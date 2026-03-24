Gen Z का नया 'डिजिटल सनसेट' ट्रेंड क्या है? जो बदल के रख दिया है स्लीपिंग का पूरा पैटर्न

क्या सोने के नियम भी बदल गए हैं? जानिए आखिर Gen Z का नया 'डिजिटल सनसेट' ट्रेंड है क्या जो उनके स्लीपिंग पैटर्न को बदल रहा है?

रात को सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करना आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है. एक वीडियो से शुरू हुआ सफर कब घंटों तक चल जाता है, इसका एहसास भी नहीं होता. लेकिन अब इसी आदत को चुनौती देने के लिए Gen Z एक नया तरीका अपना रही है, जिसे ‘डिजिटल सनसेट’ कहा जा रहा है. यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, बल्कि नींद और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा एक व्यावहारिक बदलाव है. रिसर्च बताती है कि सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल शरीर के प्राकृतिक स्लीप साइकल को प्रभावित करता है. ऐसे में यह ट्रेंड एक जरूरी हस्तक्षेप की तरह सामने आ रहा है.

क्या है Digital Sunset और कैसे काम करता है?

डिजिटल सनसेट का सीधा मतलब है—सोने से कम से कम एक से दो घंटे पहले सभी स्क्रीन डिवाइस बंद कर देना. इसमें मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट सब शामिल होते हैं. इस दौरान व्यक्ति खुद को डिजिटल दुनिया से अलग कर देता है और ऐसी गतिविधियों में समय बिताता है, जो दिमाग को शांत करें. जैसे किताब पढ़ना, ध्यान करना या हल्का संगीत सुनना. नींद विशेषज्ञों के अनुसार, “स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को दबाती है, जिससे नींद आने में देरी होती है.” यही वजह है कि स्क्रीन से दूरी बनाना नींद के लिए फायदेमंद माना जाता है.

Gen Z क्यों अपना रही है यह ट्रेंड?

Gen Z को अक्सर डिजिटल पीढ़ी कहा जाता है, लेकिन वही पीढ़ी अब स्क्रीन से दूरी बनाने की बात कर रही है. इसका कारण है बढ़ता तनाव, अनियमित नींद और लगातार ऑनलाइन रहने का दबाव. सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं, जहां उन्होंने बताया कि डिजिटल सनसेट अपनाने के बाद उनकी नींद बेहतर हुई और सुबह उठने पर वे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं. यह ट्रेंड दिखाता है कि नई पीढ़ी अब सिर्फ तकनीक का उपयोग नहीं, बल्कि उसके संतुलन को भी समझने लगी है.

स्क्रीन टाइम और सेहत: क्या कहती है रिसर्च?

लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिरदर्द और नींद की कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं. खासकर रात में स्क्रीन देखने से दिमाग सक्रिय बना रहता है, जिससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, “डिजिटल ओवरलोड न केवल नींद को प्रभावित करता है, बल्कि यह चिंता और थकान को भी बढ़ा सकता है. यही कारण है कि डिजिटल सनसेट को एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान माना जा रहा है.

डिजिटल सनसेट: सिर्फ ट्रेंड नहीं, लाइफस्टाइल बदलाव

डिजिटल सनसेट को अपनाना किसी नियम की तरह नहीं, बल्कि एक आदत की तरह देखा जा रहा है. इसमें व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या को इस तरह ढालता है कि रात का समय शांत और स्क्रीन-फ्री हो. कुछ लोग इस समय को परिवार के साथ बिताते हैं, तो कुछ इसे ‘मी-टाइम’ के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यह बदलाव मानसिक संतुलन और रिश्तों को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है.

छोटी आदत, बड़ा असर

डिजिटल सनसेट यह दिखाता है कि बेहतर नींद के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं, बल्कि छोटी आदतें ही काफी हैं. अगर सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाई जाए, तो न केवल नींद सुधर सकती है, बल्कि पूरा दिन भी ज्यादा संतुलित और ऊर्जावान बन सकता है.

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