महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है? इन 2 तरीकों से इसे आसानी से रोका जा सकता है

लाइफस्टाइल
महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर कौन सा है क्या आप जानते हैं? क्योंकि ये कैंसर ऐसा है जिसे आसानी से रोका भी जा सकता है. इससे बचाव का टीका तक मौजूद है. यदि इसका जल्दी पता चल जाए, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है.
सर्वाइकल कैंसर विश्व भर में महिलाओं के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि यह चौथा सबसे आम कैंसर है. सौभाग्य से, इसे काफी हद तक रोका जा सकता है. यदि इसका जल्दी पता चल जाए, तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है. यह गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं. यह गर्भाशय और योनि को जोड़ने वाला एक संकरा हिस्सा है. सर्वाइकल कैंसर तब विकसित होता है जब गर्भाशय ग्रीवा में कोशिकाओं की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि होती है.
इस प्रकार का कैंसर लगभग हमेशा ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के लगातार संक्रमण के कारण होता है. यही आमतौर पर प्राथमिक कारण होता है. HPV के कई प्रकार होते हैं, लेकिन दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर के 75 प्रतिशत से अधिक मामलों में टाइप 16 और 18 पाए जाते हैं. गंभीर HPV संक्रमण से कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो सकती है, जो अनुपचारित रहने या इलाज न किए जाने पर धीरे-धीरे कैंसर में परिवर्तित हो सकती है.
सर्वाइकल कैंसर से बचाव बहुत आसान है. इसके लिए दो महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे. पहला, एचपीवी का टीका लगवाएं और सुरक्षित यौन संबंध बनाएं. दूसरा, नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करवाएं. जिन लोगों को सर्वाइकल कैंसर का अधिक खतरा है, उन्हें अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और एक निश्चित समयावधि तय करनी चाहिए.
कौन से परीक्षण सहायक होंगे?
ये परीक्षण और जांच इस कैंसर की रोकथाम में सहायक हो सकते हैं. इनमें से एक है एचपीवी परीक्षण, जो शरीर में वायरस के अधिक खतरनाक और कम खतरनाक प्रकारों की पहचान करता है. दूसरा है पैप स्मीयर, जो कोशिकाओं में होने वाले शुरुआती बदलावों और उनकी गंभीरता का पता लगा सकता है, जो कैंसर का कारण बन सकते हैं.
कब और कौन सा परीक्षण कराना चाहिए?
गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार, 30 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं को नियमित एचपीवी परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है. पैप स्मीयर जांच 21 वर्ष की आयु से शुरू होकर 65 वर्ष की आयु तक जारी रहनी चाहिए. पिछली जांचों के परिणामों के आधार पर, इन परीक्षणों के बीच का अंतराल 3 से 5 वर्ष हो सकता है. यदि कोई असामान्यता पाई जाती है, तो अधिक सटीक जानकारी के लिए आपका डॉक्टर कोलोस्कोपी सहित अन्य परीक्षण कराने का आदेश दे सकता है.
किन लोगों को सावधान रहने की होती है जरूरत
कुछ कारक एचपीवी संक्रमण और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं. जैसे:
