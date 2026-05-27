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क्या है ‘Biblical Eating’? अमेरिका में बाइबल के मुताबिक डाइट फॉलो करने का ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल 

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क्या है ‘Biblical Eating’? अमेरिका में बाइबल के मुताबिक डाइट फॉलो करने का ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल 

अमेरिका में इन दिनों ‘बाइबिलिकल डाइट’ का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिका में यह ट्रेंड TikTok और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुआ है. कई इंफ्लुएंसर्स इसे सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं, बल्कि 'स्पिरिचुअल और नैचुरल लाइफस्टाइल' के रूप में प्रमोट कर रहे हैं. जानें इसके बारे में..

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Abhay Sharma

Updated : May 27, 2026, 10:22 PM IST

क्या है ‘Biblical Eating’? अमेरिका में बाइबल के मुताबिक डाइट फॉलो करने का ट्रेंड क्यों हो रहा वायरल 

What Is Biblical Eating Trend (AI Image)

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What Is Biblical Eating Trend: अमेरिका में इन दिनों ‘बाइबिलिकल डाइट’ का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. अमेरिका में यह ट्रेंड TikTok और Instagram जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हुआ है. कई इंफ्लुएंसर्स इसे सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं, बल्कि 'स्पिरिचुअल और नैचुरल लाइफस्टाइल' के रूप में प्रमोट कर रहे हैं. ‘मेक अमेरिका हेल्दी अगेन’ जैसे अभियानों के दौर में इस ट्रेंड ने और तूल पकड़ लिया. दरअसल, ‘बाइबिलिकल ईटिंग’ का मतलब है बाइबल के मुताबिक खाना, जैसा नाम से भी स्पष्ट हो रहा है. इन्फ्लुएंसर कायला बंडी जैसे कंटेंट क्रिएटर्स God-given या Biblical Natural Foods को बेहतर सेहत और जीवनशैली के लिए बेस्ट बताते हैं. आइए जानें इस खास डाइट के बारे में...

क्या है बाइबिलिकल ईटिंग या बाइबिलिकल डाइट? 

Biblical Diet, जिसे God Given Foods या Natural Whole Foods Diet भी कहते हैं, में प्राकृतिक चीजें शामिल होती हैं, जो ईश्वर ने सीधे प्रकृति में दी हैं, यानी कम से कम प्रोसेस्ड खाना. इसमें ताजे फल और सब्जियां, शहद, खजूर, नट्स और बीज, दूध, मक्खन, देसी घी जैसे पारंपरिक फूड्स शामिल हैं. इसके अलावा अंडे, मछली या प्राकृतिक तरीके से तैयार मीट, साबुत अनाज भी इस डाइट में शामिल होता है.  

इस डाइट के लिए Ultra Processed Foods, Soft Drinks और ज्यादा चीनी, फास्ट फूड्स,  Artificial Flavors/Preservatives, बहुत ज्यादा Refined Oil और Packaged Snacks से परहेज करने की सलाह दी जाती है.  

यह भी पढ़ें: गर्मी में अचानक BP क्यों गिरने लगता है? किन संकेतों से जाने ब्लड प्रेशर नहीं है नॉर्मल  

क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स

हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि Biblical Eating पूरी तरह नई डाइट नहीं है, बल्कि यह काफी हद तक Mediterranean Diet जैसा होता है. क्योंकि इसमें नैचुरल और कम प्रोसेस्ड फूड पर जोर दिया जाता है. एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर इसे संतुलित तरीके से फॉलो किया जाए, तो यह हार्ट हेल्थ, वजन कंट्रोल और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए फायदेमंद हो सकती है. हालांकि, ताजा और कम प्रोसेस्ड खाना फायदेमंद हो सकता है, पर कच्चा दूध जैसे कुछ प्रोडक्ट जोखिम बढ़ाते हैं. क्योंकि कच्चे दूध में बैक्टीरिया से संक्रमण का खतरा रहता है. इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया सलाह के आधार पर कोई भी डाइट अपनाना नुकसानदायक हो सकता है. 

स्वास्थ्य और सुकून की तलाश 

इंफ्लुएंसर्स इसे घर पर खाना बनाने, खेतों से सामग्री लेने और पारंपरिक भोजन अपनाने को हेल्दी के साथ-साथ आध्यात्मिक तरीका भी बता रहे हैं. इतना ही नहीं, कई इन्फ्लुएंसर इसके नाम पर पेड कोचिंग, डाइट प्लान और ऑनलाइन कम्युनिटी भी चला रहे हैं. बता दें कि यह ट्रेंड सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, इसे धीमी, प्राकृतिक और कम तनाव वाली जिंदगी की चाहत से भी जोड़ा जा रहा है. लोग तेज रफ्तार जीवन, तनाव और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड से दूर जाकर पुरानी परंपराओं में सुकून और स्वास्थ्य तलाश रहे हैं.  

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