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हीटवेव में लोग कर रहे हैं कौन सी 5 बड़ी गलतियां! डॉक्टर बोले- ये छोटी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी

गर्मी का कहर चरम पर है और आप सेहत के साथ जरा सी भी लापरवाही जान ले सकती है. हीटवेव में डिहाइड्रेशन और हrट स्ट्रोक का खतरा सबसे ज्यादा होता है और खास बात ये है कि अचानक ही शरीर गर्मी में जवाब दे देता है. क्योंकि हम अक्सर ये 5 गलतियां करते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : May 19, 2026, 11:51 AM IST

हीटवेव में लोग कर रहे हैं कौन सी 5 बड़ी गलतियां! डॉक्टर बोले- ये छोटी लापरवाही भी पड़ सकती है भारी

These 5 mistakes can be fatal in summer. (Photo AI)

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गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं रही, यह धीरे-धीरे हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बनती जा रही है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोग रोजमर्रा की कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो शरीर को अंदर से कमजोर बना रही हैं.सबसे चिंता की बात यह है कि कई लोग हीटवेव को सामान्य गर्मी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. यही वजह है कि अचानक चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, ब्लड प्रेशर बिगड़ना और हीट स्ट्रोक जैसे मामले तेजी से बढ़ते दिखाई देते हैं. डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में बीमारी सिर्फ धूप से नहीं, बल्कि हमारी गलत आदतों से ज्यादा बढ़ रही है.

प्यास लगने तक पानी का इंतजार करना पड़ रहा भारी

गर्मी में सबसे आम गलती यही देखी जा रही है कि लोग तभी पानी पीते हैं जब उन्हें तेज प्यास लगती है. जबकि शरीर में पानी की कमी उससे पहले ही शुरू हो चुकी होती है. विशेषज्ञ बताते हैं कि हीटवेव के दौरान शरीर लगातार पसीने के जरिए पानी और जरूरी मिनरल्स खोता रहता है. अगर समय-समय पर पानी, ORS, छाछ या नींबू पानी न लिया जाए तो कमजोरी तेजी से बढ़ सकती है. कई लोग ऑफिस या सफर में बार-बार वॉशरूम जाने से बचने के लिए कम पानी पीते हैं. यही आदत बाद में डिहाइड्रेशन की बड़ी वजह बन जाती है.

 तेज धूप से आकर तुरंत बर्फ जैसा ठंडा पानी पीना

गर्मी में बाहर से लौटते ही फ्रिज का बेहद ठंडा पानी पीना लोगों को राहत जरूर देता है, लेकिन डॉक्टर इसे सही आदत नहीं मानते. अचानक बहुत ठंडा पानी पीने से शरीर के तापमान संतुलन पर असर पड़ सकता है. कुछ लोगों में इससे सिरदर्द, गले की समस्या या कमजोरी बढ़ने लगती है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि धूप से आने के बाद कुछ मिनट सामान्य तापमान में रुकें और फिर सामान्य या हल्का ठंडा पानी पिएं.

दोपहर की धूप को हल्के में लेना सबसे खतरनाक

कई लोग यह सोचकर दोपहर में बाहर निकल जाते हैं कि “थोड़ी देर की ही बात है.” लेकिन हीटवेव में यही छोटी लापरवाही कई बार जानलेवा बन सकती है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सूर्य की गर्मी सबसे ज्यादा असर डालती है. इस दौरान लंबे समय तक बाहर रहने से शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है.

डिलीवरी एजेंट, मजदूर, ट्रैफिक पुलिस और बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समय लगातार धूप में रहना शरीर को भीतर से थका देता है, जिसका असर तुरंत नहीं बल्कि कुछ घंटों बाद दिखता है.

सिर्फ AC में रहना भी बढ़ा सकता है परेशानी

दिलचस्प बात यह है कि लोग अब गर्मी से बचने के लिए लगातार AC में रह रहे हैं, लेकिन यह भी कई समस्याएं पैदा कर रहा है. बहुत ज्यादा ठंडे कमरे से अचानक बाहर की गर्म हवा में जाने पर शरीर को तापमान एडजस्ट करने में दिक्कत होती है. इससे सिरदर्द, थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. इसके अलावा लंबे समय तक AC में रहने से शरीर में पानी की कमी और स्किन ड्रायनेस जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं. डॉक्टर सलाह देते हैं कि कमरे का तापमान बहुत कम रखने से बचना चाहिए.

लोग थकावट को सामान्य समझकर कर रहे बड़ी भूल

हीटवेव में सबसे खतरनाक गलती यह है कि लोग शरीर के शुरुआती संकेतों को गंभीरता से नहीं लेते. अगर लगातार चक्कर आना, ज्यादा पसीना, उल्टी, सिर भारी लगना या दिल की धड़कन तेज महसूस हो रही हो, तो यह सिर्फ सामान्य थकान नहीं हो सकती. यह हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक का संकेत भी हो सकता है. विशेषज्ञ कहते हैं कि समय रहते आराम, पानी और मेडिकल मदद मिल जाए तो बड़ी समस्या से बचा जा सकता है. लेकिन लोग अक्सर “थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा” सोचकर देर कर देते हैं.

बदलती गर्मी अब नई लाइफस्टाइल की मांग कर रही है

पिछले कुछ वर्षों में भारत में हीटवेव की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. क्लाइमेट चेंज के कारण अब गर्मी ज्यादा लंबी और आक्रामक होती जा रही है. यानी अब सिर्फ मौसम विभाग के अलर्ट देखने से काम नहीं चलेगा. लोगों को अपनी रोजमर्रा की आदतें भी बदलनी होंगी. पानी पीने से लेकर बाहर निकलने के समय तक, छोटी सावधानियां ही आने वाले दिनों में सबसे बड़ा बचाव बन सकती हैं.

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