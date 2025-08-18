क्या है ये भूतिया इस्तीफ़ा? जेनरेशन ज़ेड में तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये ऑफिशियल ट्रेंड

टाटा की पहली महिला इंजीनियर जिनके लेखों ने एपीजे अब्दुल कलाम को भी किया था मोहित, जानें Sudha Murthy की दिल छू लेने वाली कहानी
लाइफस्टाइल
आज के आधुनिक युग में ऑफिस कल्चर में कई बदलाव आ रहे हैं. कार्यस्थल पर न केवल काम, बल्कि कम्युनिकेशन, वेल्यू सिस्टम और मेंटल हेल्थ को भी महत्व दिया जाता जाता है. लेकिन मौजूदा समय में जेनरेशन ज़ेड का रिजाइन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
पहले नौकरी छोड़ने की एक औपचारिक प्रक्रिया होती थी. लेकिन अब कुछ कर्मचारी यूं ही नौकरी छोड़ देते हैं, और कंपनी को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने क्यों नौकरी छोड़ी. इसे ही कहते हैं घोस्ट रिजाइन ".
भूतिया इस्तीफ़ा" का मतलब है कि कोई कर्मचारी एक दिन अचानक काम से गायब हो जाए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी से बात किए. कोई मेल नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई सूचना नहीं - मानो "भूत" सा वो गायब हो गया हो.
जेनरेशन ज़ेड में यह चलन क्यों बढ़ रहा है? जेनरेशन ज़ेड काम के तनाव से ज़्यादा अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है. अगर ऑफिस का माहौल नकारात्मक हो, तो उनका वहां रुकने का मन नहीं करता.
इस पीढ़ी को सालों तक एक ही जगह काम करना अब बीते ज़माने की बात लगती है. जब कोई नया मौका मिलता है, तो वे तुरंत फ़ैसला ले लेते हैं, कभी-कभी तो बिना किसी को बताए भी.
जनरेशन जेड को टेक्स्ट के माध्यम से संवाद करना आसान लगता है, लेकिन वे इस्तीफा देने जैसी कठिन बातचीत से वो बचते हैं.
स्वतंत्र कार्य, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब आदि जैसे विकल्प जेन जेड को अधिक आकर्षक लगते हैं, लेकिन जब कार्यालय का काम संतुष्टि प्रदान नहीं करता तो वे तुरंत काम छोड़ देते हैं.
भूतिया इस्तीफ़ा सिर्फ़ एक चलन नहीं है, यह बदलती कार्य संस्कृति का संकेत है. जेनरेशन ज़ेड काम को "सिर्फ़ तनख्वाह" के लिए नहीं, बल्कि अर्थ, मूल्य और संतुष्टि के रूप में देखता है. अब समय आ गया है कि कर्मचारी और कंपनियाँ, दोनों इस बदलाव को समझें.
