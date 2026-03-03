Holi 2026: होली के रंगों का सफेद कपड़े से क्या है कनेक्शन? व्हाइट कलर क्यों बनता है इमोशन्स का ‘रिसीवर’?

अक्सर आपने देखा होगा की होली में सफेद रंग के कपड़े ही लोग ज्यादा पहनते हैं और सफेद रंग के होली के लिए स्पेशली क्लॉथ्स आते हैं. क्या आपको पता है सफेद रंग का होली से क्या कनेक्शन है. क्या ये रंग मनोविज्ञान और परंपरा के संगम में कुछ खास रंग घोलता है?

होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इस दिन सबसे ज्यादा चुना जाने वाला रंग सफेद ही होता है. जब बाजार हर शेड से भरे होते हैं तब लोग जानबूझकर सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? यह सिर्फ फैशन ट्रेंड नहीं, बल्कि परंपरा और व्यवहारिक सोच से जुड़ा फैसला होता है और इसका ह्यूमन साइकोलॉजी में भी गहरा मतलब होता है.

3 मार्च 2026 दिन बुधवार को रंगों की होली खेली जाएगी. और बाजार में होली के लिए खास टीशर्ट-कुर्ते सज चुके हैं लेकिन सभी में एक चीज कॉमन है वह है सफेद रंग. तो होली का सफेद रंग से क्या कुछ कनेक्शन है? चलिए इसे समझते हैं ऐसे कि सफेद रंग सामाजिक व्यवहार, धार्मिक प्रतीक और मौसम के अनुरूप होता है. विशेषज्ञ मानते हैं कि सफेद कपड़ों की परंपरा के पीछे सांस्कृतिक संकेतों और व्यावहारिक कारणों का संतुलित मिश्रण है.

होली का उत्सव सामाजिक दूरी मिटाने का भी अवसर माना जाता है. ऐसे में सफेद कपड़े एक समानता का संदेश देते हैं और जब इसपर कई रंगों की परत चढ़ती है तो त्योहार का मजा और खास हो जाता है.

रंगों के लिए खाली कैनवास का सिद्धांत

फैशन और दृश्य प्रभाव के नजरिए से देखें तो सफेद रंग सबसे न्यूट्रल बैकग्राउंड देता है. किसी भी रंग की छटा उस पर स्पष्ट और गहरी दिखती है. विशेषज्ञों के अनुसार सफेद कपड़ा एक खाली कैनवास की तरह होता है, जिस पर हर रंग अपनी पहचान दर्ज कर सकता है. सुबह जो कपड़ा सादा दिखता है, शाम तक वही बहुरंगी अनुभव की कहानी बन जाता है. यही कारण है कि रंगों के त्योहार में सफेद कपड़े प्रतीकात्मक रूप से नए आरंभ की पृष्ठभूमि बनते हैं.

परंपरा और ऋतु परिवर्तन का संबंध

होली से एक दिन पहले होने वाला होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत और ऋतु परिवर्तन का संकेत देता है. सर्दियों की विदाई और वसंत के आगमन के साथ यह त्योहार नई शुरुआत का संदेश देता है. सांस्कृतिक अध्येता बताते हैं कि सफेद रंग को शुद्धता और नवीनीकरण का प्रतीक माना जाता है. जब उस पर रंग चढ़ते हैं, तो यह संदेश देता है कि जीवन में नए अनुभवों को अपनाने का समय है.

इस तरह सफेद वस्त्र परंपरा के संदेश को दृश्य रूप देते हैं. शांति, समानता और सामाजिक मनोविज्ञान सफेद रंग को शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है. सामाजिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार, जब लोग एक जैसे सादे कपड़े पहनते हैं, तो सामूहिकता की भावना मजबूत होती है.

होली के दिन रंग लगने के बाद सभी लगभग एक जैसे दिखने लगते हैं. इससे अमीरी-गरीबी, पद या पहचान का भेद कम महसूस होता है. त्योहार का मूल संदेश समानता और मेल-मिलाप का दृश्य रूप में उभरकर सामने आता है.

बॉलीवुड का सांस्कृतिक प्रभाव

लोकप्रिय फिल्मों और होली गीतों ने भी सफेद कपड़ों की छवि को मजबूत किया है. कई प्रतिष्ठित होली दृश्यों में कलाकारों को सफेद परिधान में रंगों से सराबोर दिखाया गया है. मीडिया विश्लेषकों का मानना है कि सिनेमा ने इस दृश्य को एक सांस्कृतिक मानक बना दिया, जिसे लोगों ने उत्साह से अपनाया. हालांकि परंपरा पहले से मौजूद थी, लेकिन फिल्मों ने इसे जनमानस में और लोकप्रिय बना दिया.

मौसम और स्वास्थ्य का व्यावहारिक पहलू

मार्च के शुरुआती दिनों में तापमान बढ़ने लगता है. होली अक्सर खुले स्थानों पर खेली जाती है, जहां धूप का असर अधिक होता है. त्वचा विशेषज्ञ डॉ. आर. मेहता बताते हैं, “सफेद या हल्के रंग के कपड़े गर्मी कम अवशोषित करते हैं. इससे शरीर को अपेक्षाकृत ठंडक मिलती है और धूप में असहजता कम होती है.”इस तरह सफेद कपड़े सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि मौसमी रूप से भी उपयुक्त माने जाते हैं. होली पर सफेद कपड़े पहनना केवल दिखावे की परंपरा नहीं है. इसके पीछे दृश्य प्रभाव, सांस्कृतिक प्रतीक, सामाजिक समानता और मौसम संबंधी तर्क मिलकर काम करते हैं.

रंगों का यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सादगी की पृष्ठभूमि पर ही जीवन के असली रंग उभरकर सामने आते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से