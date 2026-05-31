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मौत से पहले आखिर क्या देखता है इंसान? अंतिम पलों को लेकर नर्सों के दावों ने बढ़ाई जिज्ञासा, विज्ञान भी खोज रहा जवाब

मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मानी जाती है. आखिर इंसान अपने अंतिम पलों में क्या देखता है और क्या महसूस करता है? नर्सों और डॉक्टरों के अनुभवों ने इस सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है. कई मरीज मौत से पहले अपने दिवंगत प्रियजनों को देखने का दावा करते हैं, जिसे लेकर विज्ञान भी लगातार शोध कर रहा है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 31, 2026, 02:13 PM IST

मौत से पहले आखिर क्या देखता है इंसान? अंतिम पलों को लेकर नर्सों के दावों ने बढ़ाई जिज्ञासा, विज्ञान भी खोज रहा जवाब

What exactly does a person see before death. (Photo AI)

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क्या मृत्यु के अंतिम क्षणों में इंसान अकेला होता है, या उसे अपने बिछड़े हुए प्रियजन दिखाई देते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है. दुनिया भर में कई ऐसे अनुभव सामने आए हैं, जिनमें मरने से पहले लोगों ने अपने दिवंगत रिश्तेदारों, दोस्तों या पालतू जानवरों को देखने की बात कही है.

हाल ही में एक अनुभवी नर्स द्वारा साझा किए गए अनुभवों ने इस रहस्य को फिर चर्चा में ला दिया है. दिलचस्प बात यह है कि ऐसे अनुभव केवल एक-दो मरीजों तक सीमित नहीं बताए जाते, बल्कि कई स्वास्थ्यकर्मियों का दावा है कि उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच चुके लोगों के व्यवहार में कुछ समानताएं देखी हैं.

मृत्यु के करीब पहुंचते ही क्यों बदल जाता है व्यवहार?

हॉस्पिस और पेलिएटिव केयर में काम करने वाले कई स्वास्थ्यकर्मियों के अनुसार, कुछ मरीज अपने अंतिम दिनों या घंटों में अचानक ऐसे लोगों के नाम लेने लगते हैं, जो वर्षों पहले इस दुनिया को छोड़ चुके होते हैं. कई बार वे उनसे बातचीत करने या उन्हें छूने की कोशिश भी करते हैं.

परिजनों के लिए यह दृश्य चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में इसे एक ज्ञात अनुभव माना जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे मामलों की संख्या इतनी अधिक है कि इस पर लगातार अध्ययन किए जा रहे हैं.

क्या सचमुच दिखाई देते हैं दिवंगत प्रियजन?

अंतिम समय में दिखाई देने वाले इन दृश्यों को कई शोधों में "एंड-ऑफ-लाइफ विजन्स" या "डेथबेड विजन्स" कहा गया है. कई मरीज बताते हैं कि उन्हें अपनी मां, पिता, जीवनसाथी या किसी बेहद प्रिय व्यक्ति की मौजूदगी महसूस होती है.

दिलचस्प बात यह है कि इन अनुभवों के दौरान मरीजों में अक्सर डर कम हो जाता है. जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक बेचैन था, वह अचानक शांत दिखाई देने लगता है. कई परिवारों ने भी बताया है कि उनके प्रियजन अंतिम समय में मुस्कुराते हुए या संतुष्ट भाव के साथ दिखाई दिए.

यहीं छिपा है परिवारों के लिए सबसे बड़ा संदेश

इस विषय का सबसे मानवीय पहलू यह है कि ऐसे अनुभव केवल मरीज को ही नहीं, बल्कि उसके परिवार को भी भावनात्मक सहारा दे सकते हैं. जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में भय के बजाय शांति महसूस करता दिखाई देता है, तो परिजनों को भी कुछ हद तक सांत्वना मिलती है. विशेषज्ञ मानते हैं कि मृत्यु को केवल एक मेडिकल घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता. इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलू भी शामिल होते हैं, जिन्हें समझना जरूरी है.

विज्ञान इस घटना को कैसे समझता है?

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मृत्यु के करीब पहुंचने पर मस्तिष्क में कई जैविक बदलाव होते हैं. ऑक्सीजन का स्तर कम होना, न्यूरोकेमिकल गतिविधियों में परिवर्तन और कुछ दवाओं का प्रभाव ऐसे अनुभवों की एक संभावित वजह माने जाते हैं.

हालांकि अभी तक विज्ञान के पास इसका अंतिम और सर्वमान्य उत्तर नहीं है. यही कारण है कि यह विषय चिकित्सा जगत में आज भी शोध का केंद्र बना हुआ है. एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि कई अध्ययनों में पाया गया है कि ऐसे अनुभव देखने वाले मरीजों में घबराहट और तनाव अपेक्षाकृत कम देखा गया. इससे संकेत मिलता है कि मस्तिष्क जीवन के अंतिम चरण में व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करने की कोई प्राकृतिक प्रक्रिया अपना सकता है.

मौत का डर नहीं, समझ जरूरी है

मृत्यु का विषय अक्सर लोगों में भय पैदा करता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी है. जीवन का अंत हर इंसान की यात्रा का हिस्सा है और इसे समझने से अनावश्यक डर कम हो सकता है.

हालांकि यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि मृत्यु से पहले होने वाले अनुभव व्यक्ति-व्यक्ति में अलग हो सकते हैं. किसी एक अनुभव को सभी लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता. फिर भी नर्सों और डॉक्टरों द्वारा साझा किए गए ऐसे अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं कि जीवन के अंतिम क्षण शायद उतने भयावह नहीं होते, जितना हम अक्सर कल्पना करते हैं.

मौत से पहले क्या होता है, इसका पूरा जवाब आज भी रहस्य बना हुआ है. लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों के अनुभव और वैज्ञानिक शोध एक बात जरूर बताते हैं—जीवन के अंतिम क्षणों में कई लोग ऐसी अनुभूतियों से गुजरते हैं जो उन्हें शांति और सुकून का एहसास करा सकती हैं. यही कारण है कि यह विषय केवल जिज्ञासा का नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं को समझने का भी है.

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