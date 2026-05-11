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यूपीएससी में सफलता का क्या होता है मूल मंत्र? टॉपर्स से जानिए क्या है सक्सेस सीक्रेट

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यूपीएससी में सफलता का क्या होता है मूल मंत्र? टॉपर्स से जानिए क्या है सक्सेस सीक्रेट

यूपीएससी की परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिना जाता है, लेकिन हर साल हजारों अभ्यर्थियों के बीच कुछ छात्र अपनी मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति के दम पर सफलता हासिल कर लेते हैं. आखिर यूपीएससी क्रैक करने का सीक्रेट क्या होता है चलिए टॉपर्स की जबानी समझते हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : May 11, 2026, 08:25 PM IST

यूपीएससी में सफलता का क्या होता है मूल मंत्र? टॉपर्स से जानिए क्या है सक्सेस सीक्रेट

यूपीएससी सक्सेस टिप्स

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यूपीएससी की क्लियर करने के लिए आखिर टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, आंसर राइटिंग को कितना महत्व देते हैं और तैयारी के दौरान किन गलतियों से बचते हैं? अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे तो आपको सफल उम्मीदवारों के अनुभवों को जरूर समझना चाहिए कि सफलता का असली मूल मंत्र क्या होता है.

हाल ही में नेक्स्ट आईएएस द्वारा दिल्ली के मुखर्जी नगर सेंटर में एक ओपन सेमिनार का आयोजन हुआ था जिसमें यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सफलता के ऐसे मंत्र सक्सेस होने के दिये गए. इस कार्यक्रम में यूपीएससी सीएससी 2025 के सफल उम्मीदवारों और संस्थान के सीएमडी बी.सिंह ने छात्रों को बताया कि आखिर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता कैसे हासिल की जा सकती है.9 मई 2026 हुए इस सेमिनार में टॉपर्स से तैयारी की रणनीति,आंसर राइटिंग,टाइम मैनेजमेंट, ऑप्शनल सब्जेक्ट और इंटरव्यू से जुड़े सवाल पूछे.

यूपीएससी टॉपर्स के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाने के लिए निरंतरता, धैर्य, सही रणनीति और मानसिक संतुलन बेहद जरूरी है. टॉपर्स बताते हैं कि रोजाना उत्तर लेखन अभ्यास, नियमित संशोधन,टाइम मैनेजमेंट और खुद पर भरोसा सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं. साथ ही तैयारी के दौरान दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बेहद अहम माना गया.

टॉपर्स ने दिए यूपीएससी सक्सेस के 5बड़े टिप्स

* रोजाना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें.
* कंसिस्टेंसी बनाए रखें, लंबे ब्रेक से बचें.
* मॉक टेस्ट और रिवीजन पर फोकस करें.
* दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान दें.
* मानसिक रूप से शांत और सकारात्मक रहने की कोशिश करें.

यूपीएससी सिर्फ पढ़ाई नहीं, धैर्य और अनुशासन की भी परीक्षा

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बी.सिंह ने छात्रों को बताया कि यूपीएसस केवल किताबों का ज्ञान नहीं जांचता, बल्कि यह किसी व्यक्ति के धैर्य, निरंतरता, अनुशासन और व्यक्तित्व की भी परीक्षा है.उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि तैयारी के दौरान खुद पर भरोसा बनाए रखें और लगातार मेहनत करते रहें. उनके मुताबिक, सही दिशा में की गई लगातार मेहनत ही सफलता तक पहुंचाती है.

AIR-75 राहुल शेखर ने बताया सफलता का फॉर्मूला

यूपीएससी सीएसई 2025 में AIR-75 हासिल करने वाले राहुल शेखर ने छात्रों से कहा कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस  और निरंतरता को सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बताया और कहा कि उन्हें यह सफलता दो प्रयासों के बाद मिली, लेकिन वह न तो उनका मनोबल इससे कम हुआ न तैयारी. 

आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट राहुल शेखर ने कहा कि यूपीएससी की तैयारी में धैर्य बेहद जरूरी है. कई बार मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन लगातार अभ्यास अंत में सफलता दिलाता है.

मेडिकल बैकग्राउंड से आईं यशवी जैन ने तोड़ा बड़ा मिथक

यूपीएससी में AIR-97 प्राप्त करने वाली यशवी जैन पेशे से डेंटिस्ट हैं. उन्होंने छात्रों को बताया कि यूपीएससी में सफलता पाने के लिए किसी खास शैक्षणिक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती. उन्होंने कहा कि सही रणनीति, नियमित अध्ययन और समर्पण के साथ किसी भी फील्ड का छात्र सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो सकता है. उनका संदेश उन छात्रों के लिए खास रहा, जो अक्सर अपने स्ट्रीम या बैकग्राउंड को लेकर असमंजस में रहते हैं.

पहले ही मेन्स और इंटरव्यू में मिली सफलता

AIR-548 हासिल करने वाले सुमित दिनकर ने बताया कि यह उनका पहला मेन्स और पहला इंटरव्यू था. उनका ऑप्शनल विषय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था. उन्होंने छात्रों को सबसे अहम सलाह देते हुए बताया कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान खुद को तनाव और तुलना में नहीं खोना चाहिए. उनके अनुसार शांत और खुश मन ही बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. उन्होंने यह भी बताया कि लगातार फोकस और आत्मविश्वास तैयारी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं.

छात्रों ने पूछे प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक सवाल

सेमिनार के अंत में इंटरैक्टिव Q&A सेशन रखा गया, जिसमें छात्रों ने प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू, ऑप्शनल सब्जेक्ट और टाइम मैनेजमेंट से जुड़े सवाल पूछे. टॉपर्स ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि सही दिशा, स्मार्ट स्टडी और निरंतर अभ्यास से यूपीएससी जैसी परीक्षा में भी सफलता हासिल की जा सकती है.

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