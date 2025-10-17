FacebookTwitterYoutubeInstagram
Mehul Choksi Extradition: भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, बेल्जियम कोर्ट ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी

Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी

Gold-Silver Price Fall: धनतेरस से पहले सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, 5,000 रुपये तक गिरे दाम, जानें लेटेस्ट रेट

इस दिवाली Jio दे रहा है दस लाख के ईनाम, खरीदारी में 2% एक्स्ट्रा गोल्ड, जानें कैसे

Weather Forecast Today: कब से चलेगी दिल्ली NCR में शीत लहर, यूपी-बिहार को लेकर मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी

Bihar Chunav: बिहार की इस सीट पर होगा सुपरहिट मुकाबला, PK ने एक झटके में दो सगे भाइयों को कर दिया आमने-सामने!

Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

छात्रों का गुस्सा देखकर तंग आ गई इस देश की सरकार, सोशल मीडिया एप्स और मोबाइल फोन बंद करने की है तैयारी

Diwali 2025 Deep: धनतेरस से लेकर गोवर्धन तक पर कहां और कितने दीपक जलाने चाहिए, जानें इनकी विधि, नियम और महत्व

कौन हैं विकास कोहली, जिनके नाम की विराट कोहली ने गुरुग्राम की प्रॉपर्टी? कीमत जानकर उड़ जाएंगे होश

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी

15 Days Flat Tummy: डाइटिशियन के बताए ये 3 काम अगर आप रोजाना करना शुरू कर देंगे तो पेट पर जमी चर्बी जल्द ही कम हो जाएगी. इससे निकला हुआ पेट कम होगा ही, साथ ही पेट फूलने की समस्या दूर होगी. आइए जानें इन खास उपाय के बारे में... 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Oct 17, 2025, 09:11 PM IST

Weight Loss: वजन घटाने का बेस्ट तरीका, अगर रोजाना करेंगे ये 3 काम तो 15 दिन में कम हो जाएगी पेट की चर्बी

15 Days Flat Tummy or Weight Loss Tips

15 Days Flat Tummy or Weight Loss Tips: आमतौर पर लंबे समय तक मोटापा जिद्दी फैट में बदल जाता है, जो बाद में कई गंभीर बीमारियों का जोखिम बढ़ाता है. इसलिए बढ़ते वजन पर तुरंत काबू पाना जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर आप वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं या फिर खाने के बाद पेट फूलने लगता है पेट पर चर्बी बढ़ रही है तो कुछ खास उपाय जरूर अपनाने चाहिए. दरअसल, लंबे समय तक बैठे रहने और देर रात खाना खाने और खाते ही सो जाने के कारण पेट सबसे जल्दी निकलता है. इस कंडीशन में ज्यादा कुछ नहीं बस कुछ छोटे-छोटे बदलाव कर वजन कम कर सकते हैं. 

डाइटिशियन ने केवल 2 हफ्ते यानि 15 दिनों में पेट फूलने की समस्या को कम करने का उपाय बताया है, इससे पाचन में सुधार आएगा और वजन भी कम होगा. जानिए इन 3 उपायों के बारे में... 

ये 3 आदतें अपनाएं 

डिनर जल्दी करें- पेट कम करना और वजन घटाना है तो रात में खाना जल्दी खाएं, आप डिनर 7 बजे तक खत्म कर लें. इसके अलावा रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट से बचें. ऐसा करने से फैट स्टोरेज हार्मोन कंट्रोल रहते हैं और रात में पाचन बेहतर होता है. 

यह भी पढ़ें: बेड पर बदलते रहते हैं करवट तो दूध में मिलाकर पी लें ये चीज, पलक झपकते ही आ जाएगी नींद

डिनर के बाद वॉक- रात में खाना खाने के बाद 20 मिनट का वॉक जरूर करना चाहिए. यह मोटापा कम करने के बेस्ट तरीका माना जाता है. रोजाना डिनर के बाद 20 मिनट की हल्की सैर करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा और देर रात लगने वाली भूख भी कम होगी.

सोने से पहले पिएं हर्बल टी- इसके अलावा रात में सोने से पहले कोई हर्बल टी जरूर पीएं. हर्बल चाय पीने से पेट फूलने की समस्या कम होती है और इससे पेट की सूजन घटती है. इसके लिए आप घर पर ये हर्बल टी बना सकते हैं. 

कैसे बनाएं हर्बल टी?

इसके लिए 1 कप गर्म पानी में थोड़ी सौंफ, जीरा और अजवायन डालें और इसमें थोड़ा कसा हुआ अदरक और एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च डाल दें. इसे 5 मिनट के लिए उबालें और छानकर नींबू डालकर गरमागरम पिएं. इस चाय को पीने से गैस, पेट फूलने की समस्या और सूजन और जलन कम हो सकती है.  

Disclaimer: Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

