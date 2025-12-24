खुश रहने के लिए जीवन में क्या चाहिए-पैसा या लोकप्रियता? हार्वड की स्टडी पढ़कर बदल जाएगा पूरा नजरिया

FacebookTwitterYoutubeInstagram
खुशी: जीवन में हमेशा खुश कौन नही रहना चाहता है, लेकिन क्या आपको पता है ये खुशी किस चीज से मिलती है? लोकप्रियता से या या पैसा कमाने से?

ऋतु सिंह

Updated : Dec 24, 2025, 06:18 AM IST

What makes us happy in life? 

जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता? हर कोई जीवन भर सुखी रहना चाहता है. लेकिन कई लोग सोचते हैं कि क्या यह सचमुच संभव है? हम कुछ लोगों को हमेशा खुश देखते हैं और सोचते हैं कि वे हमेशा खुश कैसे रहते हैं. आखिर जीवन में खुशी लाने वाला कारक क्या है? क्या ये खुशी आपकी लोकप्रियता से जुड़ी होती है या फिर पैसे से?  

इसी कारण से हार्वर्ड स्टडी सेंटर ने पिछले 85 वर्षों में पहली बार व्यापक और विस्तृत वयस्क विकास अध्ययन किया है और अब आइए देखते हैं कि शोध में क्या पाया गया है. क्या पैसा खुशी लाता है? इस अध्ययन में कई लोगों ने भाग लिया और जब उनसे पूछा गया कि उनके अनुसार जीवन में कौन सी एक चीज उन्हें सबसे ज्यादा खुश करेगी तो उन्होंने जवाब आया पैसा और प्रसिद्धी, लेकिन रिसर्च में कुछ और ही बताया गया है.
 
अध्ययन क्या कहता है?

अध्ययन में पाया गया कि यह सच नहीं है कि जिनके पास पैसा और प्रसिद्धि होती है वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु जीते हैं और जीवन में हमेशा खुश रहते हैं, बल्कि यह सच है कि जिनके दूसरों के साथ अच्छे संबंध और बंधन होते हैं वे हमेशा खुश रहते हैं.

अध्ययन किस तरह किया गया था?

हार्वर्ड ने महामंदी के दौरान 1938 में 268 किशोरों को शामिल करके इस अध्ययन की शुरुआत की. बाद के वर्षों में बोस्टन और आसपास के क्षेत्र से 456 और पुरुषों को इस अध्ययन में जोड़ा गया जिससे सामाजिक पृष्ठभूमि की विविधता का समावेश हुआ.
 

स्थायी खुशी के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं, यह समझने में यह बात और भी महत्वपूर्ण हो गई. कई दशक बीत गए. हालांकि, शोध दल ने प्रतिभागियों के जीवन के सभी पहलुओं पर नजर रखी: विवाह, बच्चे, पोषण, स्वास्थ्य स्थिति, करियर में सफलता-असफलता आदि.

इस दीर्घकालिक अध्ययन से एक चौंकाने वाला सच सामने आया कि रिश्ते हमारे जीवन को किसी भी अन्य कारक से कहीं अधिक प्रभावित करते हैं.

उस अध्ययन में भाग लेने वालों में से, उनकी वर्तमान पीढ़ी के 1,300 लोग अभी भी इस अध्ययन में भाग ले रहे हैं और शोधकर्ताओं को यह विश्लेषण करने में मदद कर रहे हैं कि तनाव, तेज रफ्तार जीवनशैली आदि उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं.

सच्ची खुशी का रहस्य

कई लोग मानते हैं कि पैसा और शोहरत ही सच्ची खुशी की कुंजी हैं. लेकिन इस अध्ययन में न केवल यह पाया गया कि यह सच नहीं है, बल्कि यह भी कि लोगों के अपने जीवनसाथी, रिश्तेदारों और दोस्तों जैसे अन्य लोगों के साथ संबंध उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं.
 
इस अध्ययन में सावधानीपूर्वक पड़ताल की गई है

1- मुश्किल और तनावपूर्ण दिनों के दौरान अपने आस-पास के लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने से आपको जो भावनात्मक सहारा मिलता है, वह आपको स्थिति से निपटने में अधिक सक्षम बनाएगा.

2- इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ते रखने होंगे. एक या दो सार्थक, भरोसेमंद रिश्ते ही काफी हैं.

3- एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हमारे रिश्ते किस प्रकार के होते हैं और उन रिश्तों से हम कितना खुश, संतुष्ट या नाराज महसूस करते हैं, इसका हमारे स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है.

हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार, निम्नलिखित कारक हमारी खुशी के मापदंड हैं:

1-वे रिश्ते जो आपके कठिन और तनावपूर्ण दिनों में आपका साथ देते हैं और आपकी सभी जीत और हार में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको खुशी देते हैं.

2-एक अच्छी जीवनशैली, अच्छी आदतें, संतुलित आहार आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके जीवन में हमेशा खुशहाल दिन रहें.
 
3-सामाजिक रूप से सक्रिय रहना और बैठकों, कार्यक्रमों में भाग लेना तथा दूसरों और समुदायों के साथ बातचीत करना भी हमारे जीवन को आनंददायक बनाने में योगदान देता है.

