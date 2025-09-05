Add DNA as a Preferred Source
टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'

Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ

'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला

'B से बीड़ी और B से बिहार...', GST को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर गरमाई सियासत, जमकर हो गए ट्रोल

'हिंदी' के सम्मान में एक और कदम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 'राजभाषा सम्मेलन' का हुआ सफल आयोजन

Chhath Puja 2025 Date: छठ पर्व की शुरुआत कब होगी? जानें नहाय खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक का सही मुहूर्त

Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया

क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण 

5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप

Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता

Home लाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया

Deemak Se Chutkara Pane Ke Upay: नमी के कारण दीमक अक्सर फर्नीचर से लेकर दीवारों तक अपना डेरा बसा लेते हैं। अगर इनका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह फर्नीचर को तो खोखला करते ही हैं. साथ ही, यह दीवारों को भी खराब बना देते हैं. आइए, हम आपको घर से दीमक का सफाया करने के घरेलू उपाय बताते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 05, 2025, 03:07 PM IST

Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया
Termites Treatment Permanently: दीवारों पर लगी दीमक एक ऐसी समस्या है, जो धीरे-धीरे आपके घर की नींव को कमजोर कर सकती है. यह खासकर नमी के कारण देखने को मिलता है. दीमक वैसे तो छोटी सी कीट है, पर यह लकड़ी के फर्नीचर-दरवाजे से लेकर दीवारों के प्लास्टर तक को अपना निशाना बनाते हैं. अगर आपको भी अपनी दीवार पर छोटे-छोटे छेद, मिट्टी की लकीरें या फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो समझ लें कि दीमक ने आपके घर पर भी हमला कर दिया है. हालांकि, आप कुछ प्रभावी घरेलू उपायों से इस समस्या से जल्द छुटकारा पा सकते हैं.

दीवार पर लगे दीमक को कैसे हटाएं?

अगर आपके घर की किसी भी दीवार पर दीमक अपना डेरा बसा रहा है, तो आप उसे झटपट हटाने के लिए झाड़ू की मदद ले सकते हैं. सबसे पहले झाड़ू से दीवार पर बनीं मिट्टी की लकीर को झाड़ें. फिर, गीले कपड़े को गर्म पानी में डुबोकर उस जगह पर रगड़ें. ध्यान रहे इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते हैं. दीमक को जड़ से खत्म करने के लिए आपक सूखी नीम की पत्ती लेना है. उसे पीसकर पानी में घोल दें और दीवार पर छिड़कें. इससे दीवारों पर से दीमक दुम दबाकर भागने लगेंगे. इसके अलावा भी आप नेचुरल उपाय कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें- Wood Termites Remedy: घर के लकड़ी के फर्नीचर को खोखला कर रहे हैं दीमक? अपनाकर देखें ये आसान उपाय

दीमक को जड़ से खत्म करने का आसान तरीका

अगर आपके घर की दीवारों पर दीमक ने अपना बसेरा बना लिया है, तो आपको कहीं बाहर से कीटनाशक स्प्रे लाने की जरूरत नहीं है. आप घरेलू तरीकों से दीमक को खत्म कर सकते हैं. आप लाल मिर्च और हींग इस्तेमाल करके दीमक को जड़ से खत्म कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक कप गर्म पानी में एक चुटकी हींग डालनी है. इसके बाद, इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे 10 मिनट तक घूलने के लिए छोड़ दें. बस दीमक का सफाया करने वाला यह नेचुरल सल्यूशन तैयार है. आप इसे दीमक से प्रभावित जगहों और दीवारों पर छिड़काव करें. इसकी तेज महक से सारे दीमक मर जाएंगे और फिर उस जगह पर दोबारा नहीं आएंगे. 

