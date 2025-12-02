FacebookTwitterYoutubeInstagram
स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के इंस्टाग्राम पर ये कैसा संकेत दिख रहा है?, क्या शादी टलने की कहीं ये तो नहीं थी वजह?

कौन था लॉरेंस का करीबी इंदरप्रीत सिंह, जिसकी गैंगवार में हुई मौत? पुलिस रिकॉर्ड कर देगा हैरान

Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 

शाहरुख खान की 12वीं की मार्कशीट वायरल, जानें King Khan को किस सब्जेक्ट में मिले थे सबसे ज्यादा मार्क्स

Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम

Jio-Airtel सब फेल! BSNL ने लॉन्च किया 1 रुपये वाला Freedom Plan, डेली 2GB डेटा के साथ मिलेंगे ढेरों फायदे

क्या आपने नोटिस किया कि स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल के इंस्टाग्राम पर एक अजीब सी नीली आंख दिख रही है? क्या दोनों की शादी टलने की वजह कहीं इस नीली आंख से जुड़ी तो नहीं है?

ऋतु सिंह

Updated : Dec 02, 2025, 02:42 PM IST

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी उस दिन टल गई थी जिस दिन दोनों को फेरे लेने थे. स्मृति के पिता के दिल में दर्द  के बाद पलाश को भी कुछ परेशानी हुई थी. दोनों ने अपने इंस्टाग्राम से शादी की सारी फोटोज भी हटा दी थीं लेकिन बावजूद इसे शादी टूटने की बात सामने अब तक नहीं आई है. कहा ये जा रहा है कि शादी टली है. हालांकि अब दोनों के इंस्टाग्राम पर एक नीली आंख देखकर सोशल मीडिया पर कुछ और ही अंदाजा लगाया जा रहा है. नेटिजन्स का अनुमान है कि कहीं शादी के पीछे वजह इस नीली आंख से तो नहीं जुड़ा है. 

What is this blue glass amulet seen on Smriti Mandhana and Palash Muchhal's Instagram? Was this the reason for the wedding being postponed?

दरअसल स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल ने सोशल मीडिया पर एक इमोजी अपलोड की है जिससे नज़र से बचा जा सकता है. नेटिजन सा अनुमान है कि कहीं इनकी शादी पर किसी की नजर तो नहीं लग गई थी? आजकल यह चर्चा का विषय बना हुआ है. लेकिन इस बुरी नज़र का इतिहास क्या है? क्या यह वाकई नज़र से बचाती है?  

बुरी नजर से बचने के उपाय क्या हैं?

बुरी नज़र से बचने का हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है. कोई नवजात शिशुओं को काला तिलक लगाकर उनकी रक्षा करता है, तो कोई दुकानों के बाहर नींबू-मिर्च रखता है. बुरी नज़र से बचने की यह परंपरा अब सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी है.

सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग तक, हर कोई इसे इमोजी के रूप में अपनी पोस्ट में शेयर कर रहा है. लोगों का मानना ​​है कि इससे बुरी नज़र से बचाव होता है. यह कारगर है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन यह सच है कि बुरी नज़र सदियों से हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा रही है. आज आइए जानते हैं कि बुरी नज़र से बचने का यह तरीका कितना पुराना है और दुनिया के किन देशों और संस्कृतियों में आज भी इसका चलन है.

What is this blue glass amulet seen on Smriti Mandhana and Palash Muchhal's Instagram? Was this the reason for the wedding being postponed?
 
बुरी नज़र क्या है?

जब लोग किसी को अपने से बेहतर या बेहतर स्थिति में देखते हैं, चाहे वह कपड़ों, खाने या रहने के मामले में हो, तो वे उस व्यक्ति को ईर्ष्या की नज़र से देखते हैं. ऐसा माना जाता है कि इस दौरान उनकी आँखों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुँचाती है. ऐसा भी माना जाता है कि इससे चोट और दुर्भाग्य आ सकता है.
 
ध्यान में आने से बचने के लिए

क्यूनिफॉर्म में बुरी नज़र का पहला दर्ज प्रमाण लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में मिला था. मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहरों में से एक, टेल ब्रैक में खुदाई के दौरान इसे दर्शाने वाले कई ताबीज मिले हैं. उस काल के कुछ अवशेषों में इसे मिट्टी की पट्टियों पर दर्शाया गया है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि बुरी नज़र की अवधारणा पुरापाषाण काल ​​से चली आ रही है. यह एक प्रकार की बुरी नज़र थी जिसे मिट्टी या मूर्तियों में दर्शाया जाता था.
 
मिस्र के संबंध

होरस की आँख अपने आधुनिक रूप में विकसित हुई, एक नीले रंग का काँच का ताबीज. ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति भूमध्यसागरीय क्षेत्र में हुई थी, जहाँ काँच बनाने वालों ने इसे लगभग 1500 ईसा पूर्व बनाया था. यह संभवतः मिस्र की चमकदार मिट्टी से बना था, जिसमें ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है. जहाँ तक इसके नीले रंग की बात है, यह तांबे और कोबाल्ट को जलाकर प्राप्त किया गया था. मिस्र में खुदाई के दौरान होरस की नीली आँख के कई पेंडेंट मिले हैं.
 
तुर्की जनजाति भी इसका प्रयोग करती है 

एक तुर्की जनजाति का मानना ​​है कि आकाश देवता तेंगरी बुरी नज़र से बचाते हैं. चूँकि आकाश नीला है, इसलिए उन्होंने बुरी नज़र से बचने के लिए नीले रंग के ताबीज बनाने शुरू कर दिए.
 
रोम और ग्रीस में भी साक्ष्य

कुछ इतिहासकारों का मानना ​​है कि बुरी नज़र के बारे में लेखन प्राचीन ग्रीस और रोम में लगभग 3,000 साल पहले से मिलता है. उस समय, लोगों का मानना ​​था कि बुरी नज़र से बचने के लिए ताबीज पहनने से बुरी नज़र से बचा जा सकता है. बुरी नज़र की प्रथा कई संस्कृतियों और धर्मों में प्रचलित है.

What is this blue glass amulet seen on Smriti Mandhana and Palash Muchhal's Instagram? Was this the reason for the wedding being postponed?
 
सदियों से भारत में लोकप्रिय

हिंदू धर्म में भी बुरी नज़र से बचने के कई उपाय हैं. भारत में कई लोग बुरी नज़र की धारणा में विश्वास करते हैं. कई लोगों का मानना ​​है कि बुरी नज़र के कारण दूध देने वाला जानवर सूख सकता है और फलों से लदा पेड़ भी अचानक सूख सकता है. इससे बचने के लिए लोग काला तिलक लगाने, नींबू-मिर्च पाउडर लगाने और घर के बाहर जूते टांगने जैसे अनुष्ठान करते हैं.
 
क्या यूरोपीय लोग भी ऐसा मानते हैं?

यूरोपीय लोगों का मानना ​​है कि बुरी नज़र दुर्भाग्य की संभावना को बहुत बढ़ा देती है. ऐसा माना जाता है कि नीली आँखों वाले लोगों में बुरी नज़र डालने की शक्ति होती है. इसके अलावा, इटली में लोग टेढ़ी भौंहों वाले लोगों से दूर रहने की कोशिश करते हैं. वहाँ के लोगों का मानना ​​है कि ऐसे लोगों में बुरी नज़र डालने की शक्ति होती है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है.  

Advertisement