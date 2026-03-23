क्रिएटीन क्या है और इसे रोज लेने के क्या फायदे हैं? क्या वर्कआउट नहीं करने वाले भी इसे ले सकते हैं?

सोशल मीडिया पर इन दिनों क्रिएटीन को लेकर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें दावा किया जा रहा है कि रोजाना क्रिएटीन लेने से शरीर में बड़े बदलाव होते हैं. लेकिन क्या यह सच है? आइए वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझते हैं.

What are the benefits of taking creatine every day?. Photo -AI

क्रिएटीन उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो नियमित रूप से वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग या हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं. एथलीट, बॉडीबिल्डर और फिटनेस बढ़ाने वाले लोग इसे लेकर ताकत, स्टैमिना और मसल ग्रोथ बेहतर कर सकते हैं. शाकाहारी लोगों में क्रिएटीन का स्तर कम हो सकता है, इसलिए उन्हें भी फायदा मिल सकता है. हालांकि, किडनी से जुड़ी समस्या या अन्य बीमारी होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है.

शरीर की ऊर्जा प्रणाली पर असर

क्रिएटीन शरीर में ATP (एनर्जी मॉलिक्यूल) को बढ़ाने में मदद करता है. इससे हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज के दौरान ताकत और स्टैमिना बेहतर होता है. रिसर्च के अनुसार, इससे वर्कआउट परफॉर्मेंस 10–20% तक बेहतर हो सकती है. क्रिएटीन आजकल फिटनेस और जिम करने वालों के बीच सबसे लोकप्रिय सप्लीमेंट्स में से एक है. लेकिन सवाल यह है कि अगर आप इसे रोज लेते हैं, तो शरीर में क्या बदलाव होते हैं? आइए इसे सरल और वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं.

1. मसल्स की ताकत और परफॉर्मेंस बढ़ती है

क्रिएटीन शरीर में ATP (ऊर्जा) को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे वर्कआउट के दौरान ताकत और स्टैमिना बेहतर होता है. इसका असर खासतौर पर वेट ट्रेनिंग और हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज में दिखता है.

2. मसल साइज तेजी से बढ़ सकता है

क्रिएटीन मसल्स में पानी को खींचता है, जिससे वे ज्यादा भरे हुए और बड़े दिखते हैं. साथ ही, यह मसल ग्रोथ (हाइपरट्रॉफी) को भी सपोर्ट करता है.

3. रिकवरी तेज होती है

डेली क्रिएटीन लेने से मसल्स की थकान जल्दी दूर होती है और माइक्रो-डैमेज जल्दी ठीक होते हैं. इससे आप लगातार बेहतर वर्कआउट कर पाते हैं.

4. दिमाग पर भी असर पड़ता है

कुछ रिसर्च के अनुसार, क्रिएटीन ब्रेन फंक्शन और फोकस को बेहतर बना सकता है. खासकर जब शरीर थका हुआ हो या नींद कम हो.

5. वजन थोड़ा बढ़ सकता है

शुरुआत में 1–2 किलो वजन बढ़ सकता है, लेकिन यह फैट नहीं, बल्कि मसल्स में पानी की वजह से होता है.

6. कुछ लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं

हालांकि यह सुरक्षित माना जाता है, फिर भी कुछ मामलों में पेट फूलना, हल्की डिहाइड्रेशन किडनी पर असर (अगर पहले से समस्या हो) इसलिए सही मात्रा और पानी का सेवन जरूरी है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

International Society of Sports Nutrition के अनुसार, सही डोज (3–5 ग्राम प्रतिदिन) में क्रिएटीन लंबे समय तक लेना सुरक्षित माना जाता है, खासकर स्वस्थ लोगों के लिए.

क्या बिना एक्सरसाइज क्रिएटीन लेना सही होता है

बिना एक्सरसाइज के क्रिएटीन लेना आमतौर पर ज्यादा फायदेमंद नहीं माना जाता. क्रिएटीन मांसपेशियों की ताकत और प्रदर्शन बढ़ाने में मदद करता है, जो मुख्य रूप से वर्कआउट के दौरान उपयोगी होता है. अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसका असर सीमित रहेगा और पानी रिटेंशन जैसे हल्के साइड इफेक्ट हो सकते हैं. इसलिए बेहतर परिणाम के लिए इसे नियमित व्यायाम के साथ ही लेना सही रहता है.

अगर सही तरीके और मात्रा में लिया जाए, तो क्रिएटीन आपकी ताकत, मसल्स और रिकवरी को बेहतर बना सकता है. लेकिन हर शरीर अलग होता है. इसलिए शुरू करने से पहले डॉक्टर या फिटनेस एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. आयुर्वेदिक पौधों का उपयोग करने से पहले किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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