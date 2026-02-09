FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल की बाबरी मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल कूच करेगा विश्व हिंदू रक्षा परिषद, नई बाबरी मस्जिद के विरोध में यात्रा निकालेंगे | 5 अवैध मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया, मजारों को 15 दिन पहले भी नोटिस दिया था, KGMU प्रशासन ने 28 फरवरी तक जवाब मांगा | यूपी- प्रयागराज के कोरांव में दर्दनाक हादसा, बारातियों से भरी कार नहर में गिरी, हादसे में 2 लापता, 7 लोगों को बचाया गया. | विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित.

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

याद रखें ये तारीख इस दिन आकाश में खून जैसा लाल दिखेगा चांद, जानिए भारत में ब्लड मून दिखने का समय?

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

जज के सामने वकील की पिटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- कोर्ट में गुंडा राज बर्दाश्त नहीं, जानें क्या है पूरा मामला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स

Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य

Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है क्या आप जानते हैं? क्योंकि ये कैंसर ऐसा है जिसे आसानी से रोका भी जा सकता है. इससे बचाव का टीका तक मौजूद है. यदि इसका जल्दी पता चल जाए, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 09, 2026, 03:24 PM IST

महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

What is the fourth most common cancer in women?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

सर्वाइकल कैंसर विश्व भर में महिलाओं के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह चौथा सबसे आम कैंसर है. सौभाग्य से, इसे काफी हद तक रोका जा सकता है. यदि इसका जल्दी पता चल जाए, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है. यह गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं. यह गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला एक संकरा हिस्सा है. सर्वाइकल कैंसर तब विकसित होता है जब गर्भाशय ग्रीवा में कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि होती है.

इस प्रकार का कैंसर लगभग हमेशा ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के लगातार संक्रमण के कारण होता है. यही आमतौर पर प्राथमिक कारण होता है. HPV के कई प्रकार होते हैं, लेकिन दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 75 प्रतिशत से अधिक मामलों में टाइप 16 और 18 पाए जाते हैं. गंभीर HPV संक्रमण से कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो सकती है, जो अनुपचारित रहने या इलाज न किए जाने पर धीरे-धीरे कैंसर में परिवर्तित हो सकती है.

सर्वाइकल कैंसर से बचाव बहुत आसान है. इसके लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे. पहला, एचपीवी का टीका लगवाएं और सुरक्षित यौन संबंध बनाएं. दूसरा, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाएं. जिन लोगों को सर्वाइकल कैंसर का अधिक खतरा है, उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और एक निश्चित समयावधि तय करनी चाहिए.

कौन से परीक्षण सहायक होंगे?
ये परीक्षण और जांच इस कैंसर की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं. इनमें से एक है एचपीवी परीक्षण, जो शरीर में वायरस के अधिक खतरनाक और कम खतरनाक प्रकारों की पहचान करता है. दूसरा है पैप स्मीयर, जो कोशिकाओं में होने वाले शुरुआती बदलावों और उनकी गंभीरता का पता लगा सकता है, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं.

कब और कौन सा परीक्षण कराना चाहिए?
गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को नियमित एचपीवी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है. पैप स्मीयर जांच 21 वर्ष की आयु से शुरू होकर 65 वर्ष की आयु तक जारी रहनी चाहिए. पिछली जांचों के परिणामों के आधार पर, इन परीक्षणों के बीच का अंतराल 3 से 5 वर्ष हो सकता है. यदि कोई असामान्यता पाई जाती है, तो अधिक सटीक जानकारी के लिए आपका डॉक्टर कोलोस्कोपी सहित अन्य परीक्षण कराने का आदेश दे सकता है.

किन लोगों को सावधान रहने की होती है जरूरत

कुछ कारक एचपीवी संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं. जैसे:

  1. कई यौन साथी
  2. यौन गतिविधि की शीघ्र शुरुआत
  3. यौन संचारित संक्रमणों का इतिहास
  4. और बच्चे
  5. एचआईवी संक्रमण
  6. अन्य जननांग संक्रमणों के साथ सह-संक्रमण
  7. धूम्रपान की आदतें
  8. दीर्घकालिक गर्भनिरोधक उपयोग

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Harley Davidson: भारत-अमेरिका ट्रेड डील का असर, अब भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की पावरफुल बाइक्स
Numerology: नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
नौकरी और बिजनेस हर जगह टॉप पर होते इन तारीखों पर जन्मे लोग, लीक से हटकर काम कर बनाते हैं अपना अरबों का साम्राज्य
Mangal Gochar: मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
मंगल के गोचर से 3 राशियों के अप्रैल तक रहेंगे बुरे दिन, राहु संग युति हर कदम पर देगी चुनौती और बिगड़ेंगे काम
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
कांजीवरम या बनारसी साड़ी असली है या नकली कैसे पहचानें? ये 10 टेस्ट खोलेंगे पोल
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
18 साल की उम्र में शुरू किया बिजनेस, महज दो साल में बना दिया 1000 करोड़ का साम्राज्य
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Ast: शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
शनि के अस्त होते ही शेयर बाजार से आर्थिक स्थिति तक होगी खराब, जानिए किस-किस पर भारी पड़ेगा ये परिवर्तन
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं का राजयोग होता है पावरफुल, शादी के बाद पति के लिए खोल देती हैं सक्सेस का गोल्डन डोर
Numerology: नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
नौकरी छोड़ते ही इन तारीखों पर जन्मे लोग बनते हैं करोड़पति, इनके डीएनए में होता है बिजनेस से खुद का एम्पायर खड़ा करना
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 8 February: आज इन राशि के लोगों के बनेंगे सभी काम, यहां पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
Numerology: लीडर, क्रिएटर या फिर कुछ और? जन्मतिथि से जानें क्या है आपके लिए 'God’s Plan!
MORE
Advertisement