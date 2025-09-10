Add DNA as a Preferred Source
लाइफस्टाइल

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Relationship Tips: हर कोई अपना पार्टनर अपने मन मुताबिक चाहता है. आजकल जेन जी के बीच में पार्टनर ढूंढने को लेकर एक नया ट्रेंड चल रहा है. इसे फ्रीक मैचिंग कहते हैं.

Latest News

Aman Maheshwari

Updated : Sep 10, 2025, 08:35 AM IST

रिलेशनशिप में Freak Matching को खूब पसंद कर रहे हैं Gen Z, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Freak Matching

Add DNA as a Preferred Source

What Is Freak Matching: आजकल लव एंड रिलेशनशिप के लिए नए-नए ट्रेंड चल रहे हैं. खासकर जेन जी के बीच नए ट्रेंड काफी फेमस हैं. नई जनरेशन के लोगों की प्यार और डेटिंग को लेकर अलग सोच हैं. कई लोग प्यार के लिए फ्रीक मैचिंग ट्रेंड को अपनाते हैं. यह ट्रेंड काफी फेमस हैं. फ्रीक मैचिंग में व्यक्ति अपनी कॉपी का पार्टनर ढूंढता है. चलिए आपको बताते हैं कि, यह नया डेटिंग ट्रेंड क्या है?

क्या है फ्रीक मैचिंग? (What Is Freak Matching)

ऐसा पार्टनर ढूंढना जो आपके जुनून, हॉबीज और सपनों को समझ सके ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आना फ्रीक मैचिंग हैं. फ्रीक मैचिंग का मतलब है कि, अपने जैसा पार्टनर ढूंढना. अगर किताबें पढ़ना पसंद है, ट्रेवल पसंद है, मूवी देखना पसंद है तो आप पार्टनर में भी यहीं सब खूबियां देखते हैं. ऐसे में पार्टनर एक-दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं.

यह भी पढ़ें - इस रोमांटिक फ्रूट्स को खाते ही रोम-रोम में दौड़ जाएगी खुशी की लहर, बढ़ेगा प्यार और उत्साह

कैसे ढूंढ सकते हैं "फ्रीक मैच"

आप अपने लिए पार्टनर ढूंझ रहे हैं तो फ्रीक मैच वाला पार्टनर आसानी से ढूंढ सकते हैं. इसके लिए आपको डेटिंग पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी होगी. आप सभी बातों के बारे में खुलकर सवाल करें और जिसके साथ कनेक्शन फील हो उसे अपना पार्टनर बनाएं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

