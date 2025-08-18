'Add DNA as a Preferred Source'
टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी

कौन हैं Larissa Bonesi जिन्हें आर्यन खान की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं लोग, जानें करती क्या हैं

CP Radhakrishnan के उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनना इंडिया ब्लॉक के लिए क्यों है चुनौती? जानिए वजह

Asia Cup से पहले पाकिस्तान के चीफ सलेक्टर ने किया बड़ा दावा, जानें IND vs PAK मैच को लेकर क्या कहा?

UPI यूजर्स के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने कहा; पैसे लेन-देन पर नहीं देना होगा कोई चार्ज

Bad Cholesterol Signs: हाई कॉलेस्ट्रॉल और नसों में जमी गंदगी का संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, ये काम करते ही हेल्दी रहेगा हार्ट

नीले ड्रम में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, घर की छत पर मिला ड्रम, लव एंगल का मामला ?

क्या है ये भूतिया इस्तीफ़ा? जेनरेशन ज़ेड में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये ऑफिशियल ट्रेंड

मां बेचती थी देसी शराब, बेटे ने पहले की डॉक्टरी की पढ़ाई और फिर बना IAS, जानें राजेंद्र भारुड़ की सफलता की दास्तां

Tea Risk: दूध वाली चाय बनाते समय 99% लोग करते हैं ये 3 गलतियां, जिससे चाय बन जाती है जहर

लाइफस्टाइल

क्या है ये भूतिया इस्तीफ़ा? जेनरेशन ज़ेड में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये ऑफिशियल ट्रेंड

आज के आधुनिक युग में ऑफिस कल्चर में कई बदलाव आ रहे हैं. कार्यस्थल पर न केवल काम, बल्कि कम्युनिकेशन, वेल्यू सिस्टम और मेंटल हेल्थ को भी महत्व दिया जाता जाता है. लेकिन मौजूदा समय में जेनरेशन ज़ेड का रिजाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Aug 18, 2025, 03:29 PM IST

क्या है ये भूतिया इस्तीफ़ा? जेनरेशन ज़ेड में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये ऑफिशियल ट्रेंड

भूतिया इस्तीफ़ा क्या है

TRENDING NOW

पहले नौकरी छोड़ने की एक औपचारिक प्रक्रिया होती थी. लेकिन अब कुछ कर्मचारी यूं ही नौकरी छोड़ देते हैं, और कंपनी को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्यों नौकरी छोड़ी. इसे ही कहते हैं घोस्ट रिजाइन ".

भूतिया इस्तीफ़ा" का मतलब है कि कोई कर्मचारी एक दिन अचानक काम से गायब हो जाए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी से बात किए. कोई मेल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सूचना नहीं - मानो "भूत" सा वो गायब हो गया हो.

जेनरेशन ज़ेड में यह चलन क्यों बढ़ रहा है? जेनरेशन ज़ेड काम के तनाव से ज़्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है. अगर ऑफिस का माहौल नकारात्मक हो, तो उनका वहां रुकने का मन नहीं करता.
 
इस पीढ़ी को सालों तक एक ही जगह काम करना अब बीते ज़माने की बात लगती है. जब कोई नया मौका मिलता है, तो वे तुरंत फ़ैसला ले लेते हैं, कभी-कभी तो बिना किसी को बताए भी.
 
जनरेशन जेड को टेक्स्ट के माध्यम से संवाद करना आसान लगता है, लेकिन वे इस्तीफा देने जैसी कठिन बातचीत से वो बचते हैं.
 
स्वतंत्र कार्य, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब आदि जैसे विकल्प जेन जेड को अधिक आकर्षक लगते हैं, लेकिन जब कार्यालय का काम संतुष्टि प्रदान नहीं करता तो वे तुरंत काम छोड़ देते हैं.
 
भूतिया इस्तीफ़ा सिर्फ़ एक चलन नहीं है, यह बदलती कार्य संस्कृति का संकेत है. जेनरेशन ज़ेड काम को "सिर्फ़ तनख्वाह" के लिए नहीं, बल्कि अर्थ, मूल्य और संतुष्टि के रूप में देखता है. अब समय आ गया है कि कर्मचारी और कंपनियाँ, दोनों इस बदलाव को समझें.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.


 

