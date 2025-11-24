क्या होता है जब आप सुबह 60 मिनट टहलते हैं और फिर पूरे दिन बैठे रहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट से जानिए क्या ये सही है?

क्या आपको दिन में एक बार टहलना चाहिए या दिन में कई बार टहलना चाहिए? क्या होता है जब आप सुबह 60 मिनट टहलते हैं और फिर पूरे दिन बैठे रहते हैं? चलिए न्यूरोलॉजिस्ट से जानें.

क्या होता है जब आप सुबह 60 मिनट टहलते हैं और फिर पूरे दिन बैठे रहते हैं?

क्या दिन भर सक्रिय रहना एक लंबी कसरत से ज़्यादा फ़ायदेमंद है? कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने हाल ही में बताया कि सुबह 60 मिनट टहलना और फिर पूरे दिन बैठे रहना, दिन में कई बार छोटी-छोटी सैर करने से बहुत अलग है. उन्होंने X पर लिखा, "दोनों कुल 60 मिनट... लेकिन स्वास्थ्य पर इनका असर बहुत अलग होता है."

वैज्ञानिक शोध का हवाला देते हुए डॉ. कुमार ने बताया कि बैठने के समय को कम करने से, यहां तक ​​कि छोटी लगातार 3 मिनट की सैर और भोजन के बाद की छोटी सैर से भी

1. रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार होता है

2. दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम को कम करता है

3. पूरे दिन चयापचय को सक्रिय रखता है

4. ध्यान और ऊर्जा को बढ़ाता है

Which Walk is Healthier?



1. Many people walk for 60 minutes in the morning; then sit all day.

2. Others take short walks several times through the day.

▶️Both total 60 minutes… but the health impact is very different.



✅Science says:

Breaking up sitting time, even with short… pic.twitter.com/FtzOZMNm3B — Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) November 11, 2025

सर्वोत्तम दिनचर्या क्या है:

*हर भोजन के बाद 5-10 मिनट टहलें + हर घंटे थोड़ी देर के लिए खड़े हों या हिलें.

*आपको वही सहनशक्ति लाभ और बेहतर चयापचय स्वास्थ्य मिलेगा.

ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. विशाल शिंदे बताते हैं कि सुबह की लंबी सैर सहनशक्ति और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, लेकिन समस्या यह है कि इसके बाद क्या होता है. ज़्यादातर लोग इसके बाद घंटों बैठे रहते हैं. बहुत देर तक बैठे रहने से मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है, जोड़ अकड़ जाते हैं और रक्त संचार प्रभावित होता है. इसके विपरीत, छोटी और लगातार सैर करने से पूरे दिन रक्त प्रवाह स्थिर और जोड़ों में लचीलापन बनाए रखने में मदद मिलती है. हर घंटे 3 से 5 मिनट की छोटी सैर भी हृदय, मांसपेशियों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट लाभ प्रदान कर सकती है.

बार-बार गतिशील रहने से शरीर को किस प्रकार मदद मिलती है?

डॉ. शिंदे ने बताया कि जब भी आप हिलते-डुलते हैं, आपकी मांसपेशियाँ छोटे पंपों की तरह काम करती हैं. "ये रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करती हैं, सूजन कम करती हैं और आपके चयापचय को गति प्रदान करती हैं. भोजन के बाद थोड़ी देर टहलना विशेष रूप से ग्लूकोज के प्रसंस्करण और ऊर्जा की कमी को रोकने में मददगार होता है . गति जोड़ों को चिकनाई भी देती है, आसपास की मांसपेशियों को मज़बूत बनाती है, और अकड़न, पीठ दर्द और थकान को रोकने में मदद करती है. डेस्क जॉब और स्क्रीन टाइम के कारण ये समस्याएँ आम होती जा रही हैं.



चलने की सबसे अच्छी दिनचर्या क्या है?

आदर्श रूप से, दोनों विधियों को संयोजित करें. सहनशक्ति और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपने दिन की शुरुआत 20 से 30 मिनट की तेज पैदल सैर से करें. इसके बाद, खाने के बाद या जब भी आप बहुत देर तक बैठे हों, 5 से 10 मिनट टहलना शुरू करें. अगर आपके काम में लंबे समय तक बैठना शामिल है, तो खड़े रहें, स्ट्रेचिंग करें या हर घंटे थोड़ी देर टहलें. यह सिर्फ़ कैलोरी बर्न करने के बारे में नहीं है; यह आपके शरीर को गतिशील रखने और आपके जोड़ों को दिन भर अच्छी तरह काम करने के बारे में है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से