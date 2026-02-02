कौन सी 5 गलतियां आपके दिल को चुपके से तनाव में डालती हैं? बढ़ जाता है हार्ट अटैक, हाई बीपी और स्ट्रोक का खतरा

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

शानदार बजट के लिए केंद्र का धन्यवाद- योगी, गरीब, वंचित और विकास पर केंद्रित बजट- योगी, योजनाएं कागजों पर नहीं, जमीन पर उतरेंगी-योगी, 25 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा से उठी- योगी, दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा-CM योगी, देश का बड़ा MSME यूपी के पास- CM योगी | बंगाल की CM ममता बनर्जी का बड़ा बयान, मैं दिल्ली आती हूं तो BJP घबरा जाती है-ममता, एजेंसियां टूलकिट की तरह काम कर रहीं-ममता, बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा-ममता, बंगाल में SIR से बहुत टॉर्चर हो रहा- CM ममता, बंगाल को बीजेपी बदनाम करने में जुटी- ममता, हम सिर्फ अपनी आवाज उठाने आए हैं- ममता, हम आंदोलन करने नहीं आए हैं- ममता बनर्जी | NCP नेताओं ने प्रफुल्ल पटेल को पत्र लिखा, अजित पवार की पत्नी हैं सुनेत्रा पवार, सुनेत्रा पवार को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे को भी पत्र लिखा | यूपी- मदरसों में विदेशी फंडिंग की भी जांच होगी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

Silver and Gold Price: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट, जानिए आज आपके शहर में क्या है रेट?

BSEB Intermediate Exam 2026: बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षाओं का आज से आगाज, जानें नकल रोकने के लिए BSEB का क्या है प्लान

Indian railways: टिकट फुल डब्बा गुल, बिना कोच के ही स्टेशन पहुंची ट्रेन, सामान लेकर इधर-उधर भागते रहे यात्री

Indian railways: टिकट फुल डब्बा गुल, बिना कोच के ही स्टेशन पहुंची ट्रेन, सामान लेकर इधर-उधर भागते रहे यात्री

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

कौन सी 5 गलतियां आपके दिल को चुपके से तनाव में डालती हैं? बढ़ जाता है हार्ट अटैक, हाई बीपी और स्ट्रोक का खतरा

आपकी ही कुछ आदतें और गलतियां दिल को भारी कर देती हैं. धीरे-धीरे ये गलतियां दिल को तनाव देती हैं और हार्ट अटैक से लेकर स्ट्रोक और हाई बीपी का खतरा बढ़ने लगता है.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 02, 2026, 11:59 AM IST

कौन सी 5 गलतियां आपके दिल को चुपके से तनाव में डालती हैं? बढ़ जाता है हार्ट अटैक, हाई बीपी और स्ट्रोक का खतरा

What are the 5 mistakes that secretly put your heart under stress?

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अक्सर लोगों को लगता है कि दिल की बीमारियां केवल खराब खानपान के चलते ही होती हैं लेकिन शायद आपको पता नहीं कि कई मामलों में दिल को चोट आपकी कुछ आदतों और गलतियों से भी लगती है. ये चोट ऐसी होती है कि दिल तनाव में चला जाता है और चुपके से स्ट्रोक, हाई बीपी से लेकर हार्ट अटैक तक का खतरा बढ़ने लगता है. 

ज़्यादातर मामलों में दिल पर पड़ने वाला तनाव धीरे-धीरे बढ़ता है और हमारी रोज की आदतों, सोच और अनदेखी की वजह से बीमारी के खतरे बढ़ जाते हैं. अक्सर हमें पता नहीं होता है कि कुछ आम लेकिन लगातार की जाने वाली गलतियां हृदय पर ऐसा दबाव डालती हैं, जिसका असर वर्षों बाद हार्ट अटैक, हाई बीपी या स्ट्रोक के रूप में सामने आता है.

तो चलिए जाने कि वो गलतियां या आदतें कौन सी हैं जिनसे दिल तनाव में आकर अंदर ही अंदर कमजोर बनता जाता है.

लगातार तनाव को नॉर्मल समझ लेना

अगर आप अक्सर तनाव में रहते हैं और आपको लगता है कि ये तनाव केवल आपके दिमाग तक सीमित है तो यही भूल है आपकी. अक्सर ये तनाव चुपके से दिल को कष्ट देता है. लंबे समय तक तनाव बना रहे तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन बढ़ाता है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन असामान्य होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है और इससे धमनियों पर दबाव पड़ता है. जो लोग कहते हैं वह स्ट्रेस में रहकर भी काम कर लेते हैं  हूँ”, उन्हीं में हार्ट-इश्यूज़ का रिस्क ज़्यादा देखा गया है.

नींद को कमज़ोरी समझना

अगर आपको लगता है कि नींद न आना केवल आपके मूड को ही खराब करता है तो नहीं, ये आपके दिल को भी नुकसान देता है. ये बात समझ लें कि कम नींद सिर्फ थकान नहीं लाती, बल्कि दिल को रिकवरी टाइम से वंचित कर देती है. 6 घंटे से कम नींद लेने वालों में आपको  हार्ट रेट वेरिएबिलिटी घटी मिलेगी और इनमें सूजन का रिस्क भी होता है जिससे हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ता है. 
 

 बैठी-बैठी ज़िंदगी और ज़ीरो मूवमेंट

एक्सरसाइज़ न करना भी एक बुरी आदत है. दिन भर बैठे रहना. अगर आप जिम नहीं जाते या एक्सरसाइज नहीं करते तो समझ लें दिल के लिए ये खतरे की घंटी है. लगातार बैठने रहने से ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. इससे दिल पर लोड बढ़ता है इसलिए हर घंटे थोड़ा चलने आदत डाल लें.

मैं पतला हूं सोचकर जांच न कराना

दिल वजन नहीं, लाइफस्टाइल देखता है. बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि पतले शरीर वाले लोग दिल की बीमारी से सुरक्षित हैं. जबकि छुपा हुआ फैट (Visceral Fat), हाई कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस पतले लोगों में भी पाया जाता है. हार्ट हेल्थ का वजन से सीधा रिश्ता नहीं, बल्कि आदतों से गहरा कनेक्शन है. 

इमोशनल ओवरलोड लेकर सब कुछ दिल में दबा लेना

दिल भावनाओं का भी बोझ उठाने की आदत आपके दिल को कमजोर और तनान देती है ये तो आप समझ गए होंगे लेकि क्या आपको पता है लगातार दुख, गुस्सा, अपराधबोध या अकेलापन भी दिल पर मानसिक दबाव डालता है. रिसर्च बताती है कि  लंबे समय तक भावनाएं दबाने से हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता है. सामाजिक कनेक्शन की कमी दिल को कमजोर बनाती है. इसलिए समझ लें कि दिल सिर्फ खून नहीं, भावनाएं भी संभालता है.

 क्यों ज़रूरी है अभी सचेत होना?

आज हार्ट डिज़ीज़ सिर्फ बुज़ुर्गों की बीमारी नहीं रही. 30–45 उम्र के लोगों में भी दिल से जुड़ी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं. कारण एक ही है छोटी-छोटी गलतियों को सालों तक दोहराना.

 दिल को दवा नहीं, समझदारी चाहिए

दिल पर तनाव अचानक नहीं पड़ता. यह हमारी रोज़ की आदतों का नतीजा होता है. अगर समय रहते इन 5 गलतियों को पहचाना जाए, तो हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है. इसलिए दवाइयों से पहले लाइफस्टाइल ही इलाज करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की किस NIT को कहते हैं King of NITs? जानें NIRF रैंकिंग के अलावा और क्या है वजह
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
भारत की वो जगह जहां इंसानों को कलश में दफनाया जाता था, जानें Budget 2026 में क्यों हुआ जिक्र
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
अचानक धुंधला दिखने के साथ वेट का कम होना टाइप 1.5 डायबिटीज का है संकेत, जानें क्यों ये मानी जाती है ज्यादा खतरनाक
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
भारत का ये राज्य कहलाता देश की आर्थिक रीढ़, इसी के बल पर वर्ल्ड की तीसरी सुपरपावर इकोनॉमी बनने जा रहा इंडिया
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
क्या है NIMHANS 2.0 और Tele-MANAS? केंद्रीय बजट 2026 में घोषणा के बाद क्यों हो रही इसकी चर्चा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
इन तारीखों में जन्मे लोगों के अंदर होती है भविष्य देखने की क्षमता, 90 प्रतिशत प्रेडिक्शन होती हैं सच
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 1 February: राशि के अनुसार कैसा रहेगा धन, करियर और सेहत का हाल, पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Numerology: टैलेंट नहीं, सही दिशा तय करेगा भविष्य! इन तारीखों पर जन्मे लोगों को ये साल दिखा देगा आईना
Grah Gochar: शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
शनि-मंगल और राहु पूरी फरवरी इन 4 राशियों का बिगाड़ेंगे खेल, परिवार में तनाव और बड़ा आर्थिक नुकसान से लगेगा बड़ा झटका
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची 
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद के बनाए बजट पर फेर देते हैं पानी, अकाउंट में पैसे देखते ही शुरू हो जाती है फिजूलखर्ची
MORE
Advertisement