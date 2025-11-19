चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

क्या आप जब अदरक वाली चाय बनते हैं तो या तो वो अच्छी नहीं बनती या उसमें अदरक का स्वाद और गुण नहीं आता? यानी आपके चाय बनाने का तरीका सही नहीं है.

भारत में कई लोगों की सुबह चाय के बिना शुरू नहीं होती. ऑफिस, घर, यात्रा, मानसून, ठंड... कहीं भी हों या कहीं भी, एक कप गर्म चाय उन्हें खुश कर देती है. लेकिन इस साधारण सी दिखने वाली चाय के पीछे हमेशा एक बड़ा सवाल चर्चा में रहता है. अच्छी चाय कैसे बनाएं? चाय तो हर कोई बनाता है. लेकिन चाय हमेशा अच्छी नहीं होती. ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ करना आता है, तो चाय हर दिन अच्छी बनेगी. तो आइए जानते हैं मानसून और ठंड के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय कैसे बनाएं और पहले दूध डालें या अदरक. अगर सही तरीका पता हो तो चाय का स्वाद, खुशबू और सेहत के फायदे सब बढ़ जाते हैं.





अदरक की चाय इतनी खास क्यों है?

अदरक भारतीय व्यंजनों में एक सुपरफूड है. यह पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, सर्दी-खांसी से राहत देता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर को गर्म रखता है. यही कारण है कि सर्दियों और बदलते मौसम में अदरक की चाय खास तौर पर लोकप्रिय होती है.





अदरक की चाय बनाते समय सबसे पहले क्या करें?

चाय बनाते समय अदरक को हमेशा पानी में उबालना चाहिए. दूध में सीधे अदरक डालने से दूध फटने की संभावना बढ़ जाती है और स्वाद भी कड़वा हो जाता है. अदरक को पानी में उबालने से उसके प्राकृतिक औषधीय गुण और सुगंध पूरी तरह से निखर कर आती है.

अदरक की चाय बनाने का सही तरीका

1) सबसे पहले पानी उबालें. एक बर्तन में 1 कप पानी उबालें.



2) उबलते पानी में कुटी हुई अदरक डालें. आधा से एक इंच कुटी हुई अदरक डालें. यह सबसे ज़रूरी कदम है. लेकिन ध्यान रहे, कद्दूकस किया हुआ अदरक न डालें क्योंकि इससे पानी कड़वा हो जाएगा. उबलते समय अदरक पानी में मिल जाएगा और उसका रस अच्छी तरह निकल आएगा.

3) चायपत्ती/चाय पाउडर डालें. पानी और अदरक उबलने के बाद, चायपत्ती डालें और 1-2 मिनट तक उबलने दें.



4) अब दूध डालने का समय है. धीरे-धीरे दूध डालें और 2-3 मिनट तक उबलने दें.



5) चीनी या गुड़ डालें. गुड़ डालने से चाय में और भी ज़्यादा प्राकृतिक मिठास और हल्का धुएँ जैसा स्वाद आता है.



6) चाय को छानकर गरमागरम परोसें. इसकी खुशबू और रंग एकदम सही है.





अदरक की चाय बनाते समय सावधानियां

अदरक को पानी में उबालने पर ही चाय का स्वाद सबसे अच्छा आता है. - अगर पहले दूध डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा और चाय बेस्वाद हो जाएगी. - ज्यादा अदरक न डालें, अदरक को कुचलें नहीं, चाय कड़वी हो जाएगी. - ज्यादा देर तक न उबालें. अगर गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे आखिर में डालें.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.