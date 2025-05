Summer Health Tips: वॉक करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं लेकिन अगर आप गलत समय पर वॉक करते हैं तो इससे नुकसान होगा. इस खबर में आपको गलत टाइम पर वॉक करने के नुसकान के बारे में बताते हैं.

Best Time for Walk in Summer: सेहत के लिए वॉक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है. यह एक्सरसाइज करने के बराबर ही फायदेमंद होता है. वॉक यानी पैदल चलना एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है. वॉक करने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं लेकिन गर्मियों में आपको सही समय पर वॉक करनी चाहिए. गलत समय पर टहलने से आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है. आपको बताते हैं कि, गलत समय पर वॉक से क्या नुकसान होते हैं और टहलने के लिए सही समय क्या है?

गलत समय पर टहलने के नुकसान

गर्मियों के सीजन में गर्मी, उमस और धूप के कारण आपको परेशानी हो सकती है. दिन में टहलने से बचना चाहिए. गर्मी में टहलने से हीट स्ट्रोक की परेशानी हो सकती है. बीपी और हार्ट पेशेंट्स को दिक्कत हो सकती है. आपको दिन में तेज धूप में टहलने से बचना चाहिए. आपको दिन में 11 से 4 के बीच वॉक पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए.

इससे आपको 4 नुकसान हो सकते हैं. धूप में सनबर्न हो सकता है. डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं. धूप में टैनिंग हो सकती है. सूर्य की किरणों के संपर्क में आने के कारण त्वचा कैंसर का खतरा भी रहता है. इतना ही नहीं धूप के कारण आंखों को भी नुकसान हो सकता है.

गर्मियों में वॉक के लिए सही समय

- गर्मियों में गर्मी और धूप से बचने के लिए आप टहलने के लिए सुबह का समय चुन सकते हैं. आपको टहलने के लिए सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच का समय चुनना चाहिए.

- आप चाहे तो शाम को सूर्यास्त के बाद वॉक पर जा सकते हैं. इस समय मौसम ठंडा रहता है और धूप नहीं होती है. सुबह और शाम इस समय पर टेम्परेचर नॉर्मल रहता है.

- आपको रोजाना 15-20 मिनट तक वॉक करें इसके बाद धीरे-धीरे समय को बढ़ाते हुए 30-45 मिनट तक की वॉक करें. इतनी देर तक टहलना सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.

- गर्मियों में वॉक के समय आपको पानी पीना चाहिए. वरना डिहाइड्रेशन के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है. इसके कारण कमजोरी महसूस होने और चक्कर आने जैसे लक्षण दिख सकते हैं.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)