूमो वायरस (एचएमपीवी)' है.

यह एक वायरस है जो मुख्य रूप से श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बनता है. यह वायरस ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह वायरस कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके लक्षण और तेजी से फैलने की क्षमता चिंता का विषय है

