Right Time To Drink Tea: किस समय चाय पीना सही होता है और किस समय चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है. आइये इसके बारे में जानते हैं.

Best Time to Drink Tea

What is Right Time to Drink Tea: भारत में चाय पीने के इतने शौकीन हैं कि, सुबह हो या शाम हो, किसी का स्वागत करना हो या कहीं चर्चा के लिए बैठना हो हमेशा चाय को तवज्जो दी जाती है. चाय के शौकीन को चाय प्रेमी तक बोल दिया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, चाय सही समय पर पीना ही सही होता है. अगर आप गलत समय चाय पीते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है.

कई लोगों को गरमा-गरम बेड टी पसंद होती है तो कई लोग नाश्ते के साथ चाय पीते हैं. लेकिन किस समय चाय पीना सही होता है और किस समय चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है. यह जान लेना बहुत ही जरूरी है. वरना आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है. आइये आपको चाय पीने के गलत और सही समय के इसके बारे में बताते हैं.

सुबह उठते ही न पिएं चाय

अगर आपको बेड डी पीना पसंद है तो इस आदत में सुधार कर लें. सुबह उठते ही खाली चाय एसिडिटी, अपच की समस्या हो सकती है. इससे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकता है. इसलिए बेड डी को इग्नोर करना चाहिए. इसके साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि, सोने से 10 घंटे पहले चाय नहीं पीना चाहिए. इससे नींद में खलल पड़ता है.

कब पीनी चाहिए चाय?

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि, खाली पेट चाय पीने से बचना चाहिए. ऐसे में नाश्ता करने के करीब 1-2 घंटे बाद चाय पी सकते हैं. नाश्ते के बाद और खाना खाने से करीब 1-2 घंटे पहले चाय पीने का सही समय होता है. खाना खाने से पहले चाय पीने से पाचन अच्छे से हो जाता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

