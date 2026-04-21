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क्या है ये जानलेवा ‘ब्लड किक’ ट्रेंड? खुद का खून दोबारा शरीर में इंजेक्ट करना जानिए क्यों है रिस्की

क्या कोई इंसान खुद अपना खून निकालकर सुकून पाने की कोशिश कर सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन भोपाल में ऐसा एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से चर्चा में है. सोशल मीडिया से निकला यह चलन अब युवाओं की सेहत के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है, जिसे डॉक्टर चेतावनी के साथ देख रहे हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 21, 2026, 10:33 AM IST

क्या है ये जानलेवा ‘ब्लड किक’ ट्रेंड? खुद का खून दोबारा शरीर में इंजेक्ट करना जानिए क्यों है रिस्की

What is this deadly ‘Blood Kick’ trend? Photo Credit: AI
 

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आखिर क्या है ‘ब्लड किक’ और अचानक से ये ट्रेंड क्यों होने लगा है वायरल. इस ट्रेंड में युवा अपने शरीर से खून निकालते हैं और फिर उसे वापस शरीर में इंजेक्ट करते हैं. उनका मानना है कि इससे उन्हें तुरंत दर्द से राहत मिलती, ऊर्जा या मानसिक सुकून मिलता है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक खतरनाक भ्रम है. असल में यह शरीर और दिमाग दोनों के साथ गंभीर खिलवाड़ है. इस ट्रेंड का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह किसी नशे की तरह धीरे-धीरे आदत बन सकता है, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है.

डॉक्टरों की चेतावनी, शरीर पर दिख रहे खतरनाक असर

गांधी मेडिकल कॉलेज और हमीदिया अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं. इन युवाओं में नशे के पारंपरिक लक्षण नहीं दिखते, लेकिन शरीर पर सुई के निशान साफ नजर आते हैं. बार-बार खून निकालने और इंजेक्शन लगाने से शरीर में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता है, जो आगे चलकर गंभीर बीमारी में बदल सकता है.

क्यों यह ट्रेंड आम लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है?

यह मामला सिर्फ कुछ युवाओं तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया के जरिए यह ट्रेंड तेजी से फैल सकता है और ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं. सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग इसे एक “कूल” या “राहत देने वाला” तरीका समझने लगते हैं, जबकि हकीकत में यह जानलेवा हो सकता है. परिवारों के लिए भी यह पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत में सिर्फ व्यवहार में बदलाव दिखता है.

शरीर में कौन-कौन से खतरे बढ़ जाते हैं?

विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह की गतिविधि से सेप्सिस, एचआईवी और हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा, बार-बार सुई लगाने से नसों को नुकसान, खून की कमी और अंगों पर दबाव पड़ सकता है. कई मामलों में यह स्थिति जानलेवा भी साबित हो सकती है.

मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा छिपा पहलू

डॉक्टरों का मानना है कि यह सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या भी है. कई युवा तनाव, अकेलापन या भावनात्मक दबाव से निपटने के लिए इस तरह के तरीके अपनाने लगते हैं. यानी असली समस्या अंदर छिपी होती है, लेकिन उसका असर शरीर पर दिखने लगता है. यह एक संकेत है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है.

 क्या करें और कैसे बचें?

सबसे जरूरी है जागरूकता. अगर किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव, चिड़चिड़ापन या शरीर पर सुई के निशान दिखें, तो इसे नजरअंदाज न करें. समय रहते डॉक्टर या काउंसलर से संपर्क करना जरूरी है. साथ ही, सोशल मीडिया पर दिख रहे हर ट्रेंड को बिना सोचे-समझे अपनाना खतरनाक हो सकता है.

‘ब्लड किक’ जैसा ट्रेंड दिखाता है कि सोशल मीडिया का असर कितना गहरा हो सकता है.
यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि गलत जानकारी और मानसिक दबाव मिलकर कितनी बड़ी समस्या बन सकते हैं. सही जानकारी और समय पर कदम उठाना ही इससे बचने का सबसे मजबूत तरीका है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और ट्रेंड को ध्यान में रखकर सचेत करने के लिए लिखी है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें

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