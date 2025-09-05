Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया

Deemak Se Chutkara Pane Ke Upay: नमी के कारण दीमक अक्सर फर्नीचर से लेकर दीवारों तक अपना डेरा बसा लेते हैं। अगर इनका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह फर्नीचर को तो खोखला करते ही हैं. साथ ही, यह दीवारों को भी खराब बना देते हैं. आइए, हम आपको घर से दीमक का सफाया करने के घरेलू उपाय बताते हैं.

Termites Treatment Permanently: दीवारों पर लगी दीमक एक ऐसी समस्या है, जो धीरे-धीरे आपके घर की नींव को कमजोर कर सकती है. यह खासकर नमी के कारण देखने को मिलता है. दीमक वैसे तो छोटी सी कीट है, पर यह लकड़ी के फर्नीचर-दरवाजे से लेकर दीवारों के प्लास्टर तक को अपना निशाना बनाते हैं. अगर आपको भी अपनी दीवार पर छोटे-छोटे छेद, मिट्टी की लकीरें या फिर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, तो समझ लें कि दीमक ने आपके घर पर भी हमला कर दिया है. हालांकि, आप कुछ प्रभावी घरेलू उपायों से इस समस्या से जल्द छुटकारा पा सकते हैं.

दीवार पर लगे दीमक को कैसे हटाएं?

अगर आपके घर की किसी भी दीवार पर दीमक अपना डेरा बसा रहा है, तो आप उसे झटपट हटाने के लिए झाड़ू की मदद ले सकते हैं. सबसे पहले झाड़ू से दीवार पर बनीं मिट्टी की लकीर को झाड़ें. फिर, गीले कपड़े को गर्म पानी में डुबोकर उस जगह पर रगड़ें. ध्यान रहे इससे आप हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकते हैं. दीमक को जड़ से खत्म करने के लिए आपक सूखी नीम की पत्ती लेना है. उसे पीसकर पानी में घोल दें और दीवार पर छिड़कें. इससे दीवारों पर से दीमक दुम दबाकर भागने लगेंगे. इसके अलावा भी आप नेचुरल उपाय कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- Wood Termites Remedy: घर के लकड़ी के फर्नीचर को खोखला कर रहे हैं दीमक? अपनाकर देखें ये आसान उपाय

दीमक को जड़ से खत्म करने का आसान तरीका

अगर आपके घर की दीवारों पर दीमक ने अपना बसेरा बना लिया है, तो आपको कहीं बाहर से कीटनाशक स्प्रे लाने की जरूरत नहीं है. आप घरेलू तरीकों से दीमक को खत्म कर सकते हैं. आप लाल मिर्च और हींग इस्तेमाल करके दीमक को जड़ से खत्म कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक कप गर्म पानी में एक चुटकी हींग डालनी है. इसके बाद, इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे 10 मिनट तक घूलने के लिए छोड़ दें. बस दीमक का सफाया करने वाला यह नेचुरल सल्यूशन तैयार है. आप इसे दीमक से प्रभावित जगहों और दीवारों पर छिड़काव करें. इसकी तेज महक से सारे दीमक मर जाएंगे और फिर उस जगह पर दोबारा नहीं आएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.