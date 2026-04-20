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हीटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन में क्या अंतर है? ये 6 संकेत बताएंगे कब खतरा जानलेवा हो सकता है

गर्मी अपने चरम पर है और हर दिन तापमान नए रिकॉर्ड छू रहा है. ऐसे में लोग अक्सर प्यास और थकान को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही लापरवाही कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकती है.चलिए समझते हैं हिटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के गंभीर संकेत क्या हैं और कब खतरा होता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 20, 2026, 06:16 AM IST

हीटस्ट्रोक और डिहाइड्रेशन में क्या अंतर है? ये 6 संकेत बताएंगे कब खतरा जानलेवा हो सकता है

Heatstroke or Dehydration: How to Recognize the Signs of Both? Photo Credit: AI

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देश भर में गर्मी अपने चरम पर है. सूर्य की गर्मी से तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है. ऐसे में लोगों को दो मुख्य समस्याएं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं. पहला है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन (Dehydration)और दूसरी है लू लगना यानी हीटस्ट्रोक (Heatstroke). आमतौर पर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों स्थितियां अलग-अलग हैं और लू लगना जानलेवा भी साबित हो सकता है.

लू और निर्जलीकरण: दिखने में समान, असर में जमीन-आसमान का फर्क 

तेज गर्मी में सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं दो स्थितियों को लेकर होता है- डिहाइड्रेशन और हीटस्ट्रोक. निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जबकि लू लगना एक गंभीर स्थिति है जिसमें शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है और शरीर खुद को ठंडा करने में असमर्थ हो जाता है. आम आदमी के लिए फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि जहां पानी पीकर निर्जलीकरण संभाला जा सकता है, वहीं लू लगने पर तुरंत मेडिकल मदद जरूरी हो जाती है.

 शरीर का तापमान: सबसे बड़ा चेतावनी संकेत 

अगर शरीर का तापमान सामान्य या हल्का बढ़ा है, तो यह पानी की कमी हो सकती है.
लेकिन अगर तापमान तेजी से 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाए, तो यह सीधा खतरे का संकेत है. यह स्थिति बताती है कि शरीर की कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर रही है, और यही वह मोड़ है जहां देरी भारी पड़ सकती है.

प्यास और कमजोरी बनाम भ्रम और बेहोशी 

निर्जलीकरण में आपको ज्यादा प्यास लगती है, मुंह सूखता है और कमजोरी महसूस होती है.
वहीं लू लगने पर शरीर सिर्फ कमजोर नहीं होता, बल्कि दिमाग भी प्रभावित होने लगता है. कन्फ्यूजन, बोलने में दिक्कत, या अचानक चक्कर आना, ये संकेत बताते हैं कि मामला गंभीर हो चुका है और तुरंत डॉक्टर की जरूरत है.

त्वचा और सांस से भी समझें खतरे का स्तर 

पानी की कमी में त्वचा सूखी और बेजान लगती है,  लेकिन लू लगने पर त्वचा गर्म, लाल और असामान्य रूप से तपती हुई महसूस होती है. इसके साथ ही सांस तेज या मुश्किल हो सकती है और दिल की धड़कन भी बहुत बढ़ जाती है. यह संकेत शरीर के अंदर बढ़ते दबाव को दिखाते हैं.

खाने-पीने की आदतों में बदलाव भी देता है इशारा 

गर्मी में भूख कम होना सामान्य है, लेकिन अगर अचानक खाना बिल्कुल बंद हो जाए या शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर दे, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. यह संकेत हो सकता है कि शरीर हीट को सहन नहीं कर पा रहा और स्थिति बिगड़ रही है.

 सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं 

अक्सर लोग मान लेते हैं कि ज्यादा पानी पीना ही गर्मी से बचाव है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता ही जवाब दे देती है. यानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि समय पर आराम, छांव और शरीर के संकेतों को समझना भी उतना ही जरूरी है.
 
गर्मी के मौसम में हर थकान या प्यास को हल्के में न लें. अगर लक्षण सामान्य से ज्यादा गंभीर लगें, तो तुरंत सावधान हो जाएं, क्योंकि सही समय पर पहचान ही आपकी और आपके परिवार की जान बचा सकती है.

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