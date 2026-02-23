Sun Clock Diet: सूर्य की घड़ी से डाइट लेना क्या होता है? आयुर्वेद का ये नियम वजन-नींद और पाचन सब सुधार देगा

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम घड़ी देखकर खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शरीर सूरज के समय के अनुसार चलता है. अगर आप सही समय पर सही मात्रा में भोजन करें, तो बिना डाइट और दवाओं के भी पाचन मजबूत, वजन संतुलित और शरीर भीतर से स्वस्थ रह सकता है.

अगर आपको रात में ज़्यादा भूख लगती है, तो यह शरीर की नहीं, आपके खाने के टाइमिंग की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर घड़ी से नहीं बल्कि सूर्य के चक्र से चलता है.

क्या है “सूर्य घड़ी” (Sun Clock) डाइट?

आयुर्वेद मानता है कि शरीर की पाचन अग्नि सूर्य की गति के साथ बदलती है. सूर्योदय जब होता है तो शरीर की पाचन की शुरुआत होती है और इस समय पाचन गति पकड़ना शुरू करता है, वहीं दोपहर के समय पाचन चरम पर होता है जबकि शाम आते-आते यानी सूर्यास्त के समय शरीर का पाचन धीमा होने लगाता है. इसलिए आयुर्वेद कहता है कि खाने का समय घड़ी से नहीं, सूरज से तय होना चाहिए.

लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी गलती क्या है?

आज हम देर रात तक खाते हैं और दिन में कम. वहीं कई बार सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना स्किप कर रात में भरपेट खा लेते हैं. इससे न केवल वजन बढ़ने लगता है बल्कि एसिडिटी और गैस के साथ ही हार्मोनल गड़बड़ी भी होने लगती है. नींद न आने के साथ ही डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा भी बढ़ जाता है. रिसर्च बताती है कि देर रात खाने वालों में मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा 2–3 गुना बढ़ जाता है.

आयुर्वेदिक टाइम-बेस्ड खाने का सही नियम

1) सुबह का नाश्ता (6–9 AM) -हल्का और सुपाच्य

सुबह पाचन अग्नि कमजोर होती है इसलिए नाश्ते में पोहा, उपमा, इडली, फल, दलिया, हल्दी वाला दूध लेना चाहिए. जो भी चीज ले वो ऐसी हो की आसानी से पच जाए. सुबह के समय बहुत तला हुआ या हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेगनी चाहिए.

2) दोपहर का भोजन (12–2 PM) -दिन का सबसे भारी खाना

इस समय सूर्य सिर के ऊपर होता है, पाचन सबसे मजबूत होता है. दाल-चावल, रोटी-सब्जी, घी वाली खिचड़ी, सलाद, प्रोटीन डाइट लें. आयुर्वेद और न्यूट्रिशन दोनों कहते हैं दोपहर में 50–60% कैलोरी दोपहर में लेना सबसे हेल्दी होता है.

3) रात का भोजन (6–8 PM)-सबसे हल्का खाना

सूर्य ढलते ही पाचन धीमा हो जाता है इसलिए रात में सूप, मूंग दाल, हल्की सब्जी, दही-चावल, पतली रोटी या भूनी सब्जियां या पनीर खाएं. रात में तला हुआ या ज्यादा मसालेदार और बहुत हाई प्रोटीन डाइट न लें.

रात में रोटी या चावल – क्या बेहतर?

आयुर्वेद कहता है रात में चावल हल्का और सुपाच्य होता है. लेकिन चावल मात्रा कम होनी चाहिए. वहीं अगर मोटापा या डायबिटीज हो तो रोटी बेहतर विकल्प है.

शाम को ज्यादा भूख लगना क्या संकेत देता है?

आयुर्वेद के अनुसार यह 3 बड़ी गड़बड़ियों का संकेत है. जैसे दोपहर में कम खाना, सुबह बहुत भारी नाश्ता या देर रात खाने की आदत शरीर गलत समय पर कैलोरी मांगने लगता है.

आयुर्वेद का गोल्डन मंत्र

“सूर्य के साथ खाओ, सूर्य के साथ सोओ.” यही सबसे प्राकृतिक डाइट प्लान है. बिना डाइटिंग, बिना दवाओं वजन और स्वास्थ्य सुधर सकता है. इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और हार्मोन बैलेंस होने के साथ नींद भी बेहतर मंगाती है. साथ ही ये वेट को कंट्रोल करने के साथ दिल को हेल्दी रखता है और डायबिटीज के खतरे से बचाता है.

अगर आप सच में लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो भूख के अनुसार नहीं, सूर्य के अनुसार खाना शुरू करें.क्योंकि शरीर घड़ी से नहीं, प्रकृति से चलता है.

