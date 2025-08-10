Twitter
दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव

अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी

Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें

MPPSC FSO 2025: मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी अफसर के पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज, mppsc.mp.gov.in पर ऐसे करें अप्लाई

क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें

Open Marriage Trend: शादीशुदा होने के बावजूद लोग बाहर रिश्ता रखते हैं तो इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं लेकिन अब ओपन मैरिज ट्रेंड आ गया है जो इससे बिल्कुल अगल है.

Aman Maheshwari

Aug 10, 2025

What is Open Marriage: पति-पत्नी के रिश्ते को लेकर विदेशों में कई तरह के ट्रेंड चलते हैं. जो अब भारत में भी चलन में आ गए हैं. शादीशुदा जिंदगी में विदेशी ट्रेंड जैसे ओपन मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खूब चलन में है. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पति-पत्नी के होते हुए व्यक्ति बाहर किसी के साथ रिश्ता बनाता है. यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है. वहीं अब ओपन मैरिज ट्रेंड चर्चा में चलिए आपको बताते हैं कि, यह क्या है?

क्या है ओपन मैरिज ट्रेंड?

ओपन मैरिज ट्रेंड में पति-पत्नी एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाने के साथ ही नए- नए ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ऐसे में  वह इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि, दोनों साथी इस रिश्ते में रहकर बाहर किसी के साथ यौन या प्रेम संबंध बना सकता हैं. यह ट्रेंड लोगों के बीच काफी बढ़ गया है, हालांकि, भारतीय समाज और कानून में यह सही नहीं है.

सस्ते में करनी है विदेश यात्रा तो परफेक्ट हैं ये 4 लोकेशन, खुश हो जाएगा दिल, जेब भी नहीं होगी ढीली

कैसे अलग है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ओपन मैरिज?

कई लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ओपन मैरिज ट्रेंड को सेम समझ रहे हैं लेकिन यह दोनों एक-दूसरे से अलग है. एक्स्ट्रा मैरेटियल अफेयर में व्यक्ति पार्टनर से छिपकर किसी के साथ संबंध रखता है. ओपन मैरिज में पार्टनर की सहमति के बाद किसी अन्य से रोमांटिक या यौन संबंध बनाते हैं.

भारत में भी किया जा रहा फॉलो

आपको जानकर हैरानी होगी कि, अब भारत में भी ओपन मैरिज का यह ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है. कई शादीशुदा जोड़ों के बीच यह काफी फेमस हो गया है. भारतीय लोग इस ग्लोबल ट्रेंड के पॉपुलर होने के बाद ओपन मैरिज ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं.

